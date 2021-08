‘The Office’ : Comment Hilary Swank a réagi aux personnages débattant de son look

Hilary Swank a fait l’objet d’un épisode de l’une des séries télévisées les plus classiques de ces dernières années, mais l’épisode n’était pas totalement flatteur. Au cours d’un épisode de The Office, des personnages ont débattu de savoir si elle était attirante ou non. Voici d’où vient l’idée de l’épisode — et ce que Swank en a pensé.

Steve Carell en tant que Michael Scott | Banque de photos Justin Lubin/NBCU Qu’est-ce qui a inspiré un épisode de « The Office » sur Hilary Swank

Tout d’abord, un petit fond. L’épisode de The Office où les personnages débattent de l’apparence de Swank, « Prince Family Paper », a été écrit par B. J. Novak, qui joue Ryan dans l’émission. Il a dit à Indy Week qu’il était sur un vol une fois où les deux les films en vol — P.S. I Love You et The Great Debaters — étaient des films Swank. « Je me suis donc dit, pourquoi pas un débat sur Hilary Swank », a déclaré Novak. Il a décidé que les personnages devraient débattre si Swank est attrayant.

Les personnages de l’émission sont répartis uniformément entre les factions pro et anti-swank. Certains la voient comme attirante tandis que d’autres font d’horribles remarques sur son apparence. En fin de compte, à la fin de « Prince Family Paper », Michael Scott rompt le lien en remarquant avec désinvolture que Swank est chaud.

Au cours d’une entrevue avec Time, on lui a demandé : « Le Bureau a mis tout un complot autour de débattre si vous étiez chaud ou non. Avez-vous vu cet épisode ? » Elle a répondu : « Je ne suis pas une grande regardeuse de télévision, mais définitivement tout le monde m’a fait. conscient de cela. C’est flatteur chaque fois que quelqu’un vous mentionne. Mais je ne pense pas à moi-même en ce sens. » Plus tard dans l’interview, Swank a été interrogé sur les femmes à Hollywood et a répondu : « Il y a tellement de choses sur notre apparence, ce qui est intéressant, pour revenir à la question du Bureau. Vous avez chaud ou non ? C’est vraiment un mal de service. Il y a beaucoup plus dans la vie que de regarder d’une certaine façon. »

L’épisode Office était-il offensant ? On pourrait certainement le voir de cette façon. D’autre part, tout l’argument est dépeint comme idiot, de sorte que l’on pourrait interpréter l’épisode comme disant que les personnages de l’émission se comportaient ridicules en obsédant par un non-problème.

Quand quelqu’un a dit qu’Hilary Swank n’était pas « jolie » à son visage

Curieusement, ce n’est pas la seule fois où se pose la question de l’attractivité de Swank. Selon Entertainment Weekly, Kim Matters a interviewé Swank au sujet de femmes à Hollywood. « Je suis encore assez jeune pour ne pas avoir ressenti les frais de cela », a révélé Swank. « Certes, vous en entendez parler… et vous le voyez, même si vous voyez aussi beaucoup plus de rôles, je pense, s’ouvrir aux femmes âgées. Je veux dire, Meryl Streep semble dominer. »

Matters a répondu : « Oh, mais elle est… l’exception… Ce n’est pas une jolie fille, et vous n’êtes pas non plus. » Swank a répondu en disant qu’elle ne joue pas les gens qui ressemblent à des stars de cinéma et qu’elle aime ça de cette façon. Indépendamment des personnages que joue Swank, elle a tout de même inspiré un épisode classique de TheOffice.