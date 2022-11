Découvrez comment faire du trading sur mobile avec ces 15 tips

Le trading est devenu une activité professionnelle qui attire de plus en plus d’investisseurs. Au début, il n’était faisable que sur ordinateur. Mais aujourd’hui, il est possible de trader sur tablettes ou smartphones. Cette révolution permet aux traders de ne manquer aucune opportunité sur les marchés boursiers. Mais pour réussir à trader sur mobile, il faudra suivre les tips suivants.

Utiliser le bon courtier

Faire le bon choix du courtier est important pour votre capital surtout si vous êtes nouveau. En effet, les courtiers permettent au trader de faire du bénéfice sur chacune des positions prise. Vous devez alors choisir des brokers qui proposent de frais réduits.

Utiliser la bonne stratégie

Avoir une stratégie de trading veut dire que vous devez choisir un type de trading entre le scalping, le day trading et le swing trading. Sur mobile, vous devez respecter le type de trading qui vous convient et rester concentré.

Avoir une bonne psychologie

La psychologie du trader est considérée comme l’arme la plus importante après les stratégies utilisées. Elle vous permet de rester serein dans les situations de renversement du marché. Vous devez développer un bon mental et savoir encaisser les gains et les pertes.

Établir des objectifs

Le marché financier regorge de possibilités de gains chaque jour. Vous pouvez parcourir les graphiques avec votre téléphone facilement et partout où vous êtes pour atteindre vos objectifs.

Être rentable

Vous devez faire plus de bénéfices que de pertes pour devenir un excellent trader. L’expérience s’acquiert avec de la pratique assidue.

S’entraîner

Si vous n’êtes pas encore un professionnel, vous devez vous entraîner sans relâche. Les comptes de démo sont disponibles pour cela. De plus, certains brokers comme FBS proposent des comptes pour vous entraîner en situation réelle.

Appliquer ce que vous apprenez

La peur de perdre un trade fait que certaines personnes hésitent à mettre en pratique certaines notions qu’ils maîtrisent. Vous devez apprendre à vous armer de courage pour mettre en application ce que vous avez appris.

Éviter les mauvaises entrées

Après une analyse, vous pouvez espérer la cassure d’un support ou d’une résistance. Si vous constatez que vous arrivez trop tard, évitez de prendre le trade.

Observer le marché dans les grandes unités de temps

Le téléphone ne permet pas souvent de bien observer l’évolution du marché. Vous devez faire votre analyse en mettant le téléphone en mode portrait ou en mode paysage pour bien analyser. Vous verrez mieux les bougies et les signaux de l’indicateur si vous en utilisez un.

Bien effectuer les tracés

Avec le téléphone, il est difficile de bien tracer les supports et les résistances. De plus, les tracés ne respectent pas toujours le même ordre dans différentes unités de temps. Vous devez alors utiliser les unités de temps moyens en fonction du type de trading

Vérifier vos trades

Le téléphone a l’avantage de vous permettre de trader partout où vous êtes, vous devez vérifier de temps en temps vos trades. L’observation vous permettra d’affiner vos approches vis-à-vis du marché au moment de vos prochaines prises de position.

Être toujours connecté

Si vous utilisez la connexion wifi de la maison pour trader, il est important d’avoir votre propre connexion si vous sortez. Ainsi, vous pourrez analyser les graphes à tout moment. La fermeture de vos positions sera également facile si vous avez oublié de mettre un stop loss ou un take profit.

Faire un bon paramétrage

Les indicateurs de trading sont nombreux. Bien effectuer les réglages est important pour être certain de leur efficacité. Faites des recherches sur les conditions d’utilisation et le paramètrage.

Gérer votre stress

S’il vous arrive d’être stressé face au marché, vous n’êtes pas obligé de passer un ordre sur votre telephone sur le moment. Déposez votre l’appareil et faites autre chose. Si c’est face à une position en cours, assurez-vous de bien mettre le stop loss et le take profit et laissez libre cours au marché.

Interpréter les informations

Sur votre téléphone, vous devez savoir quand un spread est trop élevé. Vous devez aussi savoir calculer les pips. Les informations sur votre téléphone sont toutes importantes, car elle vous permettent d’être efficace. Apprenez à les interpréter.