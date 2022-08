Quel est le montant du prêt à taux zéro ?

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prê det qui est accordé sans frais au moment de l’achat d’un logement. Il est accordé en tant que primo-accédant. Que le prêt soit neuf ou ancien. Le montant du PTZ peut avoisiner la somme de 138 000 €. Souhaitez-vous en savoir plus sur le montant du PTZ ? Cet article renseigne sur le montant du PTZ.

Montant du PTZ ainsi que les pourcentages appliqués

Le montant du prêt à taux zéro (PTZ) peut être évalué jusqu’à 40%du prix d’un logement. Bien évidemment un logement neuf à taux 0. Ce logement doit faire l’objet d’un achat dans la limite d’un plafond modulable. Et il dépendra des prix de l’immobilier local. Pour faire le calcul du pourcentage, on se base sur le coût toutes taxes comprises de l’acquisition (TTC). Ce pourcentage est variable. Il est fonction de la zone géographique ainsi que du niveau de performance énergétique du logement.

Lire également : Quel est le prix actuel du lingot d'or ?

La détermination du montant du prêt à taux zéro se fait en appliquant au coût maximal de l’opération un pourcentage. Le coût maximal de l’opération doit être TTC et cela dans la limite d’un plafond. Ce coût est constitué du coût de la construction ou de l’acquisition ainsi que les honoraires de négociation. Vous n’avez pas à inclure à ce coût les frais d’acte notarié ainsi que les droits d’enregistrement.

Montant du PTZ en fonction du nombre de personnes et de la Zone géographique

Le montant du PTZ est de 60 000€ en Zone A et A bis. 54 000€ en zone B1, 22 000€ en zone B2 et 20000€ en zone C. Cela si le foyer qui doit occuper le logement est constitué d’une seule personne. S’il s’agit d’un logement occupé par 2 personnes, le montant est de 84 000€ en Zone A. Dans les zones B1, B2 et C, les montants du PTZ sont respectivement 75 600€, 30 800€ et 28 000€.

A lire en complément : Comment acheter et vendre des actions en bourse ?

Maintenant les logements sont occupés par 3 personnes. Pour les zones A, B1, B2 et C les montants du PTZ sont respectivement 102000€, 92000€,37400€ et 34000€. À partir d’un effectif de 5 personnes occupant un logement, les montants sont différents. Dans la zone A le montant est de 138 000, c’est le plus élevé. Dans les zones B1 et B2, les montants sont respectivement 124000€ et 50600€. Et enfin dans la zone C le PTZ est évalué à 46000€.

Pourcentage appliqué du PTZen fonction du zonage PTZ

Dans les Zones A, B1, B2 et C, les pourcentages appliqués sont respectivement de 40%, 20% et 20% .

Possibilité de cumuler le PTZ à d’autres prêts

Vous devez savoir que le prêt à taux zéro ne peut financer qu’une partie de l’achat d’un bien immobilier (neuf). Afin de compléter le plan de financement, vous pouvez le cumuler à d’autres prêts. Il peut s’agir du Prêt à l’accession sociale (PAS), le prêt immobilier bancaire, le prêt conventionné. Il vous est également possible de cumuler le PTZ au prêt Epargne Logement ou encore le prêt complémentaire.

Conditions du prêt à taux zéro relatives au demandeur

L’objectif du PTZ est de faciliter l’accès au logement à des personnes se trouvant dans un certain type de situation. Il s’agit notamment de 2 situations. La première fait référence aux personnes qui souhaitent devenir pour la première fois propriétaires de leur logement. Et pour la seconde situation. Elle est relative aux personnes qui déclarent ne jamais avoir été propriétaire pendant ces deux dernières années.

S’il arrive que l’un des occupants en situation de handicap se trouve dans l’une de ces situations, la condition s’annule. Si l’occupant en situation de handicap est en possession d’une carte mobilité inclusion (mention “invalidité”), la condition s’annule. Pareille s’il s’agit d’une carte invalidité de 2ème ou 3ème catégories. Cela fait référence à l’incapacité absolue de travailler. Ou s’il est un bénéficiaire de l’AAH ou de l’AEEH.

Le demandeur se doit de se plier au respect de certaines conditions de ressources. Ces conditions de ressources sont fonction du nombre de personnes occupant le logement concerné. Ces conditions dépendent également de la zone où est situé le logement en question.