110cv combien de chevaux fiscaux ?

Le cheval fiscal est l’unité de la puissance administrative de votre véhicule. Il s’agit d’une information purement fiscale qui intervient dans le calcul du prix de l’immatriculation de votre voiture.

Vous connaissez la puissance de votre moteur en chevaux vapeurs (CV) et vous voulez savoir sa correspondance en chevaux fiscaux. Il existe deux méthodes de calcul des chevaux fiscaux. Vous découvrirez que ce calcul n’est pas si complexe et que vous pouvez le faire vous-même.

Chevaux fiscaux : Qu’est-ce que c’est ?

Définition de la puissance administrative

La puissance administrative d’une voiture en France est exprimée en chevaux fiscaux. Elle trouve son application dans le calcul du coût de l’immatriculation de votre voiture. La valeur du tarif applicable du cheval fiscal est fixée par chaque région du territoire en vue de la détermination de la taxe régionale lors de l’élaboration de la carte grise. Le nombre de chevaux fiscaux d’un véhicule est enregistré sur la carte grise à l’emplacement P.6.

Chevaux vapeurs (CV) et kilowatt (kW) : quelle relation ?

Pour procéder au calcul des chevaux fiscaux de votre voiture, vous aurez besoin de convertir les chevaux vapeurs en kilowatt. Pour rappel, le cheval vapeur (CV) est une unité de puissance ancienne qui est encore d’actualité de nos jours. Cette unité est utilisée pour exprimer la puissance du moteur d’un véhicule. Le kilowatt (kW) quant à lui trouve son usage d’un point de vue électrique et permet de savoir quelle section de câble est nécessaire pour l’alimentation de votre moteur.

Dans le cadre du calcul de la puissance fiscale de votre véhicule, vous aurez besoin de la valeur de la puissance de celle-ci en kilowatt. Pour effectuer la conversion, il vous suffit d’appliquer la formule suivante : Puissance (en kW) = Puissance (en CV) / 1,36

Prenons un exemple pour mieux appréhender ce calcul : si la puissance en chevaux de votre voiture est de 110 CV, alors sa puissance en kilowatt sera de (110/1,36) = 80,88 kW qu’on va arrondir à l’unité directement supérieure soit 81 kW.

Formules de calcul des chevaux fiscaux

La formule de calcul des chevaux fiscaux prend en compte le type de véhicule, son niveau de carburation ainsi que son année d’homologation. Il existe deux méthodes de calcul pour les véhicules qui dépendent du nombre de kilowatt (qui peut être calculé à partir des chevaux vapeurs).

Ancienne formule de calcul des chevaux fiscaux pour les voitures thermiques

La formule classique de calcul des chevaux fiscaux intègre la puissance thermique ainsi que les missions en CO 2 du véhicule. Cette formule est applicable aux voitures thermiques qui ont été homologuées avant le mois de Novembre 2019. Elle se présente comme suit :

Puissance fiscale (en chevaux fiscaux) = (CO 2 / 45) + (Puissance en kW / 40)^1,6, notez que le symbole (^) renvoie à l’exposant et le taux de CO 2 est exprimé en g/km. Un exemple concret de calcul va vous permettre de mieux comprendre même si vous n’êtes pas particulièrement fan des mathématiques.

Calculons par exemple la puissance fiscale d’une voiture dont la puissance est de 110 CV (soit 81 kW comme calculée précédemment) ayant un taux d’émission de CO 2 de 135 g/km. Le calcul étape par étape va donner le résultat suivant :

Puissance fiscale

= (135/45) + (81/40)^1,6

= 3 + 2,025^1,6

= 3 + 3,0922887759

= 6,0922887759

Il vous faut arrondir à l’unité la plus proche pour avoir le nombre de chevaux fiscaux, soit donc 6 chevaux fiscaux pour une voiture de 110 CV.

Nouvelle formule de calcul applicable depuis l’année 2020

Avec l’entrée en vigueur en 2020 du cycle d’homologation WLTP, une nouvelle formule a vu le jour et s’applique aux voitures homologuées à partir cette année 2020. Cette formule ne tient compte que de la puissance thermique se définie comme suit :

Puissance fiscale = 1,34 + (1,8 * (Puissance en kW/100)^2) + (3,87 * (Puissance en kW/100))

Reprenons l’exemple précédent pour faire le calcul. Le résultat est de :

Puissance fiscale

= 1,34 + (1,8 *(81/100)^2) + (3,87 * (81/100))

= 1,34 + 1,8 * 0,81^2 + 3,87 * 0,81

= 1,34 + 1,8 * 0,6561 + 3,1347

= 1,34 + 1,18098 + 3,1347

= 5,65568

En arrondissant à l’unité supérieure, vous obtenez 6 chevaux fiscaux pour notre votre voiture à 110CV.

Calcul des chevaux fiscaux : cas d’une voiture électrique

Les véhicules électriques ont une formule différente pour le calcul des chevaux fiscaux :

Puissance fiscale = (0,00018 * (Puissance en kW)^2) + (0,0387 * puissance en kW + 1,34)

Un calcul avec le même exemple va donner :

Puissance fiscale

= (0,00018 *81^2) + (0,0387 * 81 + 1,34)

= 0,00018 * 6561 + 0,0387 * 81 + 1,34

= 1,18098 + 3,1347 + 1,34

= 5,65568

Vous obtenez le même résultat que précédemment, soit 6 chevaux fiscaux.

S’informer sur la puissance administrative de son véhicule est nécessaire pour plusieurs raisons. Vous les avez certainement découvert plus haut. Quoi qu’il en soit, cette information est cruciale au moment de l’établissement de la carte grise de votre voiture et c’est d’ailleurs pour cette raison principale qu’il vaut mieux le savoir.