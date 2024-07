Quel est le meilleur 125 ?

Il n’est pas toujours facile de choisir un scooter 125, surtout s’il s’agit de votre premier achat. Pour vous aider, voici les 3 meilleurs modèles sur le marché.

Le scooter 125, une alternative crédible à la voiture

De nos jours, le scooter 125 cm3 n’est plus réservé aux adolescents ou aux sels de pizza. En raison du changement régulier de confort, de sécurité et de performance, les fabricants proposent des modèles parfaitement adaptés à l’environnement urbain et périurbain.

Le scooter 125 est plus facile à garer et réduit considérablement les polluants, multipliant les avantages de devenir une alternative crédible à la voiture. Sans parler de ses dimensions très pratiquement réduites, en particulier dans les embouteillages.

Des raisons économiques font également partie des éléments en faveur du scooter 125 : une consommation moyenne de carburant de seulement 3,6 l/100 km et un coût très élevé d’entretien et de réparation inférieur que celle d’une voiture.

Le Top 3 2020 scooters 125

Lors de l’achat d’un scooter 125, il est nécessaire de considérer plusieurs critères : les aspects techniques, mais aussi l’esthétique et le confort. La concurrence entre les fabricants est féroce, ce qui profite finalement aux utilisateurs. Nos modèles préférés comprennent :

Yamaha Xmax 125

C’ est un modèle qui combine le comportement athlétique, la performance et d’excellentes caractéristiques. Grâce à la « Smart Key », le grand écran LCD du tableau de bord avec un maximum d’informations et son moteur économique font de la XMAX 125 le scooter idéal. La boîte de rangement sous la selle est également appréciée. À partir de 4999€.

Les modèles de scooter les plus populaires en France depuis 15 ans ! Honda Forza

Grand classique du scooter 125, le Forza 125 se caractérise par son autonomie de 500 km. Son moteur à 4 soupapes permet une L’accélération et son design est très agréable. À partir de 5099€

Piaggio Liberté

Sans surprise, la conception de ce scooter a des lignes très italiennes. Il est équipé d’un moteur I-Get à 3 soupapes refroidi par air. Le petit modèle de la Liberty 125 en fait le scooter parfait pour les voyages en ville et le stationnement. S’il n’atteint pas le niveau de performance et de confort des deux premiers modèles, le prix contrôlé est un réel avantage. À partir de 2499€.

On aurait pu citer le Kymco X-Town ou les Peugeot Citystar et Django Ranges. Tous ces modèles démontrent de vraies qualités en termes de confort et de performance.

Quoi que vous choisissiez, il n’y a pas de « mauvais » scooter 125, la chose la plus importante est de choisir celui qui convient le mieux à vos souhaits et besoins, en particulier le budget.

Qui a dit que les meilleurs scooters sont bons

protection Bien que ces scooters figurent parmi nos 3 top 125 en 2020, ils sont également l’un des 10 meilleurs scooters volés en France. Et puisque les nouveaux prix d’achat sont assez élevés, il est approprié de souscrire une bonne assurance pour vous protéger en cas d’accident, mais aussi pour protéger votre scooter contre le vol, le feu, le brise-glace, le vandalisme, les dommages, la grêle… Pour trouver une bonne couverture sans vous ruiner, choisissez votre assurance scooter en comparant les meilleures offres d’un moment avec un comparateur dédié.