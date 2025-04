Que faire quand on appelle le 3900 d’Orange ?

Quand des soucis techniques viennent perturber votre connexion internet ou que des questions sur votre abonnement Orange surgissent, le réflexe est souvent d’appeler le 3900. Ce numéro de service client, accessible depuis n’importe quelle ligne Orange, est une ressource précieuse pour résoudre rapidement vos tracas numériques.

Une fois en ligne, un conseiller vous guidera à travers différentes étapes pour identifier et résoudre votre problème. Qu’il s’agisse de réinitialiser votre box, de configurer un nouveau service ou de clarifier votre facture, les agents du 3900 sont là pour vous assister efficacement.

À quoi sert le 3900 d’Orange ?

Le 3900 est le numéro gratuit du service client d’Orange. Accessible depuis n’importe quelle ligne Orange, il permet d’obtenir une assistance technique ou des informations sur les offres. Que vous rencontriez des problèmes de connexion internet, des difficultés avec votre Livebox ou que vous souhaitiez souscrire à une nouvelle offre, ce numéro est votre allié.

Pourquoi appeler le 3900 ?

Assistance technique : Si votre connexion internet est instable ou si votre box ne fonctionne plus, un conseiller vous guidera pas à pas pour résoudre le problème.

Informations sur les offres : Besoin de détails sur les forfaits mobiles , la fibre ou les services internet d'Orange ? Le 3900 vous fournira toutes les informations nécessaires.

Souscriptions : Souhaitez-vous passer à une offre Livebox Fibre ? Le service client vous aidera à faire le bon choix et à finaliser votre souscription.

Pour joindre le service client Orange, composez simplement le 3900 depuis une ligne Orange. Si vous êtes à l’étranger, le numéro +33 9 69 39 39 00 est à votre disposition. Les appels vers ces numéros sont facturés au prix d’une communication normale.

Le service client Orange est disponible pour répondre à vos questions et vous assister dans vos démarches, qu’il s’agisse de résoudre un problème technique, de souscrire à une nouvelle offre ou simplement de vous renseigner.

Les horaires et coûts d’appel du 3900 d’Orange

Le 3900 est accessible du lundi au samedi, de 8h à 20h. Cette amplitude horaire permet de joindre un conseiller selon vos disponibilités, que ce soit pour une assistance technique ou des informations sur les offres.

Horaires : Du lundi au samedi, de 8h à 20h.

Numéro international : Pour les appels depuis l'étranger, utilisez le +33 9 69 39 39 00.

Concernant les coûts, les appels vers le 3900 sont facturés au prix d’une communication normale. Vous ne payez que le tarif applicable à votre forfait téléphonique pour les appels émis depuis une ligne Orange. Si vous appelez depuis l’étranger, les tarifs internationaux de votre opérateur s’appliquent.

Coûts d’appel :

Depuis une ligne Orange en France Prix d’une communication normale Depuis l’étranger Tarifs internationaux de l’opérateur

La flexibilité des horaires et la clarté des coûts d’appel facilitent l’accès au service client d’Orange. Utilisez ces informations pour optimiser vos interactions avec le 3900 et obtenir rapidement les réponses ou l’assistance qu’il vous faut.

Les motifs pour appeler le 3900 d’Orange

Le 3900 d’Orange couvre une large gamme de besoins pour ses abonnés. Ce numéro permet de résoudre des problèmes techniques, de souscrire à de nouvelles offres, ou encore d’obtenir des informations sur les services existants. Voici quelques motifs principaux pour contacter ce numéro :

Assistance technique : pour les problèmes liés à votre connexion internet, que ce soit avec une Livebox ou une Livebox Fibre Orange. Vous pouvez aussi demander de l’aide pour des soucis avec votre mobile ou votre téléphone fixe.

Souscriptions et modifications d'offres : pour souscrire à une nouvelle offre ou modifier un abonnement existant. Par exemple, si vous souhaitez passer d'une offre ADSL à une offre fibre.

Informations et conseils : pour obtenir des détails sur les offres disponibles, y compris les promotions en cours, et pour des conseils personnalisés sur les produits Orange.

Le service client Orange est aussi une ressource précieuse pour les questions relatives aux factures, aux paiements et aux réclamations. Si vous avez des doutes sur un montant facturé ou si vous souhaitez contester une facture, le 3900 est votre interlocuteur privilégié.

Pour les clients mobiles, le 3900 permet de gérer les forfaits, les options supplémentaires et les services associés. Que ce soit pour ajouter des données à votre forfait ou pour obtenir des informations sur les services à l’international, ce numéro offre une assistance complète.

Pour ceux qui cherchent des alternatives au 3900, Orange propose plusieurs options permettant de contacter son service client. Parmi elles, l’utilisation du chatbot Djingo se distingue. Accessible via la page Aide et contact du site d’Orange ainsi que l’application Orange et Moi, Djingo peut répondre à de nombreuses questions et vous mettre en relation avec un conseiller humain si nécessaire.

L’application Orange et Moi constitue aussi une solution efficace. Elle permet aux utilisateurs de gérer leurs comptes, de consulter leurs factures et d’accéder à un support technique. Cette application offre une interface intuitive pour naviguer dans les services proposés par Orange.

Une autre option pour les souscriptions de box Orange est de composer le 01 86 26 69 47. Ce numéro est dédié à la souscription de nouvelles offres internet et permet d’obtenir des conseils personnalisés sur les produits disponibles.

Pour les litiges non résolus, le Service National Consommateurs d’Orange est l’instance à contacter. Situé à deux adresses : TSA 10018, 59878 Lille Cedex 9 pour les clients internet, et 33734 Bordeaux Cedex 9 pour les clients mobiles, ce service est chargé de traiter les réclamations complexes.

La communauté Orange en ligne offre un espace d’entraide entre utilisateurs. Les forums permettent de poser des questions, de partager des solutions et d’obtenir des avis sur divers sujets relatifs aux services d’Orange. Cette alternative communautaire est précieuse pour les utilisateurs souhaitant bénéficier d’une assistance rapide et informelle.