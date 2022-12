Les différents types de jupes et comment les choisir en fonction de votre silhouette

Dieu dans toute sa grandeur nous a créé à son image, de telle sorte que nous soyons uniques en notre genre. Petite, mince, grosse, grande, vous avez la possibilité de porter toute sorte de vêtements principalement jupes que vous désirez. Découvrez à travers les prochaines lignes qui suivent, comment choisir votre jupe en fonction de votre silhouette.

Choisir sa jupe selon sa forme physique

La jupe est le symbole de la féminité par excellence. Il faut bien la choisir selon sa morphologie pour bien mettre son corps en valeur. Toutes les formes de jupes ne vont pas à tout le monde, il existe un grand nombre de modèles tel que: jupe trapèze, jupe boule, jupe longue, jupe tulipe, etc… Avant de choisir la jupe parfaite, vous devez absolument connaître la forme de votre corps.

A voir aussi : LA ROBE NOIRE, UNE ROBE D’ELEGANCE

Chaque modèle de jupe existe soit en taille haute, soit en taille basse, et avec des longueurs différentes : jupe au-dessus du genou, midi, mini, maxi. C’est la longueur et la forme qui équilibreront votre silhouette.

A découvrir également : Kim Kardashian : irrésistible dans sa robe blanche Balmain à Cannes

Femme ayant des complexes aux mollets

Par exemple, si vous avez des complexes aux mollets, ne prenez jamais une longueur de jupe qui s’arrêtera aux mollets, car tous les regards s’arrêteront sur les mollets et non sur le reste.

Femme grosse

Par contre, si votre taille est trop épaisse et bien, évitez les tailles hautes. Puisque la taille haute met en avant la taille justement.

Jambes musclées

Si vous pensez que vos cuisses sont trop musclées, évitez les mini-jupes. La longueur mini accentuera l’épaisseur de vos jambes. La longueur de la jupe selon vos jambes et votre morphologie doivent aller de pair.

Les différentes formes de jupes

Pour faire le bon choix de votre jupe, vous aurez à tenir compte de 3 choses : le volume, la longueur et le style.

La jupe patineuse

La jupe patineuse est une jupe décontractée avec une ceinture montée qui marque la taille, et laisse la jupe partir en évasé. Elle s’adapte à tous les styles et sa forme en évasé met bien en valeur votre silhouette. Elle est parfaite pour toutes les occasions.

La jupe patineuse est disponible en différentes longueurs et convient à toutes les morphologies. Elle amincit la silhouette en moulant la taille et en glissant sur les hanches sans les mouler. Elle coûte environ 14,99 €.

La mini-jupe

Elle est caractérisée par sa longueur, comme son nom l’indique, elle a une coupe bien au-dessus du genou. Avec 39,95€ vous pourrez l’avoir. La mini-jupe convient aux morphologies et aux silhouettes longilignes. Elle est parfaite pour les petites, car va rééquilibrer la silhouette.

La jupe Corolle

La jupe Corolle est une jupe plus sage, souvent avec une longueur genoux, ce modèle est très polyvalent. La jupe est ample et resserrée au niveau de la taille, par des fronces ou des plis souples.

La jupe Trapèze

La jupe Trapèze n’apporte aucun volume, car elle a une coupe simple. Elle marque la taille et part en évasé. Attention, il ne faut pas la confondre avec la jupe patineuse qui a presque la même forme, mais plus reconnaissable grâce à ses plis.c’est quoi la jupe trapèze.

La jupe Trapèze convient à toutes les morphologies, elle est polyvalente, basique et flatteuse, car elle gomme les hanches. Vous pourrez l’avoir avec 24,95 €.

La jupe Crayon

C’est l’indispensable incontesté du dressing pour être élégante et féminine. Rien ne vaut la jupe crayon. C’est une jupe haute et droite comme un crayon, de longueur genoux. Elle convient à toutes les morphologies. Elle est sublissime pour les morpho en O.

La jupe Droite

La jupe droite est la plus classique, elle est resserrée à la taille et sa coupe est près du corps, mais pas moulante comme la jupe crayon, mais souvent plus courte, elle affine la silhouette grâce à ses lignes près du corps. C’est la jupe parfaite pour les morphologies en O.