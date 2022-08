Quelle montre en bois choisir ?

La montre est un accessoire de mode que vous pouvez associer à des bijoux pour rester stylée. Cependant il existe des montres conçues en bois très pratiques qui sont conseillées pour vous donner de l’élégance. Vous avez choisi de vous procurer des montres en bois pour changer de look et vous ne savez pas lesquelles choisir ? L’article suivant vous sert de guide pour effectuer un meilleur choix.

La montre en bois Zébra

Il est vrai que les montres en bois Zébra ont un caractère peu commun, mais suscitent de l’intéressement à première vue grâce à leurs motifs. Ces accessoires sont très écologiques et résistantes. Afin de conserver cette propriété, il faudra effectuer un nettoyage quotidien.

Peu importe le type de bois, la montre garde toujours son aspect naturel. Le zébra constitue un matériau efficace pour la durabilité de la montre. Son utilisation dans la conception donne à la montre un coup ondulé, entrecroisés qui attire la vue. Il est important de signaler brièvement que plusieurs facteurs entrent ainsi dans le choix d’une montre en bois notamment la couleur, la texture et le grain.

La montre en bois de noyer et en bois de teck

La montre en bois de noyer est un accessoire qui vous procure un look moderne. Ce dernier est disponible en plusieurs couleurs. Sachez également que les montres conçues avec ce matériau sont aussi résistantes qu’attrayantes.

En ce qui concerne les montres en bois de teck, elles se distinguent par leur couleur brune. Une autre distinction de cet accessoire se remarque au niveau de sa capacité de résistance. De ce fait, quel que soit les conditions météorologiques auxquelles il pourrait être exposé, difficile de l’endommager. Les propriétés de ce type de bois sont d’ailleurs très convoitées par des fabricants.

Montre en bois de santal et bois d’olivier

Le bois de santal est très souvent utilisé dans la conception des masques faciaux et d’exfoliant pour la peau compte tenue de sa qualité exotique et de ses propriétés naturelles. Celui-ci possède un grain particulièrement droit et peut présenter un aspect ondulé. Plusieurs couleurs se déclinent du bois de santal et le surclasse face aux autres types de bois. Si vous choisissez par exemple une montre en santal noir, vous bénéficiez de son essence sombre qui s’associe facilement avec toutes les couleurs des bracelets disponibles. Notez en plus qu’il est surnommé l’or liquide par certains Indiens car il est très précieux.

L’olivier quant à lui est très résistant et imperméable. Lorsque vous prenez une montre faite en bois d’olivier, vous disposez d’un accessoire de texture ferme et dense. Vous pouvez même l’obtenir sous plusieurs couleurs parce que le bois d’olivier se décline en plusieurs couleurs de son côté également.

Montre en bois d’érable et en bois de bambou

Facile à transformer, le bois d’érable est très apprécié dans l’industrie horlogère. Sachez que l’érable est hypoallergénique et se conserve bien. De plus, ce type de bois propose un grain fin et droit ; une couleur claire et super attrayante. Et donc les montres en bois d’érable sont à la fois modernes et écologiques.

De son côté, le bambou est d’abord respectueux de l’environnement. Il est plus utilisé pour la fabrication des montres en bois pour femmes à cause de sa couleur claire qui présente un beau motif. Vous allez adorer sa texture lisse qui peut rapidement s’accorder à votre style vestimentaire.

Quel prix pour sa montre en bois?

Les montres en bois sont appréciées de nos jours pour leur caractère économique. Ceux-ci sont disponibles sur de nombreux sites et peuvent s’acquérir a des prix attractifs, Auprès d’un vendeur de ce type d’accessoire, il est possible de trouver votre montre en bois d’occasion sans épuiser votre bourse.

Il est quand même important de notifier quelques aspects propres aux montres en bois. D’abord avec leur caractère écologique, vous êtes plus ou moins à l’abri des allergies. En plus, les montres en bois sont nettement moins chères que celles métalliques sans oublier que vous avez une variété de choix de motifs très élégant pour accompagner votre look.