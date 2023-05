Comment acheter et vendre des actions en bourse ?

La plupart des conseils de trading qui peuvent être lus ici et il y a encore la plupart des achats pilotés. Il est toujours recommandé d’acheter, mais rarement vendre. Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque l’objectif est toujours d’acheter pour générer plus de valeur, et surtout, c’est la tâche des commandes qui apportera de l’argent aux courtiers avec le coût de la commande. Bien sûr, ce qui est acheté doit être vendu, et chaque métier apporte des commissions.

L’ importance de savoir vendre vos actions

Acheter au bon prix est crucial. Le rendement, la valeur la plus élevée générée, est toujours déterminé en premier par le prix d’achat de l’action. En un sens, votre lieu d’achat fait la différence entre un profit ou une perte. Cependant, il sera également important de savoir comment vendre vos actions, et je dirais même qu’il est encore plus important de vendre vos actions. savoir quand vendre vos actions plus que de savoir exactement quand rentrer chez vous. Évidemment, vous savez gérer les deux, devenant un grand investisseur.

A lire également : Quelles sont les conséquences si un acheteur n'obtient pas son financement avant la fin de la condition suspensive de prêt ?

Si vous achetez au bon prix, vous pouvez faire vos profits. Si vous savez vendre, vous pouvez faire vos profits. Parce qu’il est souvent dit non vendu, pas perdu, mais il est surtout pas vendu, pas gagné. Combien de fois avez-vous eu des positions avec des valeurs latemment plus élevées, mais ne prenant pas votre profit à temps, votre valeur latente plus s’est transformée en un moins. Si vous pensez qu’il va revenir en arrière, vous avez conservé votre titre même s’il a sombré dans une tendance baissière.

Si vous ne savez pas comment vendre au bon moment, préparez-vous à annuler vos gains.

A lire aussi : Courtiers CFD: comment choisir celui qui vous convient ?

Avec votre avidité, vous perdez de l’argent.

La principale raison pour laquelle il est pour la plupart d’entre nous difficile de vendre nos actions est une erreur : la cupidité.

Par exemple, un investisseur achètera des actions à 10 euros, dirons, et dira que ce sera un objectif d’atteindre ses bénéfices lorsque la sécurité atteindra 20 euros.

Ce qui se passe alors est un classique. La sécurité est conforme à l’objectif fixé par l’investisseur. Même cet objectif était optimiste, 100% rendement. Cependant, l’investisseur ne suivra pas sa stratégie de vente à 20€. L’investisseur décidera de maintenir sa position. Et au fur et à mesure que l’action continue d’augmenter, l’investisseur s’inclura en condamnant le maintien de sa position. L’action atteindra donc 22 euros puis 24 euros. L’investisseur a de plus en plus. C’est son énorme investissement, qui lui permet d’acheter une nouvelle voiture et de rembourser bientôt son site immobilier, et de plus en plus.

Puis le stock revient soudainement à la 19 Euro retour, puis l’investisseur regrette qu’il n’a pas vendu plus tôt, bien que la position gagne encore beaucoup, l’investisseur a un sentiment de perdre de l’argent par rapport à ce qu’il aurait pu gagner le plus élevé. Et c’est aussi la cupidité qui leur fera retenir le stock la prochaine fois qu’il atteindra les 24 euros qu’il vendra. Malheureusement, cela arrive très rarement, le stock a déjà donné son principal signal de vente, et le stock continue de tomber sans que l’investisseur ne se vend. L’investisseur finira par sortir de frustration et vendre à 12 euros, il y aura un gain pour la clé, mais dans la perception de l’investisseur, il sera expérimenté comme une perte brûlante. Mais en général, l’investisseur va craquer peu de temps avant une grande reprise.

Par conséquent, la cupidité et d’autres émotions étaient dues à des considérations rationnelles, de sorte que le commerce, l’investissement par une loterie, remplacé par un casino de commerce ont été. Cela entraîne souvent une perte ou un bénéfice inférieur à celui de cet exemple. L’investisseur aura finalement gagné 20% sur son commerce, mais il devrait être en mesure de gagner beaucoup plus de 100%, en fin de compte ce commerce est une perte. L’investisseur a refusé la possibilité de vendre et de gagner ses profits en raison de la cupidité.

Par conséquent, nous comprenons que savoir quand vendre vos actions est un facteur important. Tout d’abord, sachez vendre pour vous assurer que vous savez utiliser vos profits et ainsi survivre sur les marchés à l’avenir. Deuxièmement, savoir vendre vos actions signifie éviter d’énormes pertes. Savoir vendre aura un double impact positif sur la performance de vos échanges.

N’ essayez jamais d’acheter le plus bas et de vendre le plus élevé

Avoir le bon timing sur le marché boursier est certainement la compétence que vous vous efforcez de faire doivent, mais indéniablement les marchés sont imprévisibles et il y aura toujours un mouvement que vous n’avez pas prévu. J’ai un passage vide moi-même où je ne peux pas obtenir le bon timing.

Quoi qu’il en soit, vous n’achetez jamais le plus bas et ne vendez jamais le plus élevé. Mais vous devez savoir comment estimer les changements de tendance et donc définir les points clés. Il faut tenir compte du fait qu’il y a une part aléatoire lorsque vous vendez réellement le plus élevé ou achetez le plus bas. Et la plupart des grands investisseurs, tels que Warren Buffet et Peter Lynch, ne savent pas comment acheter le plus bas et vendre le plus élevé. Ils se concentrent sur la vente plus chère qu’ils n’achètent.

Quelles sont les raisons de la vente de vos actions ?

Considérant qu’une action a été achetée à un bon prix, il n’y a que quelques raisons que vous devez obtenir pour la vendre.

Une erreur d’analyse

fait Après avoir acheté une action, vous reconnaîtrez et arriverez à la conclusion qu’une erreur dans votre analyse a été promise, le nombre que vous avez acheté ne sera plus pertinent au fil du temps, et pire la tendance dans votre nouvelle analyse vous semblera fragile. Donc ce qui vous a incité à acheter aujourd’hui n’existe plus ou n’est plus vrai. Donc tu dois vendre. Pour gagner en bourse, vous devez suivre de près vos intuitions et stratégies, et non les émotions du marché. Si votre analyse n’est plus correcte ou biaisée pour une raison ou une autre, vous devrez vendre. Bien sûr, l’action peut augmenter, mais si elle ne fait pas partie de votre stratégie, tôt ou tard, elle assurera une perte sérieuse. Tout le monde fait des erreurs, et vous devez apprendre de leurs erreurs, le but est que vos erreurs ne vous sortent pas soudainement du jeu pour vous donner l’occasion de sortir de vos erreurs. apprendre. Une perte de 10% sur une action, si vous pouvez l’utiliser pour construire votre stratégie finale de trading, s’avérera finalement être votre meilleur investissement.

Il y a une hausse spectaculaire des prix.

Il va certainement arriver quelques fois dans vos placements que vous choisissez d’acheter des titres aux portes d’une hausse incroyable 2. Les prix augmenteront ensuite de façon exponentielle dans un temps réduit. Les meilleurs investisseurs sont les investisseurs les plus modestes. Ne vous vantez jamais d’acheter les meilleures actions sur le marché et en si peu de temps pour devenir un excellent trader et être plus intelligent que d’autres. Par conséquent, la spéculation conduit souvent au fait que les titres se distinguent de façon inattendue, mais dans quelques jours, la pression diminue comme un soufflet. Prenez vos gains et allez ailleurs, c’est le meilleur conseil que nous pouvons donner. Et si les stocks tombent plus tard, vous pouvez reprendre si Vous voulez, et il correspond à votre stratégie d’investissement. Et si les actions continuent d’augmenter, nous disons que personne ne finira avec de la paille et qu’il vaut mieux vendre trop tôt que trop tard.

L’ évaluation n’est plus définie par le prix de l’action

C’ est sans aucun doute la raison la plus délicate pour vendre vos actions, puisque l’évaluation est quelque chose de concret, c’est un calcul scientifique. À un moment donné, le prix d’une action sera à la valeur de l’entreprise future. Mais la valeur d’une entreprise aura toujours une certaine incertitude, les marchés ne seront jamais acquis à l’avance, les bénéfices escomptés ne sont jamais sûrs, de sorte que les attentes des investisseurs sont souvent inexactes.

Par conséquent, la vente d’un stock n’est pas nécessairement la meilleure façon de travailler, car une action s’avère être évaluée par rapport à un concurrent. Tout comme l’achat des actions les moins valorisées par rapport à ses concurrents nécessairement une part plus rentable que d’autres.

Par conséquent, l’achat ou la vente d’actions ne me semble pas être la meilleure approche en termes d’évaluation, puisque le marché valorisera ou sous-évaluera des titres sans fondement réel jusqu’à ce que la réalité économique prenne le relais. Ainsi, en 2000, certaines actions valaient 100 fois leur bénéfice futur, et pourtant les valeurs volaient plus loin. Mais un jour, le marché a rendu ces titres à leur véritable valeur. Il est donc nécessaire de suivre cette note des entreprises, car si elle dépasse le niveau jamais atteint, il est nécessaire de se demander si vous n’êtes pas dans une bulle, et donc si nous ne devrions pas vendre ou acheter en tout cas.

En conclusion, il faut dire que toute vente qui apporte un bénéfice est une bonne vente. Et si une vente entraîne une perte, vous devez toujours connaître votre ordinateur portable laissez, pourquoi, quelles sont les raisons de cette perte. Comprendre pourquoi vous avez vendu en acceptant une perte peut conduire à des progrès, et c’est aussi une bonne vente. Une mauvaise vente est une vente animée par vos émotions, au lieu de votre propre analyse concrète des événements. Jugez vos ventes non pas selon que vous vendez le plus élevé ou non, mais uniquement par vos décisions rationnelles basées sur votre analyse et votre prix.