Comment accessoiriser les maillots de bain avec des bijoux cet été ? C’est une question essentielle pour celles et ceux qui veulent parfaire leur look estival. Les bijoux jouent un rôle crucial en ajoutant une touche finale élégante et personnalisée à chaque ensemble. En quête d’idées fraîches et contemporaines pour cette saison ? Voici quelques conseils avisés pour marier avec succès bijoux et maillots de bain.

Choisir les bons bijoux

Partir vers des contrées où le soleil brille intensément, où les eaux cristallines invitent à la détente sous un parasol, et où les soirées se transforment en fêtes endiablées. C’est le moment de retrouver son âme d’enfant tout en restant stylée !

A lire aussi : Quelle armoire choisir pour une petite chambre ?

Pour accessoiriser un look estival, il est recommandé d’opter pour des bijoux au style bohème comme des talismans ou des gris-gris, qu’ils soient artisanaux ou légèrement fantaisie. Ils complèteront à merveille des maillots de bains, dénichés sur monoprix.fr par exemple, surtout sur une peau hâlée par le soleil. Pour un style bohème et chic, le site propose aussi des robes de plages en crochets et des pantalons de plage en coton bio.

Pour ne jamais manquer d’inspiration, il est possible de choisir des bijoux colorés, voire flamboyants, qui illumineront et apporteront une touche acidulée à la tenue. Les vacances sont propices à l’audace et à la rupture des conventions.

A lire aussi : Comment remonter une montre ?

On peut donc porter avec assurance des bracelets en tissu qui patientaient dans la boîte à bijoux depuis des mois, et des colliers en coquillage collectés au fil des voyages. Ces pièces seront du plus bel effet sur les photos souvenirs.

En outre, si un bracelet est généralement porté au poignet, pourquoi ne pas l’essayer à la cheville ?

Prendre soin de ses bijoux

Lorsqu’on se rend à la plage, il est recommandé de retirer ses bijoux avant de se baigner pour éviter tout risque de les perdre dans l’eau ou de les endommager avec du sable. Pour les activités physiques, il est également conseillé de les ôter afin de prévenir toute déformation ou perte de pierres précieuses.

De plus, il est préférable de retirer ses bijoux avant d’appliquer de la crème solaire, car les produits chimiques qu’elle contient peuvent altérer leur aspect.

Enfin, après les vacances, on doit nettoyer ses bijoux avec de l’eau tiède savonneuse et une brosse à dents à poils souples. Cela permet de préserver leur brillance et d’éliminer toute saleté accumulée.

Affirmer son style personnel

Accessoiriser ses maillots de bain avec des bijoux cet été est une manière subtile et efficace d’affirmer son style personnel tout en ajoutant une touche sophistiquée à son look estival. L’été est le moment idéal pour exprimer sa créativité et briser les conventions. Que ce soit en optant pour des pièces au style bohème telles que des talismans ou des gris-gris, ou en choisissant des bijoux colorés et audacieux qui illuminent la tenue.

Cependant, il est crucial de prendre soin de ses bijoux pour prolonger leur durabilité et leur éclat. En suivant ces conseils, chacun peut profiter pleinement de l’été tout en préservant la beauté et l’intégrité de ses parures. Que ce soit sur la plage, au bord de la piscine ou lors d’une soirée estivale, les bijoux seront non seulement des accessoires, mais aussi des pièces maîtresses d’un style estival inoubliable.