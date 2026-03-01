Prix du gramme d’or 9 carats : à quoi s’attendre en 2024

Notre simulateur vous permet de suivre le cours du programme d’or 18 carats d’aujourd’hui, mis à jour toutes les deux minutes pendant les horaires du marché officiel de l’or et des matières premières. Ce rythme vous invite à scruter chaque mouvement, avec la fraîcheur d’un cours qui colle à la vraie vie des marchés.

Pour celles et ceux qui souhaitent creuser plus loin que l’or 18 carats, l’outil en ligne élargit le panorama : prix de l’or 19 carats utilisé au Portugal, référence de l’or 12 carats rarement croisé, et estimation des bijoux 10 carats fréquemment façonnés aux États-Unis ou en Afrique du Sud.

Impossible d’ignorer l’or 14 carats, prisé outre-Rhin, ni l’attrait pour les alliages encore plus modestes en teneur, comme l’or 9 carats et 8 carats. Côté hauts titrages, le simulateur détaille aussi les valeurs de l’or 21 et 22 carats, ou encore la cotation de l’or pur 24 carats, apprécié notamment en Asie. Au final, la diversité des alliages couvre la plupart des usages et des traditions, du bijou familial aux pièces de grande valeur.

D’un seul geste, l’offre d’évaluation en ligne calcule la valeur de l’ensemble de votre patrimoine précieux : pièces d’or, lingots, bijoux, mais aussi pièces ou lingots d’argent, couverts anciens. Tout s’additionne sur une même estimation, objet par objet, chacun basé sur la cotation du moment. Rien de laissé au hasard sur la facture finale : la transparence prime et chacun peut visualiser la valeur réelle, actualisée, de ses biens.

Un très grand choix de pièces d’or sur notre offre en ligne

Le simulateur donne accès aux cotations d’un éventail large de pièces d’or : bien au-delà des 20 francs Napoléon, souverains anglais ou 50 pesos mexicains. Il suit également la cote de pièces plus confidentielles : 100 couronnes autrichiennes, 100 roubles russes, ou encore 40, 50 et 100 francs or, recherchés des collectionneurs avertis. Pour ceux qui privilégient des formats plus discrets, les tarifs des 10 ou 20 pesos mexicains complètent la liste, offrant à chacun la capacité de faire un point sur la valeur réelle de ses pièces, quel que soit leur format ou leur origine.

Voir les prix de l’or, de l’argent et du platine en temps réel sur notre site

Le simulateur n’est qu’un volet de la palette. Sur plusieurs pages, le site propose une mise à jour continue du prix spot de l’or, disponible en grammes, onces, kilos, exprimé en euros ou en dollars. Chaque variation apparaît à la seconde près, offrant une photographie fidèle du marché. Idem pour l’argent, le platine et le palladium : ces cours sont accessibles instantanément, élargissant la vue d’ensemble des marchés précieux à l’échelle internationale.

Que vous déteniez un bijou transmis depuis trois générations, une pièce égarée au fond d’un tiroir ou un lingot conservé pour plus tard, chaque gramme a son poids sur le marché. En 2024, surveiller les mouvements de l’or revient à avancer d’un pas sûr dans les méandres parfois imprévisibles de la finance. Savoir, c’est se donner la chance de choisir le bon moment.