Échéance de septembre 2026 : 3 bonnes raisons de tester la facturation électronique dès aujourd’hui

L’automne 2026 semble encore loin, niché derrière plusieurs cycles de saisons et de bilans comptables. Pourtant, pour les dirigeants prudents, cette date marque un tournant majeur : l’entrée en vigueur obligatoire de la facturation électronique et de l’e-reporting. Que l’on soit un artisan menuisier à Quimper ou que l’on exerce une profession libérale à Vannes, ce changement de réglementation peut parfois susciter une certaine appréhension. Pourtant, loin d’être une contrainte subie, cette transition est une opportunité de moderniser sa gestion tout en s’offrant un véritable confort d’esprit. Anticiper cette échéance, c’est choisir de ne pas subir l’urgence de la dernière minute.

1. Profiter immédiatement des bénéfices d’une solution « tout-en-un »

Plutôt que d’attendre le dernier moment, franchir le pas dès maintenant permet de bénéficier sans attendre d’outils performants qui facilitent le quotidien. En adoptant le service d’e-facturation* du Crédit Mutuel de Bretagne, l’entreprise accède à une interface centralisée où tout est pensé pour la fluidité. Agréée par l’administration fiscale, cette solution vous permet également de préparer plus facilement vos documents pour votre expert-comptable.

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Le gain de temps est le premier bénéfice concret : la création, l’envoi et l’archivage des factures se font en quelques clics. Mais le véritable atout réside dans l’optimisation de la trésorerie. Grâce au suivi en temps réel, les délais de paiement sont réduits et les relances s’automatisent. Pour un professionnel du Morbihan ou du Finistère, voir ses factures réglées plus rapidement et son rapprochement bancaire se faire sans effort manuel apporte un sentiment de maîtrise totale. C’est la fin du jonglage entre plusieurs logiciels et tableurs : tout est réuni au même endroit, sécurisé et conforme.

2. Franchir les étapes en douceur avec un partenaire de confiance

La précipitation est souvent l’ennemie de la sérénité. En s’y prenant à l’avance, le dirigeant s’offre le luxe du temps. Passer à l’e-facturation ne se résume pas à l’installation d’un logiciel ; c’est une démarche plus simple à réaliser si l’on est bien accompagné. Le Crédit Mutuel de Bretagne a structuré un accompagnement par étapes pour que chaque client puisse migrer son activité sans stress.

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Ce parcours commence par un diagnostic personnalisé pour évaluer les besoins spécifiques de la TPE ou du cabinet libéral. Vient ensuite l’activation de la solution, suivie de la migration des anciens modèles de factures vers les nouveaux standards structurés (comme le format Factur-X). Enfin, un temps de formation est dédié pour que l’outil soit parfaitement pris en main. En étalant ces étapes sur plusieurs mois, on évite la surcharge mentale. On apprend à utiliser l’outil en toute tranquillité, bien avant que la pression réglementaire ne devienne maximale. Cette approche progressive est le secret d’un bien-être professionnel durable.

3. Un conseiller humain pour vous guider dans les différentes options

Face à une réforme technique aussi importante, des questions ou des situations d’urgence peuvent survenir. C’est ici que la différence entre une banque de proximité et une néobanque dématérialisée prend tout son sens. Alors que les banques 100 % en ligne délèguent souvent leur assistance à des chatbots automatisés ou des FAQ froides, le Crédit Mutuel de Bretagne mise sur la force de la relation humaine.

Disposer d’un conseiller pro dédié, physiquement présent en agence à Brest ou à Lorient, est un rempart contre l’isolement numérique. En cas d’imprévu ou de doute sur une procédure d’e-reporting, l’entrepreneur n’est pas seul face à son écran. Il peut échanger de vive voix avec un expert qui connaît son dossier, son métier et les réalités de son territoire en Bretagne. Cette réactivité et cette écoute bienveillante sont indispensables pour débloquer des situations complexes en un clin d’œil. Savoir que l’on peut compter sur une aide personnalisée à chaque instant transforme une obligation légale en un parcours sécurisé et rassurant.

Anticiper pour piloter son entreprise avec sérénité

Tester la facturation électronique dès aujourd’hui est une stratégie gagnante pour tous les dirigeants qui privilégient l’apaisement. En transformant la contrainte administrative en un outil de performance, les professionnels bretons gagnent en efficacité et en tranquillité.

Le Crédit Mutuel de Bretagne réaffirme son engagement « au plus près de chacun » en proposant un modèle qui allie innovation technologique et présence humaine. En choisissant l’anticipation plutôt que l’urgence, chaque artisan et chaque indépendant s’assure une transition fluide vers 2026. Après tout, aborder les grands changements avec l’assurance d’être parfaitement soutenu et équipé, au fond, ça fait vraiment du bien.

Cette solution d’e-facturation utilise les services de SEQINO, marque commerciale d’AXE INNOVATION plateforme de facturation électronique agréée par l’administration fiscale.

Solution éditée par SEQINO, marque commerciale d’Axe-innovation.

Axe innovation SAS – Capital Social : 69 443,50 € – RCS : 897 734 687 R.C.S. Evry – TVA Intracommunautaire : FR43897734687 – Adresse : 2 route de la noue, 91190 Gif sur Yvette