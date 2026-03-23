Plan ligne 10 métro et correspondances RER : comprendre le réseau

La Ligne 10 du métro parisien n’est pas la seule à avoir changé de trajet après sa mise en service. Son parcours a subi plusieurs modifications depuis 1923, aboutissant à une configuration atypique : deux terminus à l’ouest, Boulogne Pont de Saint-Cloud et Gare d’Austerlitz à l’est, mais une absence totale de station dans le centre nord de Paris.

Contrairement à d’autres lignes, la correspondance directe avec le RER ne s’effectue qu’en une seule station, à Javel André Citroën avec le RER C. Le nombre restreint de connexions en fait une exception dans le réseau métropolitain de la capitale.

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Les essentiels à connaître sur la ligne 10 du métro parisien : histoire, tracé et horaires

Arpenter la ligne 10 du métro parisien, c’est découvrir un parcours qui déjoue les habitudes : la ligne file sur la rive gauche, contourne soigneusement les quartiers centraux et semble éviter la facilité. Depuis le franchissement de la Seine via le pont Mirabeau jusqu’à la fameuse boucle d’Auteuil, le tracé s’ancre dans l’ouest parisien et ses marges. Cette configuration n’est pas le fruit du hasard : elle répond à une volonté de desserte ciblée, Boulogne-Billancourt, les abords de Saint-Cloud,, qui a imposé de nombreux prolongements à l’ouest et modifié en profondeur le plan d’origine, notamment avec l’ajout du tronçon Boulogne Pont de Saint-Cloud.

Quelques stations racontent à elles seules l’histoire mouvante de la ligne :

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Michel-Ange Auteuil et Michel-Ange Molitor : deux points de passage incontournables, témoins de la bifurcation vers la boucle d’Auteuil

et : deux points de passage incontournables, témoins de la bifurcation vers la Javel André Citroën : l’unique porte d’accès au RER C sur tout le parcours

: l’unique porte d’accès au sur tout le parcours Cluny La Sorbonne : station réouverte pour mieux irriguer le Quartier latin et ses étudiants

Le passage sous la Seine n’a rien d’anodin : il a dicté des choix techniques précis, des tunnels étroits, un matériel roulant plus compact, adapté à des voies et des stations aux dimensions réduites. Côté horaires, la ligne adopte le rythme d’un axe périphérique : moins de rames en soirée, premiers départs dès l’aube, notamment entre Gare d’Austerlitz et Boulogne Pont de Saint-Cloud.

La disparition de la station Croix Rouge en 1939 rappelle que le réseau parisien reste en mouvement, prêt à s’adapter aux mutations de la ville. Loin d’être périphérique, la ligne 10 relie universités, hôpitaux, quartiers résidentiels et accompagne, par ses extensions successives, la transformation de l’agglomération parisienne.

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La ligne 10, avec son tracé sinueux, façonne une carte des correspondances qui récompense les voyageurs avertis. Son nombre limité de connexions avec les grands axes la distingue : chaque point d’intersection compte, chaque changement se planifie.

Quelques stations clés structurent les possibilités de correspondance :

À Javel André Citroën , le RER C ouvre la voie vers la banlieue sud-ouest et dessert les grands pôles de la rive gauche.

, le ouvre la voie vers la banlieue sud-ouest et dessert les grands pôles de la rive gauche. Cluny La Sorbonne : réouverte en 1988, elle articule la ligne 10 avec le RER B et le RER C , au cœur du Quartier latin et de ses universités.

: réouverte en 1988, elle articule la ligne 10 avec le et le , au cœur du Quartier latin et de ses universités. À l’est, Gare d’Austerlitz connecte directement à la ligne 5 et facilite l’accès à des correspondances nationales stratégiques.

Les autres stations multiplient les options pour les trajets intra-muros :

La station Motte-Picquet Grenelle permet de passer facilement vers la ligne 6 ou la ligne 8 , élargissant le champ des déplacements

permet de passer facilement vers la ou la , élargissant le champ des déplacements Le duo Michel-Ange Auteuil / Michel-Ange Molitor relie la ligne 9 , favorisant les liaisons vers Boulogne-Billancourt

relie la , favorisant les liaisons vers Boulogne-Billancourt Boulogne Jean Jaurès s’impose comme un terminus ouest, souvent utilisé pour rallier les zones résidentielles

Sur la question des billets, la logique reste simple : un ticket unique permet d’emprunter métro et RER en zone centrale, ce qui fluidifie les correspondances. Pour les trajets réguliers ou complexes, mieux vaut miser sur les carnets ou abonnements, histoire d’optimiser le budget transports. Mieux connaître la carte, c’est aussi limiter les ruptures de charge et gagner un temps précieux dans l’inextricable réseau parisien.

La ligne 10 ne se contente pas d’un rôle discret : elle relie, relance, et met en mouvement des quartiers entiers. Parcourez-la en connaisseur, et le réseau s’éclaire d’un jour nouveau : chaque correspondance bien maîtrisée devient un raccourci vers votre destination.