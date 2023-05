Etre enceinte : les choses à savoir

Être enceinte n’est pas chose facile, surtout pour la femme, car cette étape bouleversera toute sa vie, mais aussi pour le couple en général. Ce qu’il faut, c’est avant tout s’adapter à cette nouvelle vie qui commence, et cela dès maintenant, car se préparer à l’avance à la venue de bébé fera bénéficier d’une grossesse sereine et d’un accouchement plus paisible.

Suivre une grosse est extrêmement utile, car c’est le seul moyen qui vous permet de voir que votre bébé évolue bien et de savoir s’il est bien formé durant ces 9 mois de grossesse.

Lire également : Vans ou l’art de passer du style skateur à un look urbain

Plusieurs choses et façons de vivre sont à prévoir pour mener une grossesse correctement et en toute tranquillité.

Les attitudes et les gestes à adopter

Une grossesse ne fait pas bon ménage avec le stress, la future maman devra éviter toutes les sources de stress auxquelles elle peut se soumettre, et aussi savoir les anticiper. Les disputes inutiles sont également à éviter, et cela même dès l’appréhension de la grossesse, car cela ne fera qu’engendrer plus de stress pour la maman.

Lire également : Conseils pour créer un photobooth de mariage

Les activités fatigantes sont aussi à éviter, car la fatigue n’est pas du tout appropriée à une future maman, et pourrait même provoquer des risques de fausse couche durant les trois premiers mois de la grossesse.

Il est indispensable de faire le suivi de votre grossesse, pour bien gérer tous les éléments ayant rapport avec la grossesse, et aussi pour prêter attention à l’évolution de votre bébé.

Vous pourrez gérer cette grossesse convenablement, que ce soit physiquement ou moralement.

Il est aussi pratique de faire, dès les premiers mois, des économies à part, pour établir un budget entièrement destiné pour le bébé. Il est également utile de rassembler toutes les affaires de bébé dans une valise, en guise de précaution pour la maternité, et ainsi vous permettre de trouver facilement tous les vêtements de bébé.

Entamer une alimentation saine et bien équilibrée sera aussi primordiale pour la future maman, ceci ne veut pas pour autant dire qu’elle devra mettre les bouchers doubles du fait qu’elle soit enceinte, mais surtout choisir tous les aliments qui disposent des meilleures valeurs nutritionnelles pour elle et son bébé.

L’alimentation à privilégier pendant la grossesse

L’alimentation pendant la grossesse est l’un des éléments les plus importants à prendre en compte pour assurer une bonne santé de la maman et du bébé. Durant cette période, pensez à bien consommer les éléments indispensables au développement du fœtus.

Il faut augmenter sa consommation en fer qui permettra le bon développement du système nerveux central chez le fœtus, ainsi que son transport vers les cellules sanguines. Les sources de fer incluent les viandes rouges maigres telles que le bœuf ou l’agneau mais aussi les légumes verts tels que les épinards ou encore les lentilles.

Pensez à bien consommer suffisamment d’acide folique afin de prévenir certaines malformations congénitales chez le bébé. Les aliments riches en acide folique comprennent notamment les légumes à feuilles vert foncé comme les épinards et le brocoli ainsi que certains fruits comme l’avocat.

Les oméga-3 sont aussi bénéfiques durant la grossesse car ils contribuent au développement cérébral et visuel du bébé. On peut trouver des oméga-3 dans des poissons gras tels que le saumon ou encore dans certaines huiles végétales comme celle issue de graines de lin.

Pensez à bien éviter certains aliments potentiellement dangereux pour la femme enceinte tels que les charcuteries crues, les fromages non pasteurisés ou encore les poissons crus. Il est donc important que les femmes souhaitant tomber enceinte soient informées sur les aliments à privilégier et ceux à éviter.

Les examens médicaux à ne pas manquer pendant la grossesse

Pendant la grossesse, il faut suivre un suivi médical régulier pour s’assurer du bon déroulement de la gestation. Certains examens sont à ne pas manquer pour garantir une bonne santé pour la maman et le fœtus.

Dès l’annonce de la grossesse, il faut consulter un médecin traitant ou un gynécologue-obstétricien afin d’établir un premier bilan et mettre en place les premières mesures préventives nécessaires.

Les examens prénataux sont indispensables tout au long de la grossesse. Ils permettent de vérifier l’état général de santé de la future maman ainsi que celui du bébé. Ces examens incluent notamment des analyses sanguines pour contrôler le taux d’hémoglobine et dépister certaines maladies comme le diabète gestationnel, mais aussi des échographies qui permettent d’examiner par exemple le rythme cardiaque du fœtus, sa taille ou encore ses organes internes. Des tests urinaires peuvent aussi être réalisés afin de détecter des infections potentielles.

Il existe aussi certains examens spécifiques tels que l’amniocentèse. Elle consiste à prélever une petite quantité de liquide amniotique dans le ventre maternel afin d’y détecter une anomalie chromosomique chez l’enfant. Toutefois, ce test n’est proposé qu’aux femmes ayant plus de 35 ans ou présentant des antécédents familiaux particuliers.

Le dépistage systématique de certaines maladies est aussi conseillé. Par exemple, il est recommandé de dépister la toxoplasmose qui peut être très dangereuse pour le fœtus. La rubéole doit aussi faire l’objet d’un suivi particulier car elle peut entraîner des malformations congénitales.

Lors du dernier trimestre de grossesse, un examen gynécologique rapproché sera préconisé afin de préparer l’accouchement imminent ainsi que les soins post-accouchement.