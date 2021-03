Astuces incontournables pour bien choisir son collant pour femme

L’un des vêtements les plus retrouvés dans la garde-robe des femmes est le collant. Il permet de mettre en valeur les belles jambes des femmes. Ce vêtement est également porté pour des objectifs de fitness. Il est donc important de bien le choisir. Alors, comment faire le choix du collant idéal ?

Choisir son collant en fonction de la matière utilisée

Le choix des matières est fonction du confort et de ceux à quoi le collant veut vous servir. Par exemple, les collants voile et résille sont assez fragiles et plus connus pour leurs atouts de séduction. La laine est par contre très adéquate pour les temps frais, car assez lourds et épais. Le lycra et le satin sont aussi des collants haut de gamme à prioriser. Cliquez ici pour en savoir plus.

Faire son choix en fonction de la taille du collant ?

Pour choisir une taille de collant adéquate, il faut connaitre son poids et sa taille. En réalité, sur le dos des emballages de collant, il se trouve un tableau. Ce tableau est un guide pour le choix de la taille de collants et vous aide à savoir s’il faut porter un collant de taille 2, 3 ou plus.

Tenir compte de la qualité et de votre objectif

Beaucoup décident de porter des collants pour devenir plus fines. Pour ce faire, il faudra choisir un collant gainant. Il vous aide à gainer votre ventre et votre taille. Pour reconnaitre un collant gaine, il faut se référer aux écrits sur la petite carte que portent ces vêtements à l’achat.

Par ailleurs, la qualité ou denier est aussi important. Un collant de qualité est celui qui a le plus d’épaisseur. Pour faire simple, plus le collant est opaque et solide, plus il est de qualité.