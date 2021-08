Où trouvé cylindrée sur carte grise ?

De même que vous avez une pièce d’identité, votre véhicule aussi nécessite des documents obligatoires, dont la carte grise. Cette carte vous fournit toutes les caractéristiques techniques telles que la cylindrée de votre 4 roues. Cependant, où se trouve cette information sur la carte grise ?

Carte grise : qu’est-ce que c’est ?

Une carte grise ou un certificat d’immatriculation est un document indispensable pour votre véhicule, car il lui sert de carte d’identité et renseigne sur toutes ses caractéristiques techniques ainsi que sur l’identité de son propriétaire. Cette carte permet à votre véhicule de circuler librement.

Elle reste valable lorsque les informations qui y figurent restent inchangées. Il va falloir en faire une nouvelle si l’une ou l’autre des informations changent tant en ce qui concerne le véhicule que son propriétaire. De même, vous devez en faire une autre si vous perdez l’ancien.

Aussi, le cout de la carte grise est fonction de la puissance du véhicule, du type de véhicule c’est-à-dire moto, camion ou voiture, de son âge, de l’émission en CO2 et aussi du département de son propriétaire.

Différents champs qu’on retrouve sur une carte crise

Numérotées grâce aux lettres de l’alphabet français, ils sont de A à Z. Il s’agit entre autres des éléments ci-après :

le Numéro d’immatriculation La date à laquelle la première immatriculation du véhicule a été faite Les informations sur le ou les propriétaires du véhicule Les informations générales du véhicule Le numéro d’identification du véhicule Les informations relatives aux masses maximales du véhicule La masse du véhicule en service La période de validité du Certificat d’Immatriculation La date du certificat d’immatriculation La catégorie du véhicule contenant, le genre National, la Carrosserie (CE) et la Carrosserie (désignation nationale) Eventuellement le numéro de réception par type si disponible Les informations relatives à l’énergie et la puissance du véhicule (toutes les puissances) Le rapport puissance divisé par masse en kW ou kg exclusivement pour les motocyclettes Les informations sur le nombre de places du véhicule avec précision du nombre de places debout Les informations diverses essentiellement le niveau sonore à l’arrêt et la vitesse du Les informations environnementales subdivisées en V7 et V9 Le contrôle Technique tenant compte de la date de contrôle Le détail des taxes de carte grise subdivisé de Y1 à Y6 Les mentions spécifiques

Informations relatives à la cylindrée

La cylindrée représente le volume réuni des cylindres d’un moteur à explosion. On la retrouve sur la carte grise du véhicule. Afin de pouvoir la trouver, vous devez vous rendre dans la rubrique P de votre document c’est-à-dire la rubrique « Informations relatives à l’Energie et à la puissance du véhicule ». Une fois dans cette rubrique, vous trouverez la subdivision P.1. Elle indique en cm3 le volume déplacé par le taraud dans le moteur lorsque vous faites un tour ou un aller-retour quand il s’agit d’un dispositif rotatif. Notez que cette donnée est généralement exprimée en litre pour les voitures et en cm3 pour les trials.