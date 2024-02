Tout savoir sur les locaux TGBT !

Qu’il s’agisse d’un bâtiment tertiaire, d’une usine, d’un immeuble, la sécurité électrique est une préoccupation pour tous. L’utilisation de certains dispositifs tels qu’un TGBT peut aider au contrôle de la distribution de l’électricité et des risques électriques.

Le plus souvent, le TGBT est placé dans un local dont l’importance est encore très ignorée à ce jour. Qu’est-ce qu’un local TGBT ? Comment l’installer ? Que faut-il pour y entrer ? Zoom sur les locaux TGBT.

A lire aussi : Où trouver un cuisiniste spécialisé en Alsace ?

Local TGBT : qu’est-ce que c’est ?

On appelle local TGBT, un local technique qui est conçu pour accueillir un tableau électrique général de basse tension. Celui-ci est nécessaire pour les grandes installations industrielles et privées. Passons alors en revue ce qu’est le TGBT.

Le point sur le TGBT

TGBT est l’acronyme de Tableau Général Basse Tension, qui est un outil servant d’intermédiaire entre l’arrivée du courant électrique et sa distribution dans un bâtiment. Le TGBT favorise l’augmentation de la capacité de production électrique. On utilise ce tableau pour assurer la distribution de l’électricité au sein du bâtiment ainsi que la protection des lignes de distribution électrique et des personnes.

A voir aussi : Quel système choisir pour se chauffer de manière écologique ?

Le TGBT ou armoire électrique basse tension, est fondamentalement constitué de :

De disjoncteurs ;

D’interrupteurs différentiels ;

De contacteurs ;

De barres omnibus ;

De compteurs électriques ;

De bornes de raccordement ;

D’équipements de signalisation ;

De câblages.

Chacun de ces éléments joue un rôle précis pour le bon fonctionnement du dispositif à installer dans les locaux TGBT. Le tableau général basse tension peut se décliner en plusieurs formes, en fonction de l’importance des besoins ou des lieux.

Le TGBT se décline en coffrets et armoires de distribution, ou il peut être accompagné de tableaux divisionnaires servant à adapter la tension pour l’installation électrique future. Les éléments précédemment cités se retrouvent obligatoirement sur un tableau général basse tension.

L’utilité d’un local TGBT

Une fois la notion du TGBT élucidée, on peut s’intéresser à l’utilité d’un local TGBT. La fonction principale de ce local consiste en la distribution de l’électricité de manière sûre et efficace à différents points de l’infrastructure installée.

Qu’il s’agisse d’une installation électrique dans les industries manufacturières, dans les centres de données ou dans tout autre secteur qui nécessite une alimentation électrique robuste, le local TGBT est très utile. Il intervient à plusieurs niveaux.

Tout en gérant la charge électrique, le local TGBT réduit les risques de court-circuit. Il assure une distribution bien équilibrée de l’électricité dans l’ensemble de l’installation. Pour résumer, un local TGBT sert à optimiser la distribution électrique afin d’assurer la protection des équipements et des personnes. Il aide également à faciliter la maintenance tout en répondant aux normes de sécurité.

Quelles normes pour l’installation des locaux TGBT ?

La sécurité électrique au sein de tous les locaux est primordiale et relève d’une priorité absolue. C’est la raison pour laquelle les locaux TGBT sont soumis à des normes strictes en ce qui concerne leur installation.

Sur le territoire français, il y a la norme NF C 15-100 qui définit les règles à respecter pour l’installation électrique basse tension. Ces règles garantissent la protection des personnes et des biens, de même que la conformité aux exigences légales.

Pour aller plus loin, il y a les normes IEC 61439-1 et IEC 61439-2 qui sont les principales références à suivre en ce qui concerne les TGBT. Ces normes déterminent les caractéristiques de conception, les performances et les essais requis pour les tableaux électriques basse tension.

D’où l’importance de confier les travaux d’installation de locaux TGBT à un professionnel. Ce dernier saura concevoir un local conformément aux normes essentielles à respecter.

Entrée dans un local TGBT : quelle habilitation faut-il ?

Après l’installation d’un local TGBT, l’entrée au sein de ce dernier n’est pas libérale et n’est pas autorisée à tous. Il faut, en effet, une certaine habilitation pour pénétrer dans un local TGBT. Cela, en raison des risques électriques potentiels.

Les personnes habilitées à entrer dans un local TGBT sont au préalable formées et conscientes des procédures de sécurité. En fonction du niveau d’intervention, les habilitations électriques telles que la B0, la B1, la B2, et la H0 peuvent être nécessaires.

Il faut surtout veiller à ce que le personnel présent soit correctement formé pour garantir un accès sécurisé à votre local TGBT. Car ce dernier est bien plus qu’une simple boîte électrique.