GTA 5 PS4 : codes de triche pour voitures, armes et invincibilité

Grand Theft Auto V, ou GTA 5, continue de captiver les joueurs sur PS4 grâce à son monde ouvert riche et ses innombrables possibilités. Pour certains, la quête d’exploration et de chaos est rendue encore plus palpitante par l’utilisation de codes de triche. Ces codes permettent d’accéder à des voitures spectaculaires, un arsenal d’armes impressionnant et même l’invincibilité temporaire.

L’utilisation de ces codes, bien que controversée, ajoute une dimension supplémentaire au jeu. Les joueurs peuvent ainsi expérimenter sans craindre les conséquences, tester leurs limites et découvrir des aspects cachés de Los Santos, la ville fictive du jeu.

Codes de triche pour les armes dans GTA 5 sur PS4

Les amateurs de GTA 5 sur PS4 peuvent profiter de la richesse des cheat codes pour améliorer leur expérience de jeu. En ce qui concerne les armes, ces codes permettent de récupérer un arsenal impressionnant, allant des armes de poing aux explosifs.

Voici quelques codes de triche à utiliser :

Pour obtenir toutes les armes : Triangle, gauche, droite, gauche, L1, L2, R1, R2, gauche, gauche, droite, L1

Pour des balles enflammées : L1, R1, Carré, R1, gauche, R2, R1, gauche, Carré, droite, L1, L1

Pour des coups de poing explosifs : Droite, gauche, X, Triangle, R1, O, O, O, L2

L’utilisation de ces codes ne se limite pas à des armes individuelles. Les joueurs peuvent aussi activer des effets spéciaux pour rendre l’expérience encore plus immersive. Par exemple, activer les balles enflammées offre une nouvelle dynamique aux échanges de tirs, transformant chaque coup en un véritable spectacle pyrotechnique.

La diversité des cheat codes disponibles permet aux joueurs de personnaliser leur expérience. Ces codes sont entrés directement via la manette, rendant leur usage simple et rapide. Les joueurs peuvent ainsi se concentrer sur l’action sans interrompre le rythme du jeu.

Considérez les cheat codes comme des outils pour explorer pleinement les possibilités offertes par GTA 5 sur PlayStation 4. Ils permettent non seulement de récupérer des armes mais aussi de repousser les limites du gameplay.

Codes de triche pour les véhicules dans GTA 5 sur PS4

Les codes de triche pour les véhicules dans GTA 5 sur PS4 permettent aux joueurs de faire apparaître une variété de moyens de transport en un clin d’œil. Ces codes offrent une flexibilité inégalée pour explorer Los Santos avec style.

Voici quelques codes de triche pour les véhicules :

Pour obtenir une voiture de sport Comet : R1, O, R2, Droite, L1, L2, X, X, Carré, R1

Pour un BMX : Gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, carré, rond, triangle, R1, R2

Pour un avion de voltige : O, droite, L1, L2, gauche, R1, L1, L1, gauche, gauche, X, triangle

Ces codes permettent aussi de générer des véhicules utilitaires, comme un caddie de golf, pour des moments plus décontractés dans le jeu. L’accès immédiat à ces véhicules diversifie les options de gameplay et permet de répondre rapidement à différentes situations.

Les joueurs peuvent aussi utiliser ces codes pour échapper à des situations périlleuses ou pour simplement profiter de la liberté de déplacement qu’offre GTA 5. En tapant les séquences sur la manette, les véhicules apparaissent instantanément, rendant l’expérience de jeu plus fluide et dynamique.

Considérez ces cheat codes comme une extension des possibilités offertes par GTA 5, permettant de découvrir tous les recoins de Los Santos sans la contrainte des déplacements traditionnels. La richesse des véhicules disponibles grâce à ces codes enrichit l’immersion et le plaisir de jeu.

Codes de triche pour l’invincibilité et les modificateurs de gameplay dans GTA 5 sur PS4

Les codes de triche pour l’invincibilité et les modificateurs de gameplay transforment radicalement l’expérience de jeu dans GTA 5 sur PS4. Ces séquences permettent non seulement de devenir intouchable, mais aussi de modifier les lois physiques de l’univers de Los Santos.

Pour activer l’invincibilité :

R2, Droite, Carré, Droite, L2, Gauche, R1, L1, Droite, L1, R1, R1

Cette invincibilité dure cinq minutes et doit être réactivée après ce délai.

Modificateurs de gameplay

Les modificateurs de gameplay ajoutent une dimension ludique et parfois surréaliste au jeu. Voici quelques-uns des plus notables :

Gravité lunaire : Gauche, Gauche, L1, R1, L1, Droite, Gauche, L1, Gauche

: Gauche, Gauche, L1, R1, L1, Droite, Gauche, L1, Gauche Recharge des capacités spéciales : X, X, Carré, R1, L1, X, Droite, Gauche, X

: X, X, Carré, R1, L1, X, Droite, Gauche, X Coups de poing explosifs : Droite, Gauche, Croix, Triangle, R1, Rond, Rond, Rond, L2

Ces modificateurs influencent directement le gameplay, rendant chaque session de jeu unique et imprévisible. La capacité de manipuler la gravité ou de lancer des coups de poing explosifs ajoute une couche de divertissement et de stratégie.

Codes de triche pour l’indice de recherche

Baisser ou augmenter l’indice de recherche de la police est aussi possible grâce à des codes spécifiques. Par exemple, pour réduire l’indice de recherche :

R1, R1, Rond, R2, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche

Ces codes permettent de gérer les interactions avec les forces de l’ordre, offrant une plus grande liberté de mouvement et de planification stratégique.

Codes de triche divers pour GTA 5 sur PS4

GTA 5 sur PS4 offre une panoplie de codes de triche divers permettant de modifier l’expérience de jeu de manière subtile ou radicale. Que ce soit pour obtenir des véhicules spécifiques ou pour activer des capacités spéciales, ces codes apportent une dimension supplémentaire au gameplay.

Codes de triche pour les véhicules

Pour les amateurs de véhicules, GTA 5 propose des codes de triche pour invoquer une variété de moyens de transport. Voici quelques exemples notables :

Ces codes permettent d’accéder rapidement à une variété de véhicules, facilitant ainsi les déplacements et les escapades dans l’univers de Los Santos.

Codes de triche pour les armes

Les armes sont une composante fondamentale de GTA 5. Les codes de triche pour les armes permettent de s’équiper rapidement et efficacement :

Ces codes assurent un arsenal complet, indispensable pour les missions les plus périlleuses.

Codes divers

Au-delà des véhicules et des armes, d’autres codes de triche apportent des modifications variées au gameplay :

Changer la météo : R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Carré

: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Carré Course rapide : Triangle, Gauche, Droite, Droite, L2, L1, Carré

Ces codes divers enrichissent l’expérience de jeu, permettant de personnaliser les conditions et les capacités du personnage selon les préférences du joueur.