Comment choisir ses baskets pour un look sportswear chic ?

Ces dernières années, les baskets ne sont plus des accessoires uniquement dédiés aux sportifs. Elles sont désormais portées dans diverses occasions : chic, casual chic, décontractée, etc. Ce qui est plutôt bien, car elles sont confortables. Elles sont aujourd’hui une des paires les plus prisées des amateurs de mode, homme ou femme. Néanmoins, pour un look sportwear chic, il faut une sélection méticuleuse de baskets. Voici comment faire.

Se référer aux tendances

Pour choisir les meilleures paires pour vos looks sportswear chic, il est conseillé de commencer par vous référer aux tendances actuelles. Même si vous envisagez déjà d’acheter des Adidas Superstar en ligne, des classiques et intemporels, il faut aussi vous référer aux couleurs tendances pour faire ressortir votre style.

Dans ce sens, noter que les baskets blanches sont très tendance, quel que soit le modèle. Mais les styles Adidas Superstar ou Stan Smith, avec les Nike Air Force One et les Alexander McQueen sont toujours en tête. Sans oublier les converses qui sont intemporelles et qui sont plus polyvalentes. Il y a aussi les chaussures à semelles épaisses sont aussi en vogue, qu’il s’agit des chaussures très sports ou celles de style converse. Les baskets métallisées et fantaisies s’ajoutent également à la liste des plus populaires.

Choisir des baskets selon la morphologie

Le choix d’une paire de baskets adaptés à la morphologie est fortement recommandé pour le côté chic de votre look. Pour les jambes longues et plus fines, tous les styles sont permis. Mais il faut savoir que les baskets vous permettent de mettre en valeur vos jambes. Pour les plus petits, il est évident que les baskets à semelles épaisses aideront à gagner plus de hauteur. Néanmoins, ce n’est pas forcément nécessaire. Vous pouvez aussi porter les classiques selon votre taille.

Nous avons déjà vu les paires adaptées aux jambes fines, mais si vous avez des jambes plus pulpeuses, il est préférable d’opter pour les modèles basses qui laissent votre cheville en vue. Cela permettra de ne pas avoir l’air tassé dans vos chaussures.

Choisir selon la tenue et l’occasion

Certaines baskets sont polyvalentes, mais d’autres nécessitent plus de réflexions pour aller avec une tenue particulière. On ne parle pas uniquement du design, mais aussi de la couleur, de la matière et des motifs. C’est pourquoi les styles classiques et de couleur neutre sont toujours des valeurs sûres.

Néanmoins, vous pouvez, par exemple, choisir des baskets à motifs et colorées pour vos journées shopping ou entre amis. Pour les événements plus formels, il est recommandé de rester dans les tons blancs ou noirs. Une autre couleur plus vive ne fera pas de mal tant que celle-ci reste moins dominante.

Dans tous les cas, il faut éviter la monochromie. Si vous avez une tenue blanche, les baskets blanches ne sont plus vos meilleures options. Cela enlève quelques niveaux d’esthétisme à l’ensemble. L’idéal est de choisir des baskets qui offrent un peu de contraste à votre look, tout en étant cohérentes. N’hésitez pas à vérifier les faisabilités des tenues que vous avez en tête sur le web ou sur les plateformes sociales, là où vous pouvez aussi trouver des inspirations.