Pourquoi acheter le SUV Juke de Nissan ?

Il existe une variété de voitures de marque Nissan. On peut noter entre autres : la Nissan 370z, la Nissan Evalia, la Nissan Juke, la Nissan Micra… Mais toutes ces voitures Nissan n’ont pas les mêmes caractéristiques. Certaines voitures Nissan présentent des caractéristiques plus avancées que d’autres. L’acheteur se base sur les caractéristiques d’une voiture donnée et fait son choix en conséquence. En ce qui concerne le SUV Juke de Nissan, pour quelles raisons un client devrait-il l’acheter ? La suite du présent article vous explique tout.

Les modifications apportées au sein du SUV Juke de Nissan

Si vous devez acheter le SUV Juke de Nissan, c’est surtout en raison des nombreux changements apportés à ce type de voiture. En effet, cette voiture a connu assez de modifications en son sein. Vous devez donc retenir qu’à l’intérieur du SUV Juke se trouve désormais un volant orienté verticalement. Cela offre d’ailleurs à son propriétaire une position de conduite assez sportive. Aussi, dans cette voiture, la planche de bord est modernisée. Cette planche est également personnalisable avec un achèvement d’une capacité assez qualifiable. Avec cette voiture, vous avez diverses formes de conduite.

A lire également : Comment construire sa maison à Marseille

De même, les occupants disposent désormais d’un espacement plus rénové derrière le véhicule. En effet, l’arrière du véhicule a été espacé de 5,8 centimètres pour certainement permettre des déplacements plus fluides dans le véhicule. Avec le SUV Juke de Nissan, vous avez un coffre assez grand. Ce coffre a un volume de 422 litres. Aussi, cette voiture dispose des haut-parleurs Bose dans les appuis-tête avec un style qui a la forme d’un casque audio.

En ce qui concerne la motorisation, il faut retenir que le SUV Juke de Nissan dispose d’un moteur essence DIG-T1.OL turbo 3 cylindres qui développe 117 chevaux ainsi que 180 Nm de couple. On peut bien sûr allier ce type de moteur à une boîte de vitesse manuelle ayant 6 rapports. On peut également l’associer à une boîte automatique ayant un double embrayage avec 7 rapports. Cette voiture consomme en cycle mixte 5,11 litres sur 100 kilomètres. Les émissions de dioxyde de carbone en boîte manuelle sont de 118 grammes par kilomètre. Lorsqu’il s’agit de la boîte automatique DCT7, ces émissions sont de 116 grammes par kilomètre.

A lire également : Pourquoi garer sa voiture dans un parking privé ?

Les caractéristiques du SUV Juke de Nissan

Vous devez opter pour le SUV Juke de Nissan en raison de ses nombreuses caractéristiques. Sur le site https://www.espace-nissan.fr/, vous aurez tous les renseignements utiles qu’il vous faudra pour pouvoir porter votre choix sur ce type de voiture sans crainte. En effet, le SUV Juke dispose de plusieurs atouts qui forcent l’admiration. Il convient donc de retenir que ce modèle possède une caméra intelligente à 360 degrés à l’intérieur. Aussi, il peut freiner urgemment et peut même détecter les piétons et les cyclistes. Cette voiture est aussi dotée d’un système lui permettant de reconnaitre les affiches de signalisation.

De même, le SUV Juke prévient les passages de ligne et est aussi doté d’un système d’alerte de trafic arrière. Cette voiture a la capacité de surveiller les coins dangereux et peut même intervenir dans le cas où elle juge l’intervention utile. Elle dispose aussi d’un disjoncteur automatique des feux de route. Tout ceci vise à mettre le conducteur ainsi que les occupants du véhicule en sécurité. Il faut aussi retenir que le SUV Juke a en son sein un système de connectivité nommé « NissanConnect ». Avec ce type de connexion, le conducteur peut avoir accès à Tom Tom Maps et Live Traffic.