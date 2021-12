Qui est le mari de Lio et qui sont ses enfants ?

Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos plus connue sous l’appellation Lio est une actrice et chanteuse belgo-portugaise. Née le 17 juin 1962, Lio commence à connaître le succès dans son entreprise musicale dès ses 16 ans. Au niveau professionnel, il faut dire que Lio est épanouie car ses chansons vont connaître un grand succès.

Cependant, pour ce qui est de sa vie privée, les choses ne seront pas aussi satisfaisantes. En fait, l’actrice et chanteuse va connaître des idylles avec au moins 4 hommes avec qui elle a eu des enfants.

Lio : une vie amoureuse instable

Tout au long de sa carrière, Lio comme toute autre célébrité a côtoyé un nombre incalculable de personnes. C’est de ces dernières que vont naître toutes les relations qu’aura l’actrice, ce qui est tout à fait compréhensible. Dans sa jeunesse, notamment au début de sa carrière, l’actrice va rencontrer un homme avec qui elle va avoir une idylle. Il s’agit de Michelle Esteban, un photographe, graphiste, producteur, éditeur ou encore entrepreneur.

Lorsqu’elle a rencontré cet homme, Lio était encore très jeune et rêvé d’une vie telle un conte de fées. Malheureusement pour elle, le rédacteur en chef du magazine Rock News et cofondateur du label Ze Records va finir par se séparer d’elle après lui avoir donné un enfant, Nubia, l’ainée d’une fratrie de six.

Cinq ans après la naissance de sa première fille, l’actrice et chanteuse va rencontrer un metteur en scène, Alexis Tikovoï avec qui elle aura également un enfant, le second de l’actrice, Igor. Quelque temps après ce sera la naissance d’Esmeralda. Pour cet enfant, il faut noter que l’identité du père est jusqu’à présent inconnue.

Les aventures amoureuses de Lio étaient nombreuses, toutefois, c’est celle avec le chanteur Alexis Zad qui sera la plus cauchemardesque. Malgré le fait que les deux tourtereaux étaient passionnés par la music, il n’a pas manqué que Lio soit victime violence conjugales. Lors de ses apparitions sur les médias, qu’ils soient écrits ou télés, la chanteuse n’hésitait pas à révéler qu’elle se serait séparée d’Alexis par crainte. Néanmoins, le couple a donné naissances aux jumelles Léa et Garance. Lorsqu’elle a atteint ses 40 ans, Lio a rencontré un autre homme dont l’identité n’a pas été dévoilée jusqu’ici. Le couple a également eu un enfant.

Lio : maman de six enfants

Sur le plan professionnel, que ce soit dans le domaine cinématographique ou dans le domaine de la musique, Lio est une légende vivante. Son palmarès, dans ces deux domaines de l’art ne dira pas le contraire. En revanche, s’il est vrai que ses relations sentimentales n’ont pas été stables, il faut néanmoins savoir que ces grâce à elles que l’actrice profite du bonheur que lui offres les six enfants issus de ses anciennes idylles.

Le succès de Lio n’est plus à refaire. Les morceaux qu’elle a pu produire en sont le témoignage. En plus d’être une chanteuse pétrie de talent, elle est aussi une maman de six enfants nés de quatre pères. Nubia, âgée maintenant de 34 ans, est le fruit de l’amour de jeunesse de la chanteuse. Son père c’est Michelle Esteban, un homme à plusieurs casquettes au rang desquelles celles de producteur, éditeur, entrepreneurs… Ensuite il y a Igor, deuxième né et premier fils de la chanteuse.

Aujourd’hui âgé de de 28 ans, il est le fruit d’une histoire amoureuse de sa mère et d’Alexis Tikovoï. Esmeralda(26 ans) est le troisième enfant de Lio, l’identité de son père n’a pas été révélée. Les jumelles Léa et Garance (22ans) ont pour père le chanteur français Alexis Zad. Avant d’opter pour l’abstinence, la chanteuse a donné naissance pour la dernière fois à Diego dont l’identité du père est toujours inconnue. Actuellement, le jeune garçon est âgé de 18 ans.

Au résumé, il faut dire que Lio a eu une impressionnante carrière professionnelle. En revanche, cela n’a pas été e cas de sa vie sentimentale qui toujours connu un échec. Actuellement, Lio serait un électron libre qui a décidé de pratiqué l’abstinence et de consacrer ses jours à l’amour que lui donne ses six enfants.