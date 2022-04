Ecandidat Caen : déposer un dossier de candidature

Caen, la Cité de Guillaume le Conquérant est l’une des meilleures villes normandes où réaliser un cursus universitaire. L’Université Caen Normandie (UNICAEN) est le grand pôle de savoir et d’excellence de cette ville étudiante par excellence qui compte plus de 30 000 étudiants, 6 299 nouveaux bacheliers inscrits (en 2021), 41 unités de recherches, 7 campus répartis sur l’agglomération caennaise, 5 sites universitaires en région normande, 9 242 diplômes et capacités délivrés (en 2020) et 524 accords d’échanges internationaux. Tout étudiant qui souhaite intégrer l’une des nombreuses formations proposées par l’UNICAEN doit prendre par la plateforme Ecandidat. Découvrez alors ici comment déposer un dossier de candidature sur Ecandidat Caen.

Quelles démarches pour déposer un dossier de candidature sur Ecandidat Caen

Êtes-vous bachelier, titulaire d’une licence ou souhaitez vous reprendre votre parcours universitaire ? L’université Caen Normandie vous ouvre ses portes, peu importe d’où vous venez.

Créez un compte Ecandidat obligatoire

La création d’un compte est le tout premier acte impératif à poser pour quiconque désire suivre une formation universitaire à l’UNICAEN. Il faut savoir que toute la procédure se déroule en ligne. Une fois que vous êtes connecté à la page d’accueil Ecandidat de l’université Caen Normandie, vous verrez en haut à gauche l’option « créer un compte ». Sélectionnez-là puis remplissez tous les champs.

Si vous êtes déjà un étudiant de l’UNICAEN, vous disposez déjà d’un compte numérique et pourrez donc directement vous connecter en saisissant votre identifiant et votre mot de passe. Dans le cas contraire, renseignez votre nom, prénom et adresse mail. Le dernier champ « Confirmation Adresse Mail » est à renseigner obligatoirement. Enregistrez les données saisies afin que la création du compte soit effective. Vous recevrez un mail d’activation (code d’activation) de votre compte qui vous permettra de le valider. Grâce aux identifiants qui ont été envoyés par mail, vous pourrez vous connecter à votre compte Ecandidat.

Saisissez vos informations personnelles

Le compte Ecandidat vous permet d’accéder à la formation de votre choix dans l’une des UFR, des instituts et écoles de l’université Caen Normandie. Vous pouvez être candidat à plusieurs formations à la fois. Vérifiez avec attention les dates limites du dépôt des candidatures. Selon la et/ou les formations choisies, vous devez fournir des pièces justificatives précises. Vous trouverez la liste des documents à fournir dans le récapitulatif de votre candidature. Seuls les formats PDF, JPEG ou PNG sont acceptés.

Au cas où vous devez envoyer plusieurs pièces (relevé de notes du baccalauréat, curriculum vitae, etc.), scannez ou téléchargez tous les documents à insérer dans votre dossier en un fichier unique. Vous pourrez suivre son avancée dans votre espace candidat pendant toute la durée de la campagne de candidature. Assurez-vous d’avoir bien fourni toutes les informations et pièces justificatives demandées, car plus aucune modification ou annulation n’est possible une fois qu’il a commencé à être traité.

Que se passe-t-il après le dépôt d’un dossier de candidature sur Ecandidat ?

Dès que votre dossier est dûment rempli sur Ecandidat avec tous les documents nécessaires, vous remarquerez qu’il passera du statut “en attenteˮ à celui de “réceptionnéˮ puis marquera “complet“. Cela signifie que l’université accuse réception de votre dossier de candidature qui sera étudié par une commission pédagogique. En cas d’illisibilité d’une pièce ou de pièce manquante, votre dossier mentionnera « incomplet ». Il faudra le compléter pour que votre candidature soit étudiée.

Suite à l’étude de votre candidature à une ou plusieurs formations, l’Université de Caen Normandie vous enverra sa décision par mail. Elle peut être favorable ou favorable sous réserve. Une réponse favorable veut dire que vous êtes admis dans la formation. Il vous revient de confirmer que vous maintenez votre candidature. Sans quoi, vous pourrez être considéré comme « désistant ». Lorsque vous êtes admis sous réserve, c’est certainement parce que vous devez transmettre des pièces complémentaires. Consultez votre espace candidat pour voir de quels documents il s’agit puis transmettez-les.

Il se peut que vous soyez admis sur une liste complémentaire. L’UNICAEN vous tiendra informé de votre admission à la liste principale en cas de désistement d’un étudiant. Mais si l’université émet un avis défavorable à votre candidature, comprenez que vous n’êtes pas admis dans la formation souhaitée.

Ecandidat Caen accompagne l’étudiant dans l’accomplissement de toutes les démarches nécessaires pour candidater aux formations de l’université de Caen Normandie. N’hésitez pas à cliquer sur l’option assistance de la page d’accueil de Ecandidat Caen pour consulter la FAQ ou la documentation.