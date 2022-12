Grant Gustin (sa taille, son poids) qui est sa femme ?

Connu pour avoir interprété le rôle de Barry Allen dans la série The Flash, Grant est un acteur américain talentueux. Nous vous proposons dans cet article, les informations essentielles à connaître sur cet acteur.

Qui est Grant Gustin ?

Grant Gustin est un acteur américain qui doit sa popularité à son rôle de Barry Allen dans la série Flash. Il a bien évidemment fait des apparitions dans certains longs métrages.

Grant Gustin est né le 14 janvier 1990 en Virginie aux États-Unis d’Amérique. Ses parents sont Tina Haney et Thomas Gustin. Son père était professeur à l’Université alors que sa mère était infirmière en pédiatrie.

L’acteur a donc aujourd’hui 32 ans et a toujours la nationalité américaine. Sa taille est estimée à 1,83 mètres et son poids est de 75 kilogrammes. Quant à sa fortune, elle est estimée en 2021 à un peu plus de 6 millions de dollars.

La jeunesse de Gustin Grant

Comme précisé précédemment, Gustin est né le 14 janvier 1990 dans l’État de Virginie et à grandir à Norfolk avec ses parents ainsi que ses deux frères et sœurs.

Il n’avait que 5 ans quand il a commencé la danse à claquettes en s’inspirant essentiellement des films de comédie musicale américaine. Depuis le bas âge, Grant a toujours été fan de théâtre et c’est de cela qu’il se servira plus tard sur la plupart de ses scènes de film. Enfant, il s’amusait à jouer des scènes avec ses frères et sœurs.

Les parents de Grant ayant compris la passion de leur fils pour les arts ont décidé de l’inscrire au programme de théâtre musical de la Gouvernorale School for thé Arts à Norfolk. Gustin fréquente aussi l’organisation théâtrale Hurrays Players Incorporated avant l’obtention de son diplôme d’études secondaires en 2008.

Pendant ses études, Grant visitait très souvent New-York avec ses parents pour voir des comédies musicales. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Grant réalise qu’il voulait réellement devenir acteur. Il suit alors le programme BFA Music Théâtre de l’université Elon en Caroline du Nord.

Qui est la femme de Grant Gustin ?

Grant Gustin était en couple avec une danseuse et mannequin du nom de Hannah Douglass. Les deux se sont rencontrés juste avant que Grant ne commence le tournage de «Glee». Les deux amoureux resteront alors ensemble pendant quelques années avec d’excellentes relations. Mais, en 2015, le couple décide de se séparer pour des différences personnelles.

Quelque temps après, Grant se met en couple avec l’americano-malaisienne Andrea Thomas. Elle est thérapeute et influenceur Instagram. On ne connaît pas bien les circonstances de leur rencontre, mais on sait qu’il se sont mis en couple à partir de 2016. Le 29 avril 2017, un an plus tard donc, le couple décide de se fiancer. C’est Andrea qui l’annonce à travers un message Instagram où elle affiche sa bague en diamant. Selon certaines sources, le couple aurait procédé à un mariage traditionnel dans le pays d’origine de Andrea ainsi qu’une cérémonie officielle de mariage en 2018.

La carrière de Grant Gustin

La carrière d’acteur de Grant Gustin commence réellement lorsqu’il auditionne pour une production de Broadway de West Side. Il quitte donc temporairement son école et joue pour la pièce pendant un an. Mais, durant cette même année, Grant s’est vu proposé un rôle dans la série Glee, une série de comédie musicale de Fox. Il accepte donc le poste et déménage à Los Angeles. La série fut un succès avec énormément de critiques positives.

On apercevra plus tard Grant dans un téléfilm intitulé A Mother’s Nightmare qui n’a pas connu un réel succès commercial.

L’acteur a également auditionné pour le rôle du danseur à claquettes, rôle qu’il n’obtiendra pas. À la place, il s’est vu proposer un autre rôle qui lui permet de lancer réellement sa carrière.

Après ses nombreuses apparitions dans les films et séries, Grant connaît la consécration ultime avec le rôle de Barry Allen dans la série The Flash. La série connaît un succès impressionnant et Grant en récolte une renommée mondiale. Par ailleurs, il sera invité dans d’autres séries de super-héros tels que Arrow, Supergirl ou encore Legend of Tomorrow.

La fortune de Grant Gustin

La valeur nette de Grant Gustin est estimée à 6 millions de dollars en mai 2021. La plus grande partie de cette fortune vient de sa contribution à l’industrie du divertissement. Grant a fait ses preuves dans de nombreux projets et a accompli énormément de choses dans sa vie.