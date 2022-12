Le cancer de la prostate est l’un des cancers les plus courants chez les hommes. Cet article vous détaille les principaux facteurs qui peuvent augmenter le risque de développer un cancer de la prostate.

Les différents facteurs de risque

L’âge : le risque de cancer de la prostate augmente avec l’âge. La plupart des cas de cancer de la prostate surviennent chez les hommes âgés de 50 ans ou plus.

Antécédents familiaux : avoir un parent (père, frère) atteint d’un cancer de la prostate peut augmenter le risque de développer cette maladie.

Ethnicité : les hommes d’origine africaine ont un risque plus élevé de développer un cancer de la prostate que les hommes d’autres groupes ethniques.

Régime alimentaire : une alimentation riche en graisses animales et en viande rouge peut augmenter le risque de cancer de la prostate.

Sédentarité : un mode de vie sédentaire peut augmenter le risque de cancer de la prostate.

Obésité : être en surpoids ou obèse peut augmenter le risque de cancer de la prostate.

Il est important de noter que ces facteurs de risque ne causent pas nécessairement un cancer de la prostate et que de nombreux hommes qui développent un cancer de la prostate n’ont aucun de ces facteurs de risque. Si vous avez des inquiétudes concernant votre risque de cancer de la prostate, il est recommandé de consulter un médecin ou un professionnel de santé qualifié pour obtenir des conseils et une évaluation appropriés.

Cancer de la prostate et groupe ethnique

L’appartenance ethnique est l’un des facteurs de risque à prendre en compte dans le cancer de la prostate. Les hommes d’origine africaine ont un risque plus élevé de développer un cancer de la prostate que les hommes d’autres groupes ethniques. Le cancer de la prostate est non seulement plus fréquent chez les hommes africains noirs ou caribéens, mais il est également plus susceptible de se manifester à un cancer de stade 3 ou plus avancé et un grade plus élevé (plus agressif). En Amérique par exemple, un homme afro-américain a 1.6 fois plus de risque de développer un cancer de la prostate qu’un homme de type caucasien.

Qu’est-ce que le cancer de la prostate ?

Le cancer de la prostate est le type de cancer le plus fréquent chez les hommes âgés de 50 ans et plus. Il touche tous les ans en France près de 50.000 personnes. La prostate est une glande de la taille d’une noix, faisant partie de l’appareil reproducteur masculin et située sous la vessie. La prostate sert en outre à produire le liquide prostatique (composé entre autre de liquide séminal et de spermatozoïde) au moment de l’éjaculation. Le cancer de la prostate commence dans le tissu prostatique (glande) et peut envahir ou se propager aux tissus ou organes voisins. Environ la moitié des hommes atteints du cancer de la prostate présentent des symptômes. Les hommes qui présentent des symptômes sont plus susceptibles d’avoir un cancer de la prostate avancé. Le cancer de la prostate est généralement traité par chirurgie (prostatectomie radicale). La radiothérapie et/ou l’hormonothérapie peuvent être utilisées comme traitement initial. Un cancer de la prostate qui n’est pas trop avancé peut être guéri par un traitement hormonal seul, dans lequel le cancer est maintenu en échec grâce aux hormones naturelles de l’organisme. Moins de 5% des hommes chez qui on a diagnostiqué un cancer de la prostate mourront de la maladie dans les 5 ans suivant le diagnostic. Diagnostiqué précocement, le cancer de la prostate est donc un cancer de très bon pronostic.

Régime alimentaire et cancer de la prostate

De nombreux composants alimentaires peuvent interférer avec le fonctionnement de la glande prostatique et favoriser la croissance du cancer de la prostate. Les propriétés antioxydantes des fruits et légumes peuvent contribuer à réduire le risque de développer un cancer de la prostate. Il est recommandé aux hommes d’adopter un régime alimentaire sain, riche en fruits et légumes et pauvre en viande rouge. Une alimentation saine est également riche en fibres, qui peuvent contribuer à réduire le risque de constipation et d’autres problèmes de santé. Un apport élevé en fibres alimentaires réduit le risque de développer une résistance à l’insuline et un syndrome métabolique, qui sont des facteurs de risque du cancer de la prostate. Diminuer votre apport en sucre est également une bonne pratique.

Améliorez vos nuits pour retrouver un sommeil réparateur

Le cancer de la prostate est un problème de santé croissant. Un sommeil réparateur peut réduire le risque de cancer de la prostate. Une étude islandaise a montré que les troubles du sommeil augmentaient par 2 les risques de développer un cancer de la prostate. Il existe plusieurs façons d’améliorer vos nuits de repos. Essayez celles-ci :

Limitez votre consommation de caféine. La caféine est présente dans de nombreuses boissons et aliments, y compris les boissons énergisantes,

Faites régulièrement de l’exercice. Une activité régulière peut aider à contrôler le stress et à améliorer le sommeil,

Assurez-vous que votre literie (matelas, et oreiller est adaptée à votre morphologie, votre poids et votre façon de dormir (sur le dos, le côté ou le ventre),

Prenez un bain chaud avant de vous coucher. Cela peut vous aider à vous détendre et à vous endormir plus rapidement,

Evitez de passer des heures sur vos smartphones et tablettes avant le coucher. Ces mauvaises pratiques ont tendance à exciter vos sens qui restent en éveil alors que votre organisme a besoin de repos et de se détendre.

Cancer de la prostate et antécédents familiaux

Des antécédents familiaux de cancer de la prostate peuvent augmenter le risque de développer la maladie. Plus précisément, le fait d’avoir un père ou un frère atteint du cancer de la prostate augmente le risque de développer la maladie. Si vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate, il est recommandé de passer un test génétique pour savoir si vous avez une prédisposition génétique à la maladie. Si vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate, il est important de connaître votre risque de développer la maladie. Ce qui vous permet de rester alerte sur les potentiels symptômes et de vous ‘éloigner’ des facteurs de risques connus.

Mode de vie sédentaire, obésité et santé de la prostate

Un mode de vie sédentaire peut augmenter le risque de développer des problèmes de santé, notamment le cancer de la prostate. Un mode de vie physiquement actif peut réduire le risque de développer des problèmes de santé liés au vieillissement, y compris le cancer de la prostate. Les avantages de l’exercice ne sont pas limités aux hommes. Faire de l’exercice régulièrement peut améliorer de nombreux aspects de la vie quotidienne. Il peut contribuer à réduire le stress et à améliorer la qualité du sommeil, deux facteurs qui ont été associés à une réduction du risque de cancer de la prostate.

Conclusion

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme. Il est important de connaître ses facteurs de risque et de prendre des mesures pour prévenir la maladie. L’exercice régulier et une alimentation saine peuvent contribuer à réduire votre risque de développer un cancer de la prostate. Si vous avez des inquiétudes quant à votre risque de cancer de la prostate, il est recommandé de consulter un urologue oncologue spécialiste, entre autres, de l’appareil génital masculin et du cancer de la prostate.