10 idées de cadeaux rigolos pour femme à moins de 10€

Vous avez l’anniversaire d’une copine à fêter et vous cherchez des idées de cadeaux amusantes et pas chères à offrir. Nous sommes allés parcourir les tendances du net et nous vous avons trouvé 10 objets sympas et qui font plaisir à moins de 10 euros.

Les chaussettes à paillettes

Toujours très amusant à offrir pour un anniversaire, c’est encore mieux si elles apportent une petite touche d’humour comme ces chaussettes à paillettes par exemple.

Une bouée licorne

Idéal pour la piscine cet été, la bouée licorne est devenue un grand classique du genre à avoir chez soi (si tant est qu’on ait une piscine bien entendu !).

Un mug personnalisé

C’est le grand classique, mais force est de constater que ça marche toujours autant. L’idéal étant de le personnaliser pour l’adapter aux circonstances. C’est une idée de cadeau sympa à faire à une collègue de boulot par exemple.

Un bracelet brésilien

Si vous êtes en mode Swifties ou que la copine aime accumuler les bracelets de plage et de festival, cette dernière ne sera certainement pas contre l’idée d’arborer un nouveau bracelet brésilien. D’ailleurs, si vous savez les faire vous-même, c’est l’idée de cadeau qui vous coutera le moins cher.

Un livre de poche pour la plage

Cette idée de cadeau est valable si et seulement si vous connaissez bien les gouts de lecture de la personne. Sinon, les livres de conseils de jeux ou les livres d’humour sont toujours les bienvenus dans un sac de plage.

Une gourde thermo

Avec la canicule qui arrive, c’est le moment de penser à s’hydrater. Pourquoi ne pas offrir une gourde thermo toujours très pratique ?

Un gel douche gommant pour le corps

Dans sa trousse de toilette d’été, on a toujours les indispensables pour prendre soin de sa peau comme les crèmes, les crèmes solaires, le gel douche au monoï et l’indispensable gommage d’été pour enlever les peaux mortes. Avec un gel douche gommant, vous ferez forcément mouche.

Un éventail

S’il y a bien un accessoire qu’il faudrait toujours avoir dans son sac en été (ou en période de préménopause), c’est bien un éventail. Faites le test vous-même et sortez votre éventail par temps de forte chaleur, vous verrez que tout le monde vous regardera d’un air envieux.

Une coque de téléphone

Un autre grand classique du cadeau d’anniversaire pas cher, c’est la coque de téléphone. Durant les prochaines soldes, vous en trouverez forcément des très sympas à moins de 10 euros. Vous pourrez même vous permettre quelques excentricités en optant pour une coque avec des oreilles de lapin ou une coque avec des paillettes.

Un tote bag de plage

Enfin, un autre cadeau très pratique pour l’été, c’est le sac de plage. Si vous trouvez un tote bag sympa, c’est le moment de l’offrir en cadeau, cela fera toujours plaisir.

Comme quoi, il n’est pas nécessaire de casser sa tirelire pour faire sourire ou faire plaisir. Avec un peu d’humour, une bonne dose de créativité, ces idées de cadeaux rigolos à moins de 10 euros feront leur petit effet à coup sûr. Il ne vous reste plus qu’à choisir celui qui correspond le mieux à votre amie.