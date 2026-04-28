Prévoyance médecin libéral et TNS, êtes-vous bien couvert ?

Tomber malade, être victime d’un accident, se retrouver dans l’impossibilité d’exercer pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois : pour un salarié, ces situations sont douloureuses mais financièrement encadrées. Pour un médecin libéral, un avocat, un architecte ou tout professionnel exerçant en indépendant, elles peuvent devenir une catastrophe financière. La prévoyance médecin libéral et, plus largement, la protection des travailleurs non-salariés (TNS) et des professions libérales est un sujet que l’on a trop souvent tendance à remettre à plus tard. Jusqu’au jour où il est trop tard.

La réalité est simple : dès qu’un professionnel libéral cesse de consulter, de plaider ou d’exercer, ses revenus s’arrêtent. Ses charges, elles, continuent. Loyer du cabinet, cotisations sociales, remboursements d’emprunt, frais de fonctionnement : rien ne marque de pause. Et les régimes obligatoires auxquels ces professionnels cotisent toute leur carrière ne comblent, dans la plupart des cas, qu’une fraction de ce manque à gagner.

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Ce que couvrent vraiment les caisses obligatoires

Chaque profession libérale dépend d’une caisse de retraite et de prévoyance qui lui est propre. Les médecins libéraux relèvent de la CARMF (Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France), les chirurgiens-dentistes et sage-femmes de la CARCDSF, les vétérinaires de la CARPV, les auxiliaires médicaux de la CARPIMKO, les architectes et de nombreux autres TNS de la CIPAV, les experts-comptables de la CAVEC, les avocats de la CNBF, les pharmaciens de la CAVP. Ces caisses gèrent un régime invalidité-décès qui constitue le socle de protection obligatoire de ces professionnels.

Mais ce socle est souvent bien mince. Pour un médecin libéral relevant de la CARMF, les indemnités journalières en cas d’arrêt de travail ne sont versées qu’à partir du 91e jour d’arrêt, après une franchise de trois mois intégralement à la charge du professionnel. De son côté, la CPAM prend le relais les trois premiers mois, mais avec un délai de carence d’un an pour les nouvelles installations, et des indemnités plafonnées à la moitié du revenu net. En cas d’invalidité, les rentes versées par les caisses obligatoires varient selon la classe de revenus du professionnel, mais restent dans tous les cas très éloignées du niveau de vie auquel il était habitué.

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Des conditions d’indemnisation souvent méconnues

Au-delà des montants, ce sont les conditions d’accès aux garanties qui réservent les mauvaises surprises. Les caisses obligatoires appliquent des définitions strictes de l’invalidité, des clauses d’exclusion qui peuvent neutraliser une garantie au moment où on en a le plus besoin, et des délais de carence que beaucoup de professionnels découvrent trop tard. Dans certains contrats, la vente du cabinet en situation de handicap entraîne l’arrêt pur et simple de la rente d’invalidité. Dans d’autres, un antécédent médical non déclaré à l’adhésion peut aboutir à l’annulation de l’ensemble de la garantie.

Pour les TNS relevant de la CIPAV, la situation n’est pas plus rassurante. Le régime invalidité-décès est structurellement limité, les montants de prestations sont faibles et les conditions de service sont strictes. Un architecte, un consultant ou un professionnel paramédical qui se retrouve en incapacité de travailler plusieurs mois découvre souvent que ce qu’il a cotisé toute sa vie ne lui garantit qu’une fraction de ses besoins réels.

Le burn-out et les fragilités psychologiques, angles morts des régimes obligatoires

Les professions libérales médicales et paramédicales sont particulièrement exposées au surmenage, à l’épuisement professionnel et aux fragilités émotionnelles. Or, ces situations représentent une part très importante des sinistres en prévoyance, souvent entre un tiers et la moitié des dossiers aboutissant à une rente d’invalidité. Les régimes obligatoires couvrent mal, voire pas du tout, ces épisodes lorsqu’ils ne conduisent pas à une incapacité physique démontrable et quantifiable selon leurs critères.

Un médecin généraliste en burn-out, un kinésithérapeute en arrêt pour dépression sévère, un avocat contraint de réduire drastiquement son activité pour des raisons de santé psychologique : ces situations réelles sont rarement bien prises en charge par les caisses, et laissent le professionnel face à ses charges sans filet suffisant.

Pourquoi une prévoyance complémentaire volontaire est indispensable

Face à ces lacunes, souscrire un contrat de prévoyance complémentaire n’est pas un luxe : c’est une nécessité stratégique. L’objectif est de prendre le relais là où le régime obligatoire s’arrête, en couvrant les indemnités journalières dès les premiers jours d’arrêt, en garantissant une rente d’invalidité calibrée sur le niveau de revenus réel, et en assurant la continuité du paiement des charges professionnelles pendant toute la durée de l’incapacité.

Mais tous les contrats ne se valent pas. Un contrat générique, conçu pour un public large sans tenir compte des spécificités de chaque profession, peut laisser des angles morts considérables. La définition de l’invalidité retenue, le seuil de déclenchement de la rente, les clauses d’exclusion, la prise en compte ou non des fragilités psychologiques : autant de paramètres qui font toute la différence entre une protection réelle et une fausse sécurité.

Un contrat sur mesure, la seule réponse sérieuse

Les besoins d’un médecin anesthésiste de 45 ans ne sont pas ceux d’un kinésithérapeute en début de carrière, ni ceux d’un architecte associé ou d’un expert-comptable en fin d’exercice. La prévoyance des professions libérales et des TNS ne peut pas être pensée comme un produit standard à cocher. Elle doit s’adapter à la réalité du revenu, aux charges fixées, à la situation familiale, à la caisse obligatoire concernée et à l’évolution prévisible de la carrière.

C’est précisément cette approche sur mesure, portée depuis plus de 45 ans par des spécialistes de la prévoyance médicale et libérale, qui permet de construire une protection réellement efficace : sans sous-assurance qui laisse des trous béants, sans sur-assurance qui alourdit inutilement les cotisations. Un accompagnement expert, qui tient compte de toutes les interactions entre garanties privées, régimes obligatoires, fiscalité et cotisations sociales, est la seule voie pour être vraiment couvert le jour où on en a besoin.

Ne laissez pas votre protection au hasard des régimes obligatoires

Que vous soyez médecin libéral, chirurgien-dentiste, vétérinaire, auxiliaire médical, avocat, architecte ou tout autre professionnel exerçant en indépendant, la question n’est pas de savoir si vous êtes couvert, mais dans quelle mesure vous l’êtes réellement. Analyser les lacunes de votre caisse obligatoire, identifier les risques non couverts et construire un contrat complémentaire cohérent avec votre situation : c’est ce travail, méticuleux et personnalisé, qui fait la différence entre une protection solide et un filet troué.