Quand prendre les gélules CBD ?

Si vous êtes ici, c’est que vous êtes convaincu des bienfaits du CBD. Cependant, pour que le cannabidiol soit vraiment efficace, il faut également choisir le meilleur moment pour le prendre. Faut-il prendre les gélules CBD le matin, le soir, avant ou après le repas ? On vous donne quelques indications dans cet article.

Prendre le CBD le matin, est-ce une bonne idée ?

Il est à préciser que les effets du CBD peuvent se faire ressentir que vous prenez les gélules cbd le matin ou le soir. Cependant, pour déterminer le meilleur moment pour prendre vos gélules, vous devez considérer vos envies, vos besoins et surtout votre mode de vie. Ceci dit, prendre du CBD le matin n’est pas une si mauvaise idée et rassurez-vous : une gélule le matin ne devrait pas vous conduire dans un état de somnolence toute la journée.

Cependant, dans les cas suivants, prendre le CBD le matin avant de commencer la journée est d’autant plus recommandé :

Vous prenez vos compléments alimentaires le matin : si vous avez déjà d’autres gélules que vous prenez le matin, prenez ces gélules CBD le matin aussi. Ceci vous permettra de bien démarrer la journée,

: si vous avez déjà d’autres gélules que vous prenez le matin, prenez ces gélules CBD le matin aussi. Ceci vous permettra de bien démarrer la journée, Vous voulez être détendu dès le matin : Si vous êtes de nature anxieux et stressé, ce serait mieux de prendre les gélules le matin pour commencer la journée sans stress,

: Si vous êtes de nature anxieux et stressé, ce serait mieux de prendre les gélules le matin pour commencer la journée sans stress, Vous faites une activité sportive le matin : le cannabidiol évite les courbatures et assouplit les muscles. Vous pouvez donc prendre votre gélule le matin après la séance de sport et même vous offrir un petit massage avec un baume CBD,

: le cannabidiol évite les courbatures et assouplit les muscles. Vous pouvez donc prendre votre gélule le matin après la séance de sport et même vous offrir un petit massage avec un baume CBD, Vous voulez être en pleine forme dès le matin : Si vous avez de longues journées, prenez la gélule le matin au petit-déjeuner. Vous verrez : vous serez actif toute la journée et vous n’aurez pas ce coup de fatigue en fin d’après-midi.

Vous pouvez aussi prendre le CBD le soir …

Si vous voulez profiter des vertus relaxantes du CBD, il serait judicieux de prendre les gélules de CBD le soir. En effet, si vous avez des problèmes d’insomnie, il est évident que la prise de ces gélules le soir est une meilleure idée. Il serait judicieux d’en prendre une heure ou une heure et demie avant votre horaire de coucher. Le cannabidiol va régler votre horloge biologique et favoriser la production de mélatonine, ce qui vous permettra de vous endormir plus facilement. Vous pourrez aussi espérer une bonne nuit de sommeil.

C’est souvent après une longue journée qu’on ressent les douleurs musculaires. Pour soulager et réduire l’intensité de ces douleurs, prenez les gélules CBD le soir. Pour qu’elles agissent rapidement, pensez à en prendre une le soir dès que vous rentrez du travail. Au bout d’une heure, il n’y a pas que les douleurs qui vont disparaître, le cannabidiol va également vous aider à oublier tous ces petits tracas de la journée. Rassurez-vous : même si vous prenez une gélule de CBD dès votre arrivée à la maison, vous pourrez très bien vous atteler à vos différentes tâches ménagères, sans somnoler dans l’immédiat.