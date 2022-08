Quelle est la taille standard d’une pizza ?

La pizza est devenue un plat essentiel dans l’alimentation des Français. En effet, très populaire il y a déjà certaines années, la pizza est devenue au fil du temps un aliment commun de la nourriture en France, et on en trouve plein de différentes dans les supermarchés. Que ce soit des pizzas au four, ou bien surgelées, le prix assez bas de cet article ou encore son mode de préparation assez simple en font un choix de taille pour les repas dans lesquels on ne veut pas se prendre la tête pour cuisiner.

Quels sont les différents formats des pizzas ?

Connaître les dimensions d’une pizza peut également servir dans le cas où vous souhaitez en préparer une faite maison. Cela vous permettra alors de ne pas réaliser de pizzas complètement asymétriques, et vous pourrez ainsi avoir l’esthétique parfaite pour votre plat. Il existe différentes pizzas aux tailles différentes, on retrouve notamment les petites pizzas, les pizzas à taille standard, ou encore les grandes pizzas. Pour connaître la taille d’une pizza, il faut regarder son diamètre.

A voir aussi : Bien préparer son voyage

Pour les personnes ayant arrêté très tôt les mathématiques, le diamètre est un calcul très simple à faire. Il suffit de prendre un rayon de votre cercle, c’est-à-dire un trait horizontal allant jusqu’à la moitié de votre cercle, puis de le multiplier par deux. Ainsi, si le rayon de votre pizza fait 6 cm, le diamètre de cette dernière sera de 12 cm.

Les différentes tailles de pizzas

Le diamètre d’une pizza basique est en général évalué à 30 cm. Ce chiffre peut cependant varier en fonction de critères que nous aborderons plus tard, comme la garniture, la pâte de la pizza, ou encore son mode de cuisson. Faites attention aux messages de publicité concernant la date de péremption d’une pizza, car cette dernière peut rester longtemps au frigo. Pour bien servir ce plat, munissez-vous d’une pelle à pizza.

A lire aussi : Pourquoi suivre des blogs sur le bien-être ?

Les pizzas au diamètre classique

Avant même de parler des pizzas à taille normale, évoquons les pizzas de petite taille. Généralement fabriquées pour les petits appétits ou pour les enfants, ces pizzas possèdent généralement un diamètre de 24 cm, ce qui signifie (en effectuant le calcul) que chaque rayon de cette dernière fait 12 cm. Il est également possible en restauration que vous entendiez parler de pizzeta qui sont des modèles réduits, notamment pour des desserts, qui cuit au four, ont en général un diamètre de 18 cm.

Ensuite, il existe des pizzas de taille basique. On retrouve la pizza moyenne, servie dans les restaurants lorsque vous avez la possibilité de choisir entre une petite, moyenne et grande pizza. Cette dernière possède un diamètre de 25, voire 26 cm. Les pizzas normales, quant à elles, sont plutôt servies quand vous n’avez pas le choix de la taille, et il s’agit du modèle vraiment « standard » de la pizza. On estime que son diamètre moyen est de 30 cm.

Les pizzas au grand diamètre

Pour les personnes ayant un très gros appétit, il existe bien évidemment des grandes pizzas. À noter que souvent, ce genre de pizza se coupe en tranches, car il est compliqué de la manger directement à la main. La grande pizza vendue généralement en restauration possède un diamètre d’environ 30 cm !

Enfin, dans certains restaurants, il est possible de commander une pizza XXL ! Que ce soit pour la partager ou en cas de grande faim, cette pizza gigantesque possède un diamètre de 40 cm.

À noter que certaines pizzas, notamment chez la marque Domino’s, sont disponibles sous un format rectangulaire au lieu d’un cercle. Cela est plus pratique pour découper la pizza en tranches.

Quels éléments sont affectés par la taille d’une pizza ?

La taille d’une pizza va influencer premièrement le prix de cette dernière. C’est logique, mais plus la pizza sera grande plus son prix sera élevé. Si vous ajoutez des suppléments comme du fromage ou de la tomate, vous devrez payer un peu plus cher. Le type de pâte influence également le prix final.

À noter qu’il est aussi possible de mesurer la taille d’une pizza en pouces. Une petite pizza mesure en général 8 pouces, tandis qu’une moyenne va mesurer 12 pouces.