Pourquoi Melissa Gilbert et Bruce Boxleitner ont-ils divorcé ?

Melissa Gilbert a attiré l’attention du public dans le rôle de Laura Ingalls dans Small Dwelling on the prairie. Après la fin de la série en 1984, elle a commencé à se lancer dans d’autres projets comme els émissions et les téléfilms.

Côté vie privée, elle a eu un second mari du nom de Bruce Boxleitner, après la fin du dernier épisode de Small Home. Toutefois, le couple aurait divorcé. Pour quelles raisons. Découvrez-les dans cet article.

La vie privée de Melissa Gilbert avant sa rencontre avec Boxleitner

Dans ses mémoires, Prairie Tale, Melissa a raconté qu’elle était à la recherche de l’amour durant une bonne partie de sa jeunesse. Après avoir fréquenté sa co-star, Michael Landon Jr, elle a ensuite fait la rencontre de Rob Lowe à 17 ans. Il s’agissait de sa première relation à long terme et celle-ci a duré jusqu’en 1984. Malheureusement, le couple s’est effondré suite à la grossesse de la jeune femme. Celle-ci a d’ailleurs fait une fausse couche quelque temps après la séparation.

Après cette relation, Gilbert a connu un acteur du nom de Bo Brickman avec qui elle s’est mariée en 1988. Toutefois, l’infidélité du mari l’a poussé à mettre fin à la relation. En effet, c’est lors d’une séance de counseling qu’elle a appris que celui-ci l’a trompé avec Shannen Doherty. Ils ont divorcé en 1992.

Les dessous d’un divorce

Lorsque Gilbert a rencontré Boxleitner en 1994, celle-ci avait déjà divorcé de son premier mariage avec Bo Brickman. De ce dernier, elle avait eu un fils appelé Dakota Brickman. Après leur séparation, elle s’est mariée avec Boxleitner en janvier 1995 dans le salon de sa mère. Ils ont eu leur premier fils en octobre.

Gilbert a ainsi pris la décision de donner à ce dernier le nom de Michael Landon. Celui-ci jouait le rôle de son père dans Very Little House on the prairie. Il est décédé d’un cancer du pancréas en juillet 1991.

Dans son livre Prairie Tale, Melissa a fait une dédicace de ses mémoires à son mari et à leur famille recomposée. Alors qu’ils ont eu un enfant ensemble, elle a fait un clin d’œil à ses fils Lee et Sam Boxleitner. Toutefois, le couple s’est dissout en 2011. Après 16 ans de mariage, Melissa a demandé le divorce, évoquant ainsi des dissemblances irréconciliables. Elle a ajouté qu’ils s’aimaient depuis très longtemps.

La dette de Melissa après le divorce avec Boxleitner

Après le divorce avec Boxleitner, Melissa a fait face à de nombreux problèmes financiers. Bien qu’elle soit apparue dans Danse avec les stars en 2012, elle avait beaucoup de mal à trouver un travail d’actrice. Dans une déclaration à Leisure Tonight, elle confie que son manque d’opportunités ainsi que son divorce ont véritablement impacté sur son portefeuille. En 2015, elle avait une dette estimée à 360 000 dollars.

Elle affirme qu’elle a été frappée par la récession comme bon nombre de gens dans le pays. Toutefois, la pénurie d’offres associée à des difficultés financières ont été un véritable coup dur pour elle. D’autre part, Gilbert a souligné qu’elle a conclu un accord de paiement avec l’IRS en 2015. Le but est de mieux gérer le paiement de ses impôts.

Elle a mis en place un système de versement qui lui permettra de rembourser sa dette. Elle ajoute qu’elle continuera de travailler dur afin d’effacer cette dernière et de sortir de son trou. D’après elle, elle a toutes les capacités qui lui permettront d’y arriver.

Melissa Gilbert : sa vie privée en 2021

Gilbert a finalisé son divorce avec Boxleitner en 2011. Suite à cette rupture, elle a fait la rencontre de l’acteur Timothy Busfield dans un bar en 2012. Ils ont passé de nombreuses années avant de se mettre ensemble. Lorsqu’ils ont décidé d’entamer une relation, ils ont eu tous les deux des divorces à leurs actifs. De plus, l’amante de Busfield a eu trois enfants de ses précédents mariages.

Néanmoins, le couple s’est marié en avril 2013. Ils vivent maintenant ensemble depuis 7 ans. Sur son compte Instagram en 2019, Gilbert confie qu’elle a épousé son âme-sœur et que celui-ci le comble de bonheur. Une manière de souhaiter un joyeux anniversaire à son chéri.

Melissa Gilbert : la valeur nette en 2021

Actuellement, Gilbert a une valeur nette de 500 000 dollars. Depuis ses problèmes fiscaux en 2015, elle n’apparait que très rarement à la télévision. On l’a vu dans la série télévisée intitulée « Secrets and lies » en tant que Lisa Daly. Dans la même année, elle a participé dans Night Shift qui est un film réalisé par son actuel mari, Timothy Busfield.

S’exprimant à ce propos, elle dit qu’elle s’est mariée à un homme très créatif qui génère continuellement des emplois pour elle. Il leur arrive même de travailler ensemble. Actuellement Gilbert et Busfield vivent dans la zone Nord de l’État de New York.