Maggie Q. une star nue sous sa petite robe noire à effet magique

Maggie Q. choisit le tapis rouge pour réapparaître sous le signe de l’audace

On peut dire que certaines stars forcent l’admiration. C’est le cas de Maggie Q. qui pour marquer son retour sur la scène cinématographique après un repos bien mérité, a choisi de frapper un grand coup en dévoilant un peu plus d’elle que prévu.

Le 18 mars 2014, lors de la première du film Regency Village Theater à Weswood, la star de 34 ans apparaissait sous les clichés sans sa culotte en dessous. Elle s’est fait admirer sur le tapis rouge dans une petite robe noire signée Anthony Vaccarello sortie de la collection Printemps 2014. Perchée sur une paire de Louboutin, l’actrice s’est offerte aux regards de ses admirateurs presqu’en tenue de Eve. Elle en a dévoilé plus que prévu. Maggie Q. a tout simplement préféré ne rien mettre en dessous pour se contenter d’arborer la petite robe à découpes qui dévoilait tout d’elle pour s’attirer les regards sur elle. En tout cas c’est un très joli cadeau de la part de l’actrice à ses fans pour signer son retour qui a produit l’effet sensationnel escompté auprès du public.

Après sa participation pour le film Die Hard 4, la sulfureuse star qui se dévoile fort aujourd’hui n’a plus levé le petit doigt depuis et sa carrière au cinéma en avait pris un coup. Cependant, elle s’était signalée sur le petit écran avec la série Nikita. Avec Divergente qui sera face au public à partir du 09 Avril 2014 où elle tient le rôle de Tori Wu, Maggie Q a choisi le red carpet pour donner un avertissement retentissant à tous ceux qui ont vite fait de l’enterrer comme leur rappeler que le silence n’est pas un oubli.

