Les lunettes de soleil sont essentielles, surtout pendant l’été. En plus de protéger nos yeux des rayons UV, elles constituent des accessoires qui viennent compléter à la perfection nos tenues. En effet, elles apportent une touche esthétique plus particulière à nos styles, à condition d’être bien choisies. Dans cet article, nous allons vous faire découvrir ce que vous devez prendre en compte lors de l’achat de vos prochaines lunettes de soleil.

Les types de lunettes de soleil

Pour réussir à choisir les bonnes lunettes de soleil, il faut d’abord comprendre les différents types de lunettes qui existent. Le choix dépendra ensuite de son utilisation :

A lire aussi : Comment porter le short taille-haute ?

Lunettes de soleil décontractées

Les lunettes de soleil décontractées sont idéales pour un usage quotidien et des activités récréatives de base. Elles protègent parfaitement vos yeux du soleil lorsque vous vous rendez au travail ou que vous vous promenez en ville. Ces types de lunettes de soleil ne sont généralement pas conçus pour supporter l’intensité des sports d’action.

Lunettes de soleil de sport

Les lunettes de soleil de sport sont conçues pour des activités telles que la course à pied, la randonnée et le vélo. Elles offrent un poids léger et une excellente tenue pour les aventures rapides. En outre, elles sont plus résistantes aux chocs et plus flexibles que les lunettes de soleil de loisirs. Elles sont généralement dotées de plaquettes de nez et d’embouts de branches adhérents, des caractéristiques qui aident à maintenir la monture en place.

Lire également : Stana Katic, l’actrice à la 50ème place des 100 femmes les plus glamour du moment

Lunettes de glacier

Les lunettes de glacier sont des lunettes de soleil spéciales conçues pour protéger vos yeux de la lumière intense en haute altitude et de la lumière du soleil réfléchie par l’eau. Elles comportent le plus des extensions enveloppantes pour empêcher la lumière de pénétrer par les côtés.

Les caractéristiques des verres

Au moment d’acheter une lunette de soleil, que ce soit auprès d’une grande marque ou chez un revendeur comme EasyLunettes il faut également tenir compte des caractéristiques des verres :

Verres polarisés

Les lunettes avec des verres polarisés sont des bons choix si vous pratiquez des sports nautiques ou si vous êtes particulièrement sensible aux reflets. Dans certains cas, les verres polarisants réagissent à la saleté des pare-brise, ce qui provoque des angles morts et donne un mauvais aspect aux écrans LCD. Dans ce cas, envisagez d’utiliser des verres réfléchissants plutôt que des verres anti-reflets.

Lentilles photochromiques

Les verres photochromiques s’adaptent automatiquement aux changements d’intensité et de conditions lumineuses. Ces types de lentilles s’assombrissent le jour et s’éclaircissent la nuit.

Objectifs interchangeables

Certaines lunettes de soleil ont des verres interchangeables de différentes couleurs. Ces systèmes multi-lentilles vous permettent d’adapter votre protection oculaire aux activités et aux conditions. Si vous avez besoin de performances fiables dans des conditions variées, envisagez cette option.

Couleurs des verres de la lunette

La couleur de la lentille affecte la quantité de lumière visible qui atteint vos yeux, la façon dont vous voyez les autres couleurs et la façon dont vous percevez le contraste. Ainsi, vous devez tenir compte des couleurs des verres :

Les teintes foncées (brun/gris/vert)

Les teintes foncées sont idéales pour un usage quotidien et la plupart des activités de plein air. Elles sont particulièrement conçues pour lutter contre l’éblouissement et la fatigue oculaire dans des conditions de luminosité moyenne à forte. Les lentilles grises et vertes ne déforment pas la teinte, tandis que les lentilles brunes peuvent provoquer une légère distorsion.

Les teintes claires (jaune/doré/ambre/rose/vert)

Ces différentes teintes fonctionnent bien en cas de lumière moyenne ou faible. Elles sont souvent idéales pour le ski, le snowboard et d’autres sports de neige. Ils offrent une excellente perception de la profondeur, améliorent le contraste dans les conditions difficiles de faible luminosité, augmentent la visibilité des objets et égayent l’humeur.