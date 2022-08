Comment calculer EBE retraite ?

L’EBE est un terme connu dans le monde de l’entrepreneuriat. Il s’agit de l’excédent brut d’exploitation. En définition, l’EBE est un solde intermédiaire du compte d’exploitation pour sa gestion. Il permet de montrer la valeur dégagée par une entreprise seulement à partir de sa production tout en enlevant les différents coûts liés à son activité. Cela peut être les salaires ou son imposition. Il fait abstraction des événements exceptionnels et des amortissements. L’EBE se calcule sur une période précise. Cependant, dans certains cas, on parle de retraitement de l’EBE.

Qu’est-ce que l’EBE ?

Dans le cadre de la comptabilité, l’EBE sert à voir le chiffre d’affaires hors taxes générées plus les coûts de production de celui-ci. Pour les entreprises, l’EBE permet de remettre en question son modèle économique sur une période donnée. En définition, un excédent brut d’exploitation négatif après calcul signifie que votre entreprise n’est pas rentable dans la réalisation de son projet. Le chiffre d’affaires ne couvre pas toutes les charges et prix nécessaires dans le processus de création.

Le calcul de l’EBE est plutôt complexe quand la comptabilité n’est pas votre fort. Les entreprises font souvent appel à un expert-comptable pour réaliser ce type de calcul. L’EBE c’est :

Le chiffre d’affaires

Le prix des matières premières de production

Les services extérieurs de l’entreprise (assurances, factures d’eau et d’électricité…)

Le coût de la rémunération d’intervenants extérieurs (expert-comptable et avocat…)

La rémunération des salariés et les charges sociales

Les impôts et taxes = Excédent Brut d’Exploitation

L’EBE peut être calculé de trois manières différentes. On peut choisir d’effectuer l’opération à partir des comptes ainsi que de la valeur ajoutée, ou bien à partir de la marge commerciale.

Ratios financiers

L’EBE permet également de savoir comment calculer d’autres aspects importants de la performance globale d’une entreprise comme son taux de profitabilité ou encore son taux de rentabilité brute. Les calculs sont :

Profitabilité = Excédent Brut d’Exploitation / le chiffre d’affaires hors taxes

Rentabilité brute = Excédent Brut d’Exploitation / Capitaux investi

Différence entre EBE et EBITDA

La définition de “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” aussi appelé BAIIA en français, désigne les revenus sans le coût des intérêts et impôts ainsi que les provisions et amortissements. Contrairement à l’EBE, l’EBITDA prend en compte les produits et charges exceptionnelles, mais pas les provisions d’exploitation.

Résultat d’exploitation et EBE

Le résultat d’exploitation se calcule à partir de l’EBE en y ajoutant les amortissements ainsi que les provisions, les dépréciations et toutes les autres charges sur les transferts ou les produits. Cela permet de connaître la rentabilité de l’activité de production de l’entreprise

L’EBE retraité

L’EBE retraité est un solde intermédiaire de gestion (SIG). Ce résultat sert à évaluer et à réaliser le financement de l’entreprise lors d’une vente de commerce par exemple. Le calcul permet de connaître la rentabilité d’une entreprise seulement en se basant sur son système de production. L’EBE retraité est une addition de plusieurs facteurs, qu’il est primordial de bien calculer :

Le résultat de l’entreprise

les provisions

les amortissements

la rémunération des salariés

les charges

les avantages

L’EBE retraité est différent de l’EBE simple. On ajoute dans le calcul les charges de gestion courante ainsi que les transferts de charge d’exploitation. Dans le cas d’une pharmacie par exemple, cela permet de connaître la vraie valeur de l’officine sans que le résultat soit affecté par la politique de rémunération de l’entreprise.

Cette méthode permet de neutraliser les différences comptables entre les régimes d’imposition sur le revenu et imposition sur les sociétés. Le prix de la pharmacie lors de sa vente sera donc le résultat de l’EBE retraité multiplié par six environ. Cependant, cette valeur est également variable selon les lois du marché basées sur l’offre et la demande.

L’EBE retraité est aussi utilisé comme un indicateur d’une entreprise concernant sa capacité d’endettement. Il s’agit donc d’un facteur essentiel dans l’appréciation de la valeur et la rentabilité d’une entreprise.