Webmail AC Versailles : accès au portail éducatif

L’Académie de Versailles regroupe près de 5000 établissements scolaires et universitaires. Elle accueille près d’1.100.000 élèves (tous degrés confondus) et emploie plus de 100 000 personnes. Il s’agit de la première académie de France en termes d’effectifs. Pour simplifier la communication entre membres du personnel, elle a mis à disposition de ceux-ci une plateforme de messagerie rapide : le Webmail Versailles. La lecture de cet article vous éclairera sur le processus d’accès au portail éducatif de l’Académie Versailles.

Le compte Webmail AC Versailles

Les membres du corps enseignant et administratif de l’académie de Versailles disposent d’un compte professionnel, d’une adresse mail académique et d’un espace personnel i-prof. Ils peuvent ainsi accéder au portail éducatif de l’académie de Versailles et échanger tout type d’informations utiles.

Le compte Webmail se présente sous la forme « prenom.nom@ac-versailles.fr » ou « prenom.nom2@ac-versailles.fr » en cas de doublon. Il est automatiquement créé lors du traitement des dossiers administratifs par la Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) ou par le rectorat de l’académie. Pour se connecter au portail, il faut entrer un identifiant académique ou i-prof ainsi qu’un mot de passe provisoire créé par les services administratifs de la DSDEN.

Se connecter au Webmail Versailles

Pour accéder à votre boîte Webmail, il vous suffit d’exécuter les instructions suivantes :

Etape n°1 : Se rendre sur le site officiel de l’académie Versailles

Saisissez dans la barre de recherche de votre navigateur l’adresse : webmail.ac-versailles.fr. Vous pouvez également entrer des mots-clés comme Webmail académie Versailles, ou Webmail AC Versailles. Vous aurez ainsi accès à une interface sur laquelle vous pourrez apercevoir dans l’angle supérieur droit le drapeau français, le nom de l’académie ainsi que la devise de la nation. Un peu plus bas, vous pourrez apercevoir les champs « Nom d’utilisateur » et « Mot de passe » suivi du bouton « Connexion ».

Etape n°2 : S’identifier

Entrez dans la case réservée à la saisie de votre nom d’utilisateur, l’identifiant académique fourni par la DSDEN. Vous pouvez également utiliser votre identifiant i-prof (votre numéro d’identification à l’éducation nationale) ou votre adresse de messagerie.

Etape n°3 : Entrer son mot de passe

Saisissez ensuite le mot de passe qui vous a été temporairement attribué. Vous pourrez le modifier plus tard si vous le souhaitez.

Etape n°4 : Se connecter

Cliquez finalement sur « Connexion ». Vous serez alors redirigé vers votre boite mail de message.

Macadam : l’outil de configuration de la messagerie Webmail Versailles

L’Académie de Versailles met à disposition de son personnel un service de gestion de compte appelé « Maca-dam ». Il permet de configurer sa messagerie instantanée. Maca-dam propose deux types de configuration : une configuration générale et une configuration sur smartphone. La première permet par exemple d’activer les accusés de réception. La seconde option donne accès à deux types de configuration : la configuration IMAP qui permet de stocker ses courriers électroniques et de les synchroniser sur différents appareils et la configuration POP. Dans le dernier cas, vos messages sont uniquement stockés sur votre ordinateur.

L’outil Maca-dam vous permet également de réinitialiser votre mot de passe. En cas d’oubli ou de perte, accédez à l’assistance Messagerie de Maca-dam puis cliquez sur « J’ai perdu mon identifiant ou mon mot de passe ». Saisissez ensuite votre nom d’utilisateur ou votre Numen. Saisissez également votre date de naissance. Répondez aux questions secrètes puis cliquez sur « Continuer ». Finaliser la réinitialisation en suivant le reste des instructions du serveur.

Si cette tentative se révèle infructueuse, contactez le service d’assistance arena versailles ariane.