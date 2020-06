Sécuriser votre domicile pour vos prochaines vacances d’été

Le confinement étant terminé et le pays étant repassé au vert depuis le 15 juin, vous allez pouvoir partir en vacances sereinement. Enfin, pour cela, il vous faudra sécuriser votre domicile, afin d’éviter que des intrus décident de venir y faire un tour. Zoom sur les astuces à mettre en place pour sécuriser votre maison.

Installer une alarme et une caméra

La fin de confinement a malheureusement sonné la reprise des cambriolages, en effet, ils sont de plus en plus nombreux depuis le 11 mai. Alors, pour vos prochaines vacances d’été, il vous faudra équiper votre domicile d’une alarme paradox, qui saura sécuriser votre maison et vous alertera en cas de détection d’une présence.

Vous pourrez ajouter une caméra de surveillance bien visible sur votre maison afin de dissuader les voleurs de rentrer chez vous. Il faut savoir que la caméra est l’un des moyens les plus dissuasifs lors du repérage. La caméra IP vous permettra de suivre à distance ce qu’il se passe chez vous. Vous pourrez ainsi dormir plus tranquillement.

Faites croire qu’une personne est toujours présente

Pour éloigner les voleurs, il existe l’astuce consistant à leur faire croire qu’une personne est toujours présente dans la maison. La journée, ce peut-être un voisin qui viendra ouvrir et fermer les volets ou qui en profitera pour arroser le jardin. Pour la nuit, vous pouvez installer un module programmable afin de commander l’allumage et l’extinction de votre éclairage intérieur à des moments programmés.

Prévenir la police ou la gendarmerie

Avant de partir en vacances, vous pouvez prévenir en fonction de votre lieu de résidence, les services de police ou de gendarmerie, que vous allez vous absenter. La police municipale organise également chaque été une opération “tranquillité vacances”, lors de laquelle un agent passe quotidiennement devant votre domicile pour s’assurer que tout va bien.

Ne diffusez pas vos vacances sur les réseaux sociaux

Il ne faudrait pas que vous annonciez aux cambrioleurs que la maison et vide et que vous êtes à plusieurs centaines kilomètres de là. Et pourtant, c’est ce que vous faites en postant vos photos de vacances sur les réseaux sociaux. En quelques clics, les voleurs peuvent savoir si vous êtes présents ou absents. Les cybers-cambrioleurs sont de plus en plus nombreux, il convient donc de faire très attention aux prochaines publications que vous ferez pendant vos vacances.

Vérifiez que vos portes et fenêtres soient closes

Avant de prendre la voiture pour vos prochaines vacances, assurez-vous d’avoir correctement fermé l’ensemble de vos portes et fenêtres. Il serait dommage de laisser un accès libre aux cambrioleurs. Evitez également de laisser traîner vos clés sous un pot de fleurs ou dans la boîte aux lettres. Et surtout, faîtes en sorte que votre boîte aux lettres soit régulièrement vidée par un membre de votre famille ou un voisin attentionné.