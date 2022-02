3 types de crédit à la consommation

Le crédit à la consommation permet aux consommateurs de meubler leurs différentes pièces en ayant un petit budget. Il existe plusieurs types de prêts à la consommation dont : le crédit affecté, le crédit non affecté et le prêt personnel.

Les types de crédit à la consommation

Le crédit affecté est octroyé dans le cadre de l’achat d’un bien précis avant la signature du contrat. Ce type de prêt avec un des meilleurs taux de crédit à la consommation est souvent proposé sur les stands de vente. La gestion du crédit est assurée par un organisme financier ou une banque. Le montant du prêt oscille généralement entre 200 € et 75 000 €. En ce qui concerne le taux du crédit, il est fixé dans l’offre de contrat.

Le crédit non affecté est octroyé sans obligation d’achat d’un bien fixe. C’est-à-dire que vous pourriez utiliser votre prêt comme bon vous semble. Il peut servir pour l’achat de biens ou non. Au moment de la signature du contrat, le client n’est pas obligé de dire à quelle fin il utilisera le crédit. Le prêt personnel et le crédit renouvelable font partie des crédits non affectés.

Tout comme pour le crédit non affecté, l’emprunteur n’est pas tenu de définir le bien à acheter avant d’avoir accès au crédit personnel. Le contrat est géré par une banque ou un organisme d’octroi de crédit. La durée du remboursement doit être supérieure à trois mois et le montant du prêt ne peut excéder 75 000 €. Vous aurez la possibilité de renoncer à l’emprunt dans un délai de 14 jours après la signature du contrat.

