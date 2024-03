Découvrir les services indispensables proposés par les opticiens modernes

L’opticien est maintenant bien plus qu’un auxiliaire santé pour les soins et corrections oculaires. Avec les technologies actuelles, les opticiens les plus à jour se donnent pour mission de fournir les équipements modernes nécessaires pour tout ce qui est lié à la vision, de l’entretien, passant par la protection jusqu’à l’amélioration. Découvrez ici les services indispensables chez ces opticiens actuellement.

Examen de vue en magasin ou à domicile et recommandations

Un opticien moderne comme https://kdopticiens.com/ dispose actuellement de tous les équipements nécessaires pour faire un examen de vue pour tous ses patients. Ce qui signifie qu’ils engagent aussi des professionnels, notamment un opticien lunetier, pouvant effectuer cet examen. Les équipements actuels sont plus complets et performants pour offrir les différents examens selon le cas de chaque patient.

A lire en complément : CBD : la nouvelle pomme de la discorde

En fonction du résultat de la consultation, l’opticien aidera le client sur le choix entre les différentes solutions de traitement ou de protection. Il en est de même pour les accessoires recommandés. Tout dépend des besoins constatés après l’examen de vue, mais dans tous les cas, il va orienter le client vers le choix le plus confortable selon sa demande.

D’autre part, un opticien moderne propose désormais une consultation à domicile pour se rapprocher encore plus de ses clients. Vous pouvez alors en contacter un pour un examen de vue. Les verres et montures ou lentilles peuvent ensuite être commandés en ligne. De plus, la consultation à domicile est proposée avec les mêmes services qu’en magasin en considérant toutes les prises en charge (mutuelle santé, Sécurité sociale, etc.).

A découvrir également : Les bienfaits du lait Picot pour la croissance de bébé

Conception des verres de lunettes

Le service le plus classique d’un opticien est la conception de verres et la proposition de montures. Et c’est toujours d’actualité chez un opticien moderne. C’est le service principal. Actuellement, les options de protection sont de plus en plus multiples pour faire face aux différents changements technologiques et environnementaux.

Ce qui signifie que vous avez un large choix, que ce soit pour les montures, les verres ou les protections livrées avec. Les verres peuvent être organiques, minéraux ou polycarbonate. L’opticien pourra vous conseiller sur la meilleure option selon votre condition. D’autre part, un opticien moderne utilise des outils professionnels et technologiques permettant la réalisation de ces différentes solutions de protection oculaire.

Le choix dépend principalement des consignes du médecin, mais les autres options restent recommandées pour plus de protection. Si votre ordonnance recommande un simple correcteur de vue par exemple, il est préférable d’ajouter au minimum les protections anti-lumière bleue et anti-UV.

Tous les opticiens modernes proposent désormais le service d’adaptation de lentilles de contact. En effet, cette dernière n’est plus une simple alternative, mais une option à part entière comme les lunettes. Aujourd’hui, elles se distinguent en modèle souple, rigide, hybride, orthokératologie ou sclérales.

Dans l’objectif de répondre à un besoin croissant dans le domaine et de satisfaire sa clientèle, un opticien moderne forme ses personnels dans le traitement de ces différents types de lentilles. Il utilise également des outils technologiques performants pour que ce soit possible, à l’exemple d’un Kérato-Réfractomètre, d’un Biomicroscope et d’un Topographe.

D’autre part, l’opticien va aussi mettre à disposition des clients toutes les solutions qui doivent accompagner les lentilles. Il s’agit notamment des traitements selon le cas de chaque client, tout comme pour les lunettes de vue. En fait, les lentilles de contact répondent aux mêmes exigences que les lunettes de vue.

Traitement de la Basse Vision

Si vous êtes diagnostiqué Basse Vision (acuité visuelle à moins de 4/10 même avec un correcteur ou champ visuel à moins de 20°), un opticien moderne vous propose toutes les solutions pour optimiser votre vision. On les appelle les “aides optiques” et elles sont nombreuses :

l’OrCAM :ce sont des lunettes intelligentes qui détectent tout ce qui est dans votre champ de vision (visages, écritures, symboles, etc.),

Les télé-agrandisseurs et loupes électroniques : vous permet d’agrandir les textes selon votre besoin. Ces solutions peuvent aussi avoir une fonctionnalité de synthèse vocale, et une autre vous permettant d’ajuster les contrastes.

De nombreux cas de pathologie peuvent causer cette basse vision, à l’exemple de la cataracte, du glaucome, de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (ou DMLA), etc. Mais une diagnostique professionnelle est d’abord nécessaire, puis les solutions peuvent évoluer selon le cas.