Cela fera peut-être sourire certains d’entre vous, mais c’est pourtant véridique – beaucoup de chefs d’Etats ont ou ont eu recours aux conseils de voyants ou d’astrologues renommés. Voici certains présidents, empereurs et généraux français et américains ayant consulté des voyants pour des raisons personnelles ou pour le service de leurs pays.

François Mitterrand

L’ancien chef d’État français avait souvent recours aux conseils de l’astrologue Elizabeth Teissier, qu’il avait l’habitude de faire entrer à l’Elysée pour des consultations privées. Il s’inspirait des prédictions d’Elizabeth, notamment pour choisir les dates auxquelles il allait s’exprimer en public. Cette dernière ayant enregistré des cassettes audio de ses rencontres avec le président les avait rendues publiques un an après sa mort en 1997.

Ronald Reagan

Lui et sa femme Nancy avaient l’habitude de consulter l’astrologue Joan Quigley pour chaque décision importante de leurs vies. Pendant les 7 années de mandat présidentiel, le couple a partagé son emploi du temps avec Joan qui évaluait les périodes favorables ou au contraire les moments les moins opportuns aux actions politiques américaine.

Le Général de Gaulle

Le Général de Gaulle avait lui aussi son voyant attitré. Regulus, de son véritable nom Maurice Vasset, aurait commencé à conseiller de Gaulle en 1944. L’ancien soldat s’étant reconverti dans l’astrologie suite à une blessure de guerre, étudiait les astres pour de Gaulle et lui fournissait une analyse qui influençait ou non le Général. L’histoire démontre que les conseils de Regulus étaient peu souvent suivis par de Gaulle qui préférait suivre ses propres instincts, mais comme deux avis valent mieux qu’un ceci n’empêchait néanmoins pas le général de consulter l’avis du voyant.

Raymond Point Carré et Georges Clemenceau

Les deux hommes d’Etat de la fin du XIXe et du début du XXe siècles ont tous deux largement consultés Mme Fraya. Cette chiromancienne française, de son vrai nom Valentine Dencausse, avait notamment prédit la Première Guerre Mondiale en annonçant « que l’Allemagne allait déclarer une guerre qu’elle ne gagnerait pas » et que « les allemands seraient repoussés de justesse à 100 kilomètres de Paris ».

Georges Washington

L’ancien chef d’État américain aurait raconté avoir obtenu des informations détaillées sur le futur de son pays par biais d’une très belle femme étant apparue mystérieusement. Il a décrit la femme comme un symbole américain, certains disent que c’était la Vierge Marie. La femme avec une voix venue des cieux lui aurait également expliqué que l’Amérique et le monde s’apprêtait à subir 3 grands périls que l’on interprète aujourd’hui comme la Guerre d’Indépendance, la Guerre de Sécession et une troisième guerre que l’on estime peut-être à venir.

Napoléon Bonaparte

Le premier empereur français avait lui aussi recours aux services d’une voyante. Mademoiselle Lenormand, à l’époque célèbre voyante parisienne, lui aurait dit-on prédit sa gloire, sa carrière et allant même jusqu’à prédire sa chute. Mademoiselle Lenormand avait également prédit les morts violentes de Marat, de Robespierre et de Saint-Just, et ces prédictions funestes lui avaient d’ailleurs coûté sa liberté.

Richard Nixon

Un chef d’État de plus à avoir été influencé par les conseils de voyants ! Richard Nixon écoutait toujours d’une oreille avisée les prédictions de Jeane Dixon. Cette célèbre voyante du XXe siècle avait notamment prédit l’assassinat de J.F Kennedy pendant son mandat.