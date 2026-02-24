Ce qui pourrait changer bientôt pour les systèmes d’assainissement

Un projet d’arrêté qui devrait modifier celui du 21 juillet 2015 est en ce moment en consultation. D’ici le 21 mars, l’objectif est de trouver les voies et moyens de modifier les systèmes d’assainissement afin d’améliorer leur rendement. Ce projet d’arrêté revient, notamment sur la notion de coût excessif et allège surtout les impacts sur le plan local d’urbanisme tout en veillant à apporter quelques autres précisions. Zoom sur ce projet assez ambitieux et qui devrait changer beaucoup de choses.

Le toilettage se poursuit

L’univers des prescriptions entourant les systèmes d’assainissement n’en finit plus de se réinventer. En ce moment, un projet d’arrêté modifiant celui du 21 juillet 2015 est à l’étude jusqu’au 21 mars. Le précédent texte avait connu un long chemin semé d’embûches, accumulant cinq années de discussions avant d’être adopté. Ce nouveau projet, quant à lui, entend apporter quelques ajustements notables.

Première évolution, la suppression pure et simple de l’obligation de respecter une distance minimale de 100 mètres entre les stations d’assainissement et les habitations ou établissements recevant du public. Ce chiffre, jusqu’ici gravé dans le marbre, disparaît. Pourtant, même au-delà de cette limite, une station peut générer son lot de nuisances : odeurs persistantes, bruits indésirables, risques sanitaires si les précautions font défaut. Le Ministère de l’Environnement, dans une note récente, insiste sur la nécessité de concevoir et construire les stations avec une attention particulière à ces problématiques, en collaboration avec des acteurs comme http://egh-hydro.com/, pour limiter autant que possible émissions sonores, effluves désagréables et apparition de nuisibles.

Le plan local d’urbanisme est impacté

La suppression de la distance minimale n’est pas un détail. Elle répond à l’enjeu d’assouplir les contraintes qui pèsent sur les projets dans les documents d’urbanisme locaux. Jusque-là, construire à proximité d’un système d’assainissement relevait parfois du casse-tête. Désormais, cette règle saute, et d’autres assouplissements voient le jour. Notamment, le texte prévoit d’élargir l’accès à la dérogation pour la construction d’une station d’assainissement non collectif en zone sensible. Jusqu’ici, cette possibilité dépendait d’une décision préfectorale et restait marginale. Le projet entend offrir ce levier à toutes les autres stations, permettant ainsi aux territoires d’adapter leur stratégie sans devoir systématiquement gravir une montagne administrative.

La notion du coût excessif : une nuance importante

Autre point qui change la donne : la notion de coût excessif introduite en 2015 laisse la place à celle de coût prohibitif. Ce glissement sémantique n’est pas anodin. Lorsqu’un projet de station rencontre des coûts de travaux hors de portée, il devient possible d’implanter l’installation en seconde intention dans des zones réputées inondables ou humides, là où cela était autrefois exclu. Même logique pour l’évacuation des eaux traitées, qui pourra désormais s’effectuer par infiltration dans le sol là où l’environnement le permet et lorsque les alternatives s’avèrent inaccessibles financièrement.

Ce projet d’arrêté n’est pas un simple toilettage technique. Il traduit la volonté d’accélérer l’adaptation des systèmes d’assainissement aux réalités des territoires, en assouplissant les règles sans baisser la garde sur la prévention des risques. La balle est désormais dans le camp des collectivités, des professionnels et des riverains, qui voient s’ouvrir de nouvelles marges de manœuvre. Reste à voir si ces changements suffiront à transformer durablement le paysage de l’assainissement en France, ou s’ils appelleront, demain, une nouvelle vague de corrections et d’innovations.