Un bloc-porte blindé: sécurité et esthétisme

Pour votre sécurité, bien mieux que le simple » bloc-porte « , il existe le » bloc-porte blindé « , fabriqué et distribué par tous les grands fabricants.

Outre le bâti, l’huisserie, les vantaux et tous les accessoires possibles, cette gamme de produits, lorsqu’elle est réellement certifiée et agrée offre une réelle assurance quant à sa fiabilité et aux performances délivrées.

Un ‘ bloc-porte ‘ ne doit pas juste un ensemble de pièces que l’on nommerait plutôt alors ‘ bloc de porte ‘, le petit ‘ de ‘ qui fait toute la différence !!!

Le terme réel est bien ‘ bloc-porte blindé ‘ et il constitue un ensemble complet qui permet de pouvoir garantir une qualité minimum, à la vue des spécifications et de performances demandées et délivrées par des organismes officiels, comme la norme A2P.

Pourquoi poser un ensemble ‘ bloc-porte’ blindé ?

Pour des raisons évidentes de résistance et de sécurité, mais également pour:

– la résistance à l’effraction, qui doit être affichée et porter le label A2P.

Ce label est décerné par le CNPP ( Centre Nationale de Prévention et de Protection ), seul organisme effectuant les tests reconnus quant à la fiablité des produits qu’il va pouvoir ensuite certifier.

– pour le confort qu’il procure.

Un bloc-porte va également vous permettre d’avoir une isolation phonique et thermique bien au dessus de la moyenne et donc un réel confort de vie.

Vous pouvez même en trouver avec une isolation thermique renforcée pour plus d’économie d’énergie : le bloc-porte blindé , repoussera alors non seulement les voleurs, mais aussi les vols de … calories, ce qui n’est pas négligeable.

– le côté ‘ esthétique ‘ des bloc-porte.

Là aussi il faut casser les préjugés !

Un bloc-porte blindé n’est pas une porte de coffre-fort, énorme et massive, comme dans les films de cinéma. Un bloc-porte en acier, résistance garantie, peut également autoriser des habillages les plus variés : décors, couleurs, revêtements, styles, essences de bois et toutes autres finitions.

Pour sécuriser une porte d’entrée , d’une autre manière si vous le désirez, vous pouvez même choisir une option » vitrage » au moment du choix de votre bloc-porte, ce qui ne nuira nullement à sa résistance.

Un bloc-porte blindé avec vitrage.

Si l’entrée que vous désirez sécuriser, renforcer, par la pose d’un bloc-porte blindé, entrée qui soit la principale de la maison, ou la ‘ porte de derrière ‘ également, vous demande quand même de laisser passer une certaine luminosité, c’est également possible, bien évidemment !

Un bloc-porte, blindé, bien sûr, avec une option supplémentaire de vitrage, conserve toutes les caractéristiques anti-effractions délivrées selon les normes en vigueur, et vous apporte en plus une réelle luminosité supplémentaire.

Ces solutions sont alors appelées ‘ bloc porte vitré ‘ ou encore ‘ bloc porte de pavillon ‘ et sont largement utilisées dans les maisons individuelles.

Elles comportent toutes une vitrage feuilleté de très hautes performances, et si vous en doutez encore, une petite vidéo peut vous en faire la démonstration :

Test sur un bloc-porte blindé et vitré.

http://youtu.be/_bD5Ykr9luM

Un test de résistance à l’effraction sur une porte blindée, avec vitre anti-effraction et serrure de haute sécurité, qui a reçu le label » A2P BP3 » décerné par le CNNP.

Fabrication et mise en ligne par la marque française » SECURYSTAR « , à recommander pour son sérieux et sa qualité.

( Vidéo en direct de Youtube. )

Quand vous regardez bien cette petite vidéo, pensez-vous qu’un cambrioleur va ainsi continuer de s’exciter sur ‘ votre ‘porte d’entrée, à la vue de tout le monde ???

Ben vaudrait mieux pas pour lui quand même …

Les différents types de blocs-portes blindés disponibles sur le marché

Maintenant que nous avons vu les avantages d’un bloc-porte blindé, vous devez en parler à un grand nombre de personnes (immeubles collectifs).

Il y a des portillons extérieurs appelés aussi sas d’entrée. Ces petits portails sécurisent l’accès à votre maison avant même que vous n’arriviez au seuil principal grâce à leur système antieffraction intégré.

Vous devez préciser que tous ces types de blocs-porte blindés sont personnalisables en termes de dimensions, matériaux et couleurs pour s’adapter au mieux à vos besoins, ainsi qu’à votre intérieur. Il ne vous reste plus qu’à choisir le modèle qui conviendra le mieux à votre situation pour bénéficier d’une sécurité optimale.

Vous avez décidé de vous équiper d’un bloc-porte blindé pour votre sécurité et celle de votre famille, mais comment choisir le meilleur modèle ? Voici quelques critères à prendre en compte.

Vous devez vérifier les certifications du produit. Les blocs-portes blindés doivent répondre aux normes européennes en matière de résistance au feu et à l’effraction. Le marquage CE est un gage de qualité et vous permettra d’avoir confiance dans votre achat.

Considérez les matériaux utilisés. Un bon bloc-porte doit être composé d’une structure interne solide comme le bois massif ou l’acier. La couche externe peut quant à elle être personnalisée avec des finitions en bois véritable, PVC ou acier inoxydable pour s’accorder parfaitement avec la décoration intérieure.

La serrure est aussi un élément crucial : une bonne serrure multipoints assure la meilleure protection possible contre toute tentative d’intrusion.

Pensez aussi à choisir un vitrage sécurisé si vous optez pour cette option : le verre pare-balles sera plus résistant qu’un simple vitrage feuilleté classique et garantira une meilleure isolation thermique et phonique.

N’hésitez pas à demander conseil auprès des professionnels qui sauront mieux que quiconque vous guider vers le choix judicieux afin que votre investissement soit rentabilisé sur la durée grâce notamment aux économies réalisées sur vos factures énergétiques liées au renforcement thermique généré par ce type de porte.