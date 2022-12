L’accès à internet étant devenu une nécessité aujourd’hui, de plus en plus de solutions permettant d’utiliser cette technologie ont vu le jour. Parmi les plus utilisées, vous distinguerez le déploiement de la fibre optique et celui du câble téléphonique. Chacune de ces technologies présente un grand nombre d’avantages. Quelle est la meilleure solution de connexion internet ? Éléments de réponse !

Les avantages de la fibre optique

La fibre optique fait partie des solutions de connexion internet les plus récentes. Utilisée aussi bien dans les entreprises que dans les foyers, cette technologie fonctionne grâce au réseau de fils en verre ou en plastique. Posséder un accès internet à partir de la fibre optique vous permet de profiter d’un grand nombre d’avantages.

Les débits élevés

Les débits internet plus élevés sont le premier avantage de la fibre optique. Avec ce type de technologie, vous pouvez avoir un débit théorique minimum de 100 Mb/s. Cela dit, le minimum auquel vous pouvez accéder dépend du fournisseur d’accès à internet et de l’offre. Si certains opérateurs vous permettent de profiter d’un débit théorique minimum de 300 Mb/s, d’autres peuvent accroître leur offre jusqu’à 500 Mb/s.

Bien évidemment, vous devez faire la distinction entre le débit théorique et le débit réel offert par le fournisseur d’accès à internet. Dans un cas comme dans l’autre, vous observerez des performances bien plus intéressantes que les autres technologies d’accès à internet présentent sur le marché. De même, l’écart entre le débit théorique et le débit réel est faible en comparaison aux autres réseaux. Par ailleurs, cet écart s’observe en grande partie liée à la qualité de votre installation.

La vitesse des téléchargements

Qui dit « débits plus élevés » dit aussi « accroissement de la vitesse des téléchargements ». C’est en tout cas la conclusion à laquelle vous pouvez parvenir avec la fibre optique. Cette vitesse s’exprime parfois en secondes. En effet, le téléchargement de vos films, séries ou autres fichiers volumineux se fait la plupart du temps en quelques secondes lorsque vous utilisez la fibre optique.

Vous serez également impressionné par la fluidité de la navigation web que vous aurez en optant pour la fibre optique. Il faut dire qu’avec cette technologie le téléchargement d’une page web se fait de façon quasi instantanée. Surfer sur internet devient donc un réel plaisir lorsque vous choisissez la fibre optique.

L’usage simultané par plusieurs utilisateurs

L’autre raison pour laquelle vous pouvez choisir la fibre optique est la capacité de cette solution à transporter des débits très importants. Cela offre la possibilité aux différents membres d’un même foyer d’accéder à internet sans être contraints par le partage des débits. Si vous pouvez profiter de cet avantage, c’est en grande partie en raison de la bande passante importante dont la fibre optique jouit.

Concrètement, plusieurs membres de votre famille peuvent regarder des vidéos avec une qualité d’image en HD ou en ultra HD de façon simultanée. L’avantage ici réside dans le fait que la qualité des images ne sera pas affectée par le visionnage en simultané. En d’autres termes, tous les membres de votre famille peuvent profiter de toutes les performances de la fibre optique, peu importe leur activité.

Les avantages du câble téléphonique

À l’instar de la fibre optique, le câble téléphonique permet d’avoir un accès internet de très haut débit. Cette solution offre un débit moins élevé que la fibre optique. Cependant, cette différente est moins perceptible que vous ne pourriez le penser lorsque vous souhaitez surfer sur internet. De même, avec le câble téléphonique, vous pouvez facilement télécharger vos fichiers ou regarder des vidéos en streaming.

Au niveau du partage de fichiers avec d’autres internautes, le câble téléphonique s’avère moins performant que la fibre optique. En effet, le débit maximum en émission est de 100 Mb/s tandis qu’avec la fibre optique, elle peut atteindre 600 Mb/s. Le câble téléphonique n’est donc pas l’option la plus pratique pour vous si vous devez partager vos données de façon continuelle.

La technologie la mieux adaptée

En se basant sur les avantages de chacune des deux technologies, il semble évident que la fibre optique est la meilleure solution de connexion internet. Cependant, pour profiter des avantages de la fibre optique, vous devez vous assurer que votre logement se trouve dans une zone éligible.

Pour déterminer cette éligibilité, il vous suffit de consulter la carte mise en ligne par l’ARCEP. Il s’agit de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Une fois sur le site, vous pouvez appliquer un zoom sur votre localisation. Il faut rappeler que la carte présente une vue de départements, une vue des zones réglementaires et une vue des communes. Vous y retrouverez aussi la vue des zones arrière des points de mutualisation et une vue prévisionnelle.

La fibre optique et le câble téléphonique sont les deux solutions de connexion internet les plus en vogue en ce moment. Grâce à ces informations, vous savez désormais la technologie qui, parmi ces deux solutions, vous conviendra le mieux.