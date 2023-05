On le dit souvent, un mariage sans blanc, pour certaines personnes qui respectent toutes les traditions les plus anciennes, ce n’est pas envisageable. Et pourtant, le temps change, les gens aussi, les goûts évoluent et la mode aussi. Il ne se passe pas un jour sans qu’une nouvelle mode ne sorte, ou qu’une ancienne revienne aussi. Dès lors, on envisage de plus en plus de mariages en couleurs, les mariées osent, quitte à choquer les familles et les amis, elles se laissent tenter par les nouveautés parce qu’après tout ce n’est pas parce que la robe n’est pas blanche que la femme qui la porte n’est pas pure et que le mariage ne sera pas aussi bien réussi. Ainsi, on découvre grâce à Persun des modèles hauts en couleurs qui risquent de plaire à beaucoup de mariées cette année et l’année à venir.

I. Le rouge passion

Traditionnellement la couleur des mariages japonais, le rouge en France a une double symbolique. Il peut représenter la passion, et dans ce cas, il s’agit là d’une manière très positive de la couleur, mais parfois, certaines personnes ont tendance à l’associer à la violence ou la mort. Evidemment, le jour d’un mariage, on aurait tendance à ne voir que le côté passionnel et amoureux de la couleur, cependant, certains s’interrogent encore sur le fait qu’une robe rouge ce serait peut être trop. Mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas, alors même si on aurait tendance à penser que le rouge ne convient qu’à une robe de bal, je suppose qu’il n’y a aucune raison pour qu’une robe de mariage rouge fonctionne tout autant.

A lire également : Optez pour une robe de bal pas cher pour votre sortie !

II. Le rose bonbon

Le rose est lui aussi associé à l’amour. Mais contrairement au rouge, il n’existe aucune connotation négative. Il représente aussi le don de soi, ce qui est évidemment ce que réclame un mariage. Le don de soi à l’homme ou la femme que l’on aime. Une image donc très douce et sensuelle. Il est cela dit plus courant de choisir du rose pour les robes de demoiselles d’honneur.

A lire également : Se préparer pour un jour spécial

III. Le beige nude

Enfin, le beige. Là, rien de choquant ou de controversé puisque la couleur se rapproche quand même du blanc et de la couleur dites « traditionnelle ». Une robe bustier parfaite.

Lire plus : Futures mariées : osez la couleur !

IV Le bleu ciel, une couleur romantique et apaisante

Passons maintenant au bleu ciel, une couleur romantique et apaisante qui convient parfaitement à un mariage. Elle rappelle le ciel et la mer, offrant ainsi une ambiance douce et agréable à vos invités. Le bleu ciel est aussi facile à associer avec d’autres couleurs telles que le blanc ou le rose pâle pour créer un look frais et printanier.

Les robes de demoiselle d’honneur dans des tons de bleu clair sont très tendance ces derniers temps, offrant une alternative élégante aux traditionnelles robes roses ou mauves. Les mariées peuvent aussi opter pour des touches de cette teinte dans leur robe comme sur les broderies délicates ou encore dans leurs accessoires comme les chaussures.

Si vous êtes fan du thème nautique, ajoutez quelques touches de corail pour compléter votre palette colorimétrique.

Lire plus : Futures mariées : osez la couleur !

V Le vert émeraude, une couleur élégante et raffinée pour un mariage chic

Passons maintenant à une couleur plus audacieuse, le vert émeraude. Cette couleur est synonyme d’élégance et de raffinement, ce qui en fait un choix parfait pour les mariages chics. Elle fonctionne particulièrement bien avec des touches de doré ou d’argenté pour donner une touche luxueuse à votre mariage.

Le vert émeraude convient aussi très bien aux mariages automnaux ou hivernaux, offrant ainsi un aspect naturel et rustique tout en restant sophistiqué. Les bouquets de mariée dans cette teinte sont tout simplement magnifiques et peuvent être associés avec des fleurs blanches pour leur donner encore plus de profondeur.

Les robes de demoiselle d’honneur dans les tons verts émeraude sont aussi très populaires ces dernières années. Elles permettent non seulement aux demoiselles d’honneur de se démarquer, mais apportent aussi une touche élégante au mariage.

Si vous souhaitez ajouter un peu plus de couleur à votre palette chromatique verte émeraude, pensez à y inclure du violet foncé ou du bordeaux pour créer une belle harmonie visuelle.

Lire plus : Futures mariées : osez la couleur !