Courtiers CFD: comment choisir celui qui vous convient ?

Un courtier, encore appelé broker, est un intermédiaire entre le marché financier et les traders qui s’y aventurent. En effet, pour avoir accès aux marchés financiers, les traders doivent se servir de certains outils que seuls les brokers peuvent fournir. Lorsqu’on débute dans le trading, il peut être difficile de savoir vers quel courtier CFD s’orienter. Pourtant, trouver le meilleur courtier n’est pas une tâche rude. Voici les critères à connaître pour y parvenir.

Qu’est-ce qu’un CFD ?

Le sigle CFD se définit en anglais comme Contract For Difference, soit contrat sur différence en français. Il s’agit, en réalité, de produits dérivés, ce qui signifie en d’autres termes que leur valeur est fonction d’un autre élément. Ainsi, si le prix de l’élément duquel dépend le CFD évolue, le prix du CFD connaîtra le même sort. Par exemple, lorsqu’un trader se munit d’un CFD à l’indice CAC 40 et que la bourse augmente, alors la valeur du CFD CAC 40 augmente aussi.

Le CFD permet donc aux traders d’acheter et de vendre des choses, comme des indices de bourses, des actions, des devises ou même des matières premières. En procédant de cette manière, ils peuvent soit gagner, soit perdre la différence de valeur à l’achat ou la vente. En termes techniques, le CFD est un type d’accord, un contrat entre deux parties. Ces deux parties sont formées par l’acheteur et le vendeur pour faire un échange entre la valeur d’un instrument à l’achat et son prix à la vente.

Quels sont les critères de choix d’un courtier CFD ?

Les courtiers CFD se différencient selon les services qu’ils fournissent, les éléments du trading qu’ils vendent et autres encore. Les traders choisissent par conséquent le broker qui correspond le mieux à leurs goûts en matière de trading CFD. Cependant, il est possible d’avancer certaines des caractéristiques des meilleurs courtiers CFD dans le monde du trading, à savoir :

Courtier CFD régulé – Pour ouvrir un compte de trading avec un courtier, il est important que ce dernier soit régulé. Lorsqu’on prend Admirals UK Ltd par exemple, on se rend compte qu’il est régulé par la FCA, une autorité de régulation au Royaume-Uni. C’est un point non négligeable dans le choix du meilleur courtier CFD ;

Disponibilité d'une plateforme de trading – Un bon courtier CFD doit disposer d'une plateforme de trading CFD répondant aux besoins des traders ;

Spreads et frais de courtage – Un bon broker CFD permet de trader avec les spreads les plus bas, ce qui limite les coûts du trading. Pour plus d'assurance, il est recommandé de prendre en compte les commissions, ainsi que les swaps. Cela permettra d'avoir plus d'assurance quant au courtier CFD choisi ;

Possibilité de choisir l'effet de levier – Le marché du trading CFD est souvent accompagné d'un effet de levier. Il est donc capital de bien gérer ses positions en ayant la possibilité de choisir son effet de levier ;

– Le marché du trading CFD est souvent accompagné d’un effet de levier. Il est donc capital de bien gérer ses positions en ayant la possibilité de choisir son effet de levier ; Les offres proposées – Le meilleur moyen de trader, c’est d’avoir la possibilité de le faire sur différents marchés à la fois.

Enfin, le service client est un critère d’une grande importance dans le choix du meilleur broker CFD. Il est préférable d’avoir un service client en français, à l’écoute de toute préoccupation majeure.

Quel est le meilleur courtier CFD en France ?

Trouver le meilleur courtier CFD en France peut prendre du temps, car cela demande de prendre en considération plusieurs critères. En effet, le meilleur courtier pour certains traders ne sera pas obligatoirement le même pour d’autres. De plus, on peut rapidement s’embrouiller en voulant faire un comparatif des courtiers CFD en France.

Il existe un nombre important de courtiers CFD, proposant des conditions de trading assez similaires et plusieurs outils pour investir sur différents marchés. Il est donc important de prendre le temps de faire son choix et de se référer aux avis des traders professionnels pour avoir de meilleures idées. Le meilleur moyen de trouver le bon courtier CFD est de faire des tests. Si certains courtiers répondent aux attentes et sont par conséquent fiables, alors un partenariat sur le long terme est envisageable.