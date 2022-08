Les particuliers ainsi que les entreprises utilisent le plus souvent des véhicules utilitaires pour le déménagement et pour le transport de marchandises. Cependant, tous les fourgons qui se retrouvent sur le marché ne se valent pas. Voici donc une sélection de meilleurs utilitaires auxquels vous pouvez recourir pour l’année 2019.

La Citroën Berlingo Van : premier meilleur utilitaire en 2019

Lorsqu’il est question de meilleur utilitaire d’une année, les regards se tournent vers le titre décerné par le Trophée de L’argus. Et c’est bien le cas pour l’année 2019 où l’événement a désigné comme meilleur utilitaire en 2019 la Citroën Berlingo Van. Ce véhicule est conçu en tant que dernier modèle de la troisième génération de Citroën.

Les deux variantes de ce modèle sont en version Driver Worker et sous deux différentes tailles. Vous avez donc une première M (4,40 m) et une seconde XL (4,75 m). La version Worker du véhicule est spécifiquement conçue pour les chantiers et pour le transport des matériels, et des groupes de personnes dans le cadre professionnel. Elle dispose en réalité des systèmes d’aide à la conduite qui assurent une grande sécurité durant le transport des outils de travail. C’est le cas du fameux Grip Control qui lui est intégré.

La Renault Kangoo ZE : deuxième meilleur utilitaire en 2019

Si vous êtes à la recherche d’un meilleur utilitaire en 2019, alors portez votre choix sur le modèle Kangoo ZE de la marque Renault. Ce fourgon ne cesse de faire du bruit depuis son avènement dans l’univers des véhicules utilitaires les plus fiables de l’année 2019.

Désigné comme deuxième dans le titre décerné par le Trophée de L’argus, il continue de connaître un franc succès dans les ventes. La spécificité de ce véhicule est qu’il est électrique et dispose d’une forte autonomie. Ces deux paramètres ont réussi à attirer l’attention des consommateurs.

Dans les faits, bon nombre de personnes s’intéressent de plus en plus à la préservation de l’environnement. De ce fait, disposer d’un véhicule utilitaire qui respecte ce principe vient à point nommé. Par ailleurs, plusieurs autres caractéristiques ont participé à son succès. Il s’agit notamment des technologies avancées de conduite qui lui sont intégrées. Aussi, il a quatre niveaux de finition et est facilement personnalisable.

Le Transit Custom hybride

Comme meilleur utilitaire en 2019, on trouve le nouveau modèle hybride Le Transit Custom de la marque Frod. Il est doté d’un moteur thermique et d’un moteur électrique. Le dernier se charge d’entraîner les roues.

Toutefois, en cas de maque d’autonomie, la partie thermique peut prendre le relais. Ce qui offre au conducteur le libre arbitre pour choisir le mode de conduite qui lui inspire le plus. Cette possibilité qu’offre Frod avec ce modèle a su intéresser les consommateurs.

En plus, sa puissante batterie électrique dispose d’une autonomie de 500 kilomètres. Un point également apprécié par de nombreux professionnels.

Par ailleurs, le véhicule est doté d’une puissante motorisation et son espace intérieur est assez large pour l’entreposage de plusieurs marchandises. Côté confort, il est facilement maniable, car intégré des systèmes modernes d’aide à la conduite. Il est convenable pour les entreprises.

Le camion de location utilitaire pour le déménagement

En 2019, de nombreux professionnels ainsi que les particuliers ont fortement sollicité les services de location de camions utilitaires pour des déménagements. L’intérêt porté sur ces véhicules vient du fait qu’ils offrent de multiples avantages sur le transport des biens. En réalité, les utilitaires de location proposent leur service de déménagement aux personnes qui sont dans le besoin à des prix préférentiels. Ce qui permet aux déménageurs de réaliser d’énorme économie.

Aussi, les services de location de véhicule utilitaire proposent leur prestation pour le transport des marchandises et de colis avec un savoir-faire approuvé. Ce qui représente un gage de sûreté. Vous pouvez également bénéficier d’une location de véhicule en aller seul. Un point intéressant qui permet de réaliser davantage d’économies sur le transport. Pour jouir de ces prestations, rendez-vous dans les agences de location et les grandes chaînes de distribution situées à quelques pas de votre zone de résidence.