Quelles sont les banques en ligne françaises les plus fiables ?

Prévoyez-vous de faire un tour dans le monde des banques en ligne pour y ouvrir un compte et tester une offre pour en faire une banque secondaire ? Où souhaitez-vous simplement changer de banque principale ? Il est normal que vous vous posiez dans ce cas des questions sur la fiabilité de ces banques en ligne avant de vous lancer sur ce chemin. À la suite de ce guide, vous découvrirez les banques françaises en ligne les plus fiables et pour quelles raisons, il est conseillé de les choisir.

Les banques en ligne françaises les plus sûres

La banque en ligne est une banque où tout se déroule en ligne contrairement aux banques classiques. Ces banques ont tous leurs services dématérialisés et ne comptent aucune agence physique.

De plus en plus utilisées aujourd’hui, ces banques en ligne proposent une panoplie de services utiles et pratiques : ouverture de compte bancaire, crédit, assurances, opérations en bourse, etc. Les banques en ligne (pure players) françaises les plus sûres sont :

Boursorama Banque ;

BforBank ;

ING ;

Hello Bank! ;

Fortuneo ;

Orange Bank ;



Quels sont les avantages à opter pour ce type de banque

Le premier grand avantage à choisir une banque en ligne réside dans ses tarifs. Un autre avantage est représenté par la gestion des opérations bancaires qui est beaucoup plus simplifiée.

Ce qui permet à l’utilisateur d’accéder à son compte sur internet grâce à l’application de la banque pour la gestion directe de ses virements, de sa demande de carte bancaire… Que vous soyez sous Android ou iOS, l’application n’aura aucun mal à bien fonctionner. De plus, nombre de banques en ligne vous proposent à l’ouverture une offre de bienvenue.

Bien choisir sa banque en ligne : quelques-uns des critères pour y arriver

Aujourd’hui, de plus en plus de français ont recours aux banques en ligne, car elles proposent des services originaux et particuliers en plus d’être innovantes. Voici quelques-uns des critères à prendre en compte pour choisir votre banque en ligne :

L’agrément bancaire

L’un des critères les plus importants à prendre en compte lors de votre choix de banque en ligne est l’agrément bancaire (licence bancaire). Il s’agit d’un document légal qui est fourni par la Banque Centrale Européenne (BCE). L’AVPR (Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution) quant à elle se charge :

De contrôler les banques ;

D’octroyer l’autorisation aux agents financiers pour exercer leurs activités en toute légalité ;

D’offrir aux clients une meilleure protection contre de probables fraudes.

Vous devrez donc vous assurer que la banque en ligne que vous choisirez dispose d’un agrément bancaire en plus d’être sécurisée. Si vous souhaitez savoir si une banque en ligne jouit d’un agrément bancaire, vous n’aurez qu’à faire des recherches dans le Registre des Agents Financiers (REGAFI). Vous pourrez y accéder sans difficulté sur internet.

Vérifier la simplicité et la convivialité de son application mobile

Les applications mobiles permettant aux utilisateurs de gérer aisément leurs sous depuis chez eux font partie des meilleures innovations liées aux banques en ligne. Vu que chaque banque possède sa propre application, il est essentiel que vous vous sentiez à l’aise avec votre choix. De cette manière, il vous sera plus simple de profiter des avantages qu’offre la banque en ligne. Vous pouvez donc lors de votre choix vous assurer :

De l’intuitivité de l’interface ;

De la facilité d’accès, etc.

Des frais gratuits

Autres critères à prendre en compte lors du choix de votre banque en ligne sont la transparence observée au niveau des opérations bancaires et la gratuité des frais. Concernant la gratuité des frais de transaction, c’est un avantage profitable au client sans qu’il n’ait besoin d’abandonner l’efficacité est la qualité des services bancaires proposés.

En effet, il faut retenir que les banques en ligne nécessitent peu de frais de personnel et de logistique. C’est un atout qui leur donne la possibilité d’observer une réduction au niveau des coûts. De plus, à noter que les banques en ligne sont tenues d’afficher clairement leurs prix.

Un service client irréprochable

L’une des priorités des banques en ligne n’est autre que la satisfaction de sa clientèle. C’est la raison pour laquelle de nombreuses banques en ligne disposent de plusieurs canaux de communication.

De plus, ces banques agrandissent leurs plages horaires aux internautes. Sachez donc qu’un service client en ligne souple vous fera gagner du temps tout en vous proposant le confort nécessaire dans vos transactions.

C’est le cas avec certaines banques en ligne qui permettent à leurs clients de scanner leurs chèques grâce à leurs smartphones. Ces banques leur permettent également de déposer ces chèques dans les guichets automatiques des agences BNP Paribas et Crédit Mutuel/Cofidis/CIC.