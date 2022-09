Quels numéros appeler pour les renseignements ?

Les services de renseignements obéissent à certaines règles établies. Jadis, il faillait composer les numéros 12, 3200, 3211 ou 3212 afin d’obtenir des renseignements. Depuis un téléphone portable, il fallait plutôt composer les numéros 222, 612 ou 712 pour obtenir ces renseignements. Tous ces numéros ont été remplacés par de nouveaux. Ces derniers sont composés de six chiffres et débutent tous par 118.

L’histoire de la transition

C’est précisément depuis le 2 novembre 2005 que l’accès aux renseignements via les numéros commençant par 118 fut effectif. Ces numéros vous mettent en contact avec un fournisseur de renseignements qui se doit de vous éclairer sur tous les numéros de téléphone (fixes ou mobiles) de France. Néanmoins, il y eu une période de transition, allant du 2 novembre 2005 au 3 avril 2006. Durant cette période, il était possible d’utiliser les anciens numéros aussi bien que les nouveaux, afin de permettre à tous de s’adapter. Si vous désirez mieux savoir comment s’est déroulée cette transition, on vous dit tout ici. Le modèle 118 est présentement en vigueur en France et dans plusieurs autres pays d’Europe.

A lire également : Comment réalisé un débarras gratuit

Comment ça marche ?

Les nouveaux numéros destinés à renseigner en cas de besoin sont payants. Au même titre que les anciens, vous vous verrez être facturé. Ces services sont ordinairement facturés par votre opérateur. Avec les nouvelles technologies, vous pouvez choisir le fournisseur de renseignements selon votre besoin et le prix du service. Pour ce qui est de ces numéros débutant par « 118 », il n’y a aucun impératif quant au dispositif téléphonique à utiliser. Vous pouvez utiliser un poste fixe ou mobile pour joindre des services de renseignements. Si vous ne connaissez pas de “118”, vous pouvez appeler un des anciens numéros suscités. Un message préenregistré vous instruira de la mise en place et des usages des numéros 118.

A lire aussi : Des idées de tarifs de photographe de mariage à Bordeaux