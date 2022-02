Comment enlever les boutons sur le visage naturellement ?

Vous en avez marre des boutons qui poussent et repoussent sur votre visage ? Il existe plusieurs solutions pour vous en débarrasser naturellement. Cependant, certaines sont plus efficaces que d’autres. Dans cet article, on vous présente quelques-unes et vous pourrez ainsi redonner à votre visage, toute sa beauté.

Ne touchez pas au bouton !

Avant tout propos, sachez que, quel que soit l’endroit où il se trouve sur votre peau, les boutons ne doivent pas être malaxés. Le visage étant une zone très sensible du corps, la vigilance doit y être double. Évitez donc d’essayer de vous débarrasser de votre bouton en l’éclatant. Non seulement, cela peut laisser une cicatrice permanente sur votre visage, le bouton éclaté peut ne pas disparaitre et vous faire d’avantages plus mal.

Et qui plus est, ce mauvais comportement peut déclencher une réaction inflammatoire sur votre visage. En effet, en pressant le bouton, son contenu peut s’enfoncer encore plus dans la peau. Or, il s’agit d’un mélange de cellules mortes et de l’huile, des déchets que l’organisme veut à tout prix rejeter.

Finalement, vous risquez de rendre votre joli visage un peu désagréable.

Appliquer une compresse chaude sur la zone du visage contenant le bouton

À défaut de vouloir éclater votre bouton, appliquez-y une compresse chaude. Cela peut vous permettre d’ouvrir les pores de votre visage afin de laisser sortir le bouton. De plus, grâce à la chaleur, l’intensité de la douleur que procure le bouton peut être réduite.

Pour utiliser cette méthode, faites chauffer un peu d’eau, y tremper une compresse propre que vous aurez initialement apprêtée. Presser la compresse afin de le débarrasser de l’eau, mais pas tout. Il faut que le tissu ne soit ni trop mouillé ni trop sec.

Posez la compresse sur la zone où se situe le bouton et maintenez-là, à ce niveau pendant quelques minutes. Un quart d’heure environ ! Si vous sentez que la compresse perd sa chaleur, replongez-la dans l’eau puis remettez là sur le bouton jusqu’à ce que les 15 minutes soient passées.

En plus de guérir votre bouton, la pose de compresse chaude sur le visage peut relaxer vos nerfs.

Utiliser les remèdes naturels

Il existe plusieurs remèdes naturels pour soigner les boutons sur le visage. Il peut s’agir de l’argile verte ou tout simplement, de la glace.

L’argile verte

L’argile verte est reconnue partout dans le monde pour sa grande capacité d’absorption. Utiliser ce produit pour enlever les boutons est l’un des remèdes de grand-mère les plus utilisés.

Pour accroître son efficacité, il est recommandé d’utiliser l’argile verte avec de l’eau florale de géranium. Pour ce faire, procurez-vous un flacon de ce liquide à la pharmacie et nettoyez-vous le visage quotidiennement avec l’argile.

Cependant, vous pouvez simplement appliquer l’argile verte sur la zone où se situe votre bouton avant de vous coucher et nettoyer le lendemain.

La glace

Enveloppez des glaçons avec un mouchoir propre et appliquez l’ensemble sur vote bouton pendant quelques secondes. N’en faites pas trop au risque de brûler votre peau. Cette solution est aussi reconnue comme étant la plus efficace pour enlever des boutons de son visage naturellement.