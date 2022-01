Combien pèse un sucre ?

Le sucre est jugé à tort ou à raison pour être le facteur principal de la prise de poids et il est même impliqué dans l’origine de certaines maladies. C’est la cause pour laquelle il est important de faire attention au sucre que nous ingurgitons au quotidien.

Connaître le poids du sucre présent sur le marché

Dans le commerce, on trouve très facilement le sucre sous diverses formes. Afin de mieux contrôler l’usage du sucre au quotidien, il est nécessaire de connaître le poids de chaque forme de sucre présent dans le commerce. Commençons par le sucre vanillé, cette forme de sucre est de plus en plus répandu et trouve son utilité dans la cuisine notamment dans les pâtisseries. De façon générale, le sucre vanillé est présenté en sachet de 8 g, car étant riche en glucose, une petite quantité de ce sucre peut suffire pour une préparation parfumée à la vanille et sucrée comme il se doit.

Ensuite, il y a le sucre en morceau, qui est la forme la plus utilisée. Il est à noter qu’un morceau de sucre de calibre n°3 pèse 7,9 g, tandis qu’un morceau de sucre de calibre n°4 pèse 5,95 g. Dans un kilogramme, on compte 252 morceaux de sucre. Le sucre en morceau est généralement présenté en carton dans le marché, et dans un carton, il y a un kilogramme de sucre. Les calibres les plus présents sur le marché sont le calibre n°3 et le n°4.

De quelle manière peut-on éliminer le sucre dans l’alimentation ?

Dans la plupart de ce que vous mangez au quotidien, le sucre est présent. De ce fait, si vous éprouvez la volonté d’éliminer le sucre ou d’en alléger la consommation, vous pouvez contrôler votre alimentation afin de connaître l’apport en glucose et par la suite de réduire la consommation des aliments qui comportent trop de sucre. Plus concrètement, vous pouvez par exemple réduire les morceaux de sucre que vous mettez dans votre café ou tout simplement le prendre noir sans sucre. Étant donné l’apport très élevé en glucose des boissons telles que les sodas, vous pouvez réduire votre consommation ou encore éviter d’en consommer. Les confitures vendues sur le marché contiennent également trop de sucre ajouté, alors, vous pouvez préférer la confiture maison dans la préparation de laquelle vous aurez pris soin de réduire le sucre, ou tout bonnement remplacer la confiture par quelque chose d’autre.

Il y a quelques aliments que vous pouvez éviter afin de réduire votre consommation de sucre au quotidien. En première position, on retrouve tous les aliments à base de riz, il est de notoriété publique, en effet, que le riz est très riche en glucose. Les sushis contiennent aussi du sucre, contrairement à ce que vous pouvez croire. Ensuite, il y a les galettes de riz soufflé qui sont à base de riz toujours.

Les nourritures préparées qui se trouvent sur le marché sont également riches en sucre, par exemple les fruits en conserves qui contiennent du sucre ajouté. Aussi, il y a les sauces déjà prêtes présentées en conserve qui contiennent beaucoup de sucre. Il y a aussi le coleslaw, mais encore les fruits secs qui contrairement aux fruits frais, sont riches en sucre. La vinaigrette en bouteille est également à éviter, car elle contient du sucre.

Un excès de sucre est néfaste pour la santé, toutefois, comme il est présent dans presque tout ce qu’on mange au quotidien, c’est assez difficile de jauger le taux de sucre consommé. Toutefois, il existe quelques symptômes qui permettent de savoir quand une personne a consommé un peu trop de sucre. Parmi ces symptômes, les plus courants sont : une grande fatigue, une soif excessive ainsi qu’un changement de poids pour le plus extrême. Les aliments qui contiennent du sucre ont comme vertu de pouvoir réconforter, toutefois, la prudence est de mise, car le sucre est très addictif et peut vite conduire à l’excès.

Le besoin de sucre se fait généralement ressentir au cours de l’après-midi. Ce phénomène est tout à fait naturel, puisque le corps a besoin de glucose dans le but de compenser l’énergie perdue durant la première partie de la journée et pour assurer l’apport en glycémie. La consommation de sucre est dans cette optique nécessaire, mais sans verser dans l’excès inutile. De plus, préférez le sucre lent contenu dans les aliments naturels tels que les fruits au sucre rapide contenu dans les aliments à sucre ajouté tels que les sucreries ou les aliments en conserve.