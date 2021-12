Piercing prince Albert : le piercing génital masculin

Le Piercing prince Albert est assurément le piercing génital masculin le plus connu. Présentant peu de complications, il a l’avantage de cicatriser plus rapidement. Étant donné qu’il est réalisé sur une courte distance, il est donc moins douloureux. Pour précision, ce nom provient de la légende, le prince Albert, mari de la reine Victoria s’était fait percer le gland.

Sa verge fût attachée de sorte à ce qu’aucune bosse disgracieuse n’apparaisse lorsqu’il portait des pantalons. Cependant, cette information n’est pas vérifiée pour autant. Dans tous les cas, ce type de piercing connait un fort succès chez la gent masculine. Voici tout ce qu’il faut savoir à ce propos.

Origine du piercing génital masculin

Le pénis génital masculin est assez rare. Et pourtant, il provient de certains peuples antiques et au niveau des tribus ancestrales. Toutefois, ce n’est véritablement qu’à partir des années 1970 qu’il a connu un fort succès en Europe Occidental. Certains hommes le choisissent afin de pimenter leur vie sexuelle tandis que d’autres l’apprécient tout simplement pour son esthétique. Tous les moyens sont bons pour se faire percer les parties génitales.

Il faut dire que le piercing génital masculin est réalisé dans une zone très sensible. Toutefois, il est important de prendre quelques précautions si vous souhaitez vous lancer. Prenez le soin de bien choisir le type de piercing que vous souhaitez faire puis tournez-vous vers un professionnel.

La légende veut que le nom de ce piercing provienne du prince Albert de saxe-Cobourg-Gotha. Celui-ci fût marié à la reine Victoria en février 1840. Il ne s’agit donc pas du prince Albert de Monaco.

À cette époque, les bourgeois avaient l’habitude de porter des pantalons moulants. Afin de camoufler sa protubérance, le prince aurait demandé à ce qu’on lui fasse ce piercing. Ensuite, une cordelette était passée dans l’anneau et attachée vers l’intérieur de sa cuisse.

Selon le Fakir Mousafar qu’on considère comme le père fondateur de l’art primitif moderne, le piercing prince Albert constituait la ceinture de chasteté dans certains peuples primitifs. Il empêchait ainsi les rapports sexuels du fait de la grande taille de l’anneau.

Les différents types de piercings prince Albert

On distingue trois types de piercings prince Albert. Il y a d’abord le modèle prince Albert qui passe par l’entrée de l’urètre et qui ressort par le frenum. Ensuite, il y a le prince Albert Inversé qui consiste pour l’anneau à travers l’urètre avant de ressortir vers la zone supérieure du gland, soit vers le milieu.

Enfin, il y a le prince Albert profond. Celui-ci ressemble à la version inversée mais ressort beaucoup plus loin.

Est-ce que tout le monde peut obtenir ce piercing génital masculin

Tout homme peut se faire percer le pénis. Il est possible de tirer le prépuce vers l’arrière pour le perçage. Cependant, les bijoux peuvent frotter contre le prépuce lorsque la personne n’est pas en érection. Ce qui peut causer un grand inconfort.

Aussi, il est probable que vous soyez dans l’obligation de réapprendre à pisser. Ceci, afin d’éviter de pulvériser l’urine par les nouvelles ouvertures créées dans l’urètre. Essayez plutôt de diriger le trou vers le bas ou de le couvrir.

Notez également que le piercing génital masculin peut percer les préservatifs. Il faut alors faire preuve d’une grande prudence. Enfin, il n’a aucun effet sur la fertilité masculine.

Les différents types de bijoux pour le piercing prince Albert

Les bijoux les plus utilisés dans le piercing prince Albert sont les suivants :

La barre circulaire : elle adopte une forme de fer à cheval et comporte des perles amovibles au niveau des extrémités.

La barre courbée : on la reconnait à sa forme longue et droite, avec une légère courbe d’une extrémité à l’autre.

L’anneau de perle captive : il s’agit d’un anneau circulaire avec une perle à l’endroit où les bouts se rencontrent.

La baguette en PA : elle est longue et droite, avec une forme semi-croisée au niveau de l’extrémité. Elle est insérée dans l’urètre avec des perles à l’extérieur et au sommet de la tige. Cet accessoire fait partie des bijoux ludiques. Toutefois, il ne convient pas tellement aux nouveaux piercings.

Quel matériau choisir pour le piercing prince Albert ?

Pour le matériau de votre bijou piercing prince Albert, vous avez le choix entre plusieurs options.

Il y a l’or qui est assurément le métal qui a plus de valeur. Il est conseillé de choisir l’or blanc ou l’or jaune 14 carats afin d’éviter les infections durant la période de cicatrisation. Évitez d’utiliser des bijoux en plaqué or car ils peuvent provoquer des réactions allergiques. Vous pouvez également opter pour la platine qui est l’option la plus solide. Toutefois, elle est assez difficile à obtenir.

Les autres options envisageables sont notamment le niobium qui est un matériau hypoallergénique très résistant à l’usure, le titane chirurgical et les plastiques.