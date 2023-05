On est sous le charme du total look black de Diane Kruger

On n’oubliera pas de sitôt le look de Diane Kruger

Pour l’inauguration du St Régis Bal Harbour Résidence qui se tenait le 17 mars 2012 à Miami, Diane Kruger s’est présentée dans un total look noir qui séduit l’assistance. Décryptage…

Une magnifique création qui a fait mouche à l’inauguration du ST Régis Bal Harbour Résidence à Miami

En parfaite habituée du tapis rouge, elle y semblait comme une princesse dans son château (quand on vous dit que c’est une resplendissante femme) enchaînant poses glamour et spontanéité espiègle.

Pour répondre à l’invitation de l’inauguration du St Régis Bal Harbour, Diane Kruger avait misé sur le classique glamour d’une petite robe noire qui dévoilait légèrement sa peau. Cette pièce embellit par des broderies dorées dévoile le véritable travail du designer Jacquard. On est sous le charme !

Pour accessoiriser sa tenue soirée, l’actrice allemande de 38 ans a opté pour une paire d’escarpins à brides et une pochette rouge. On valide !

Côté coiffure, l'actrice allemande de 38 ans l'a joué minimaliste. Son chignon laisse apparaître son beau visage. Pour finir, Diane Kruger a opté pour un maquillage faussement nude, avec un regard noir intense et Ses lèvres sont quant à elles, sublimées par un rouge foncé, légèrement brillant.

Le sourire aux lèvres comme à son habitude, Diane Kruger est rayonnante.

Nous sommes heureux lorsque nous visualisons ses passages dans le film Les adieux à la reine. On espère qu’elle décrochera un autre rôle qu’il la propulsera au rang d’icône du 7ème art.

Le total look noir, une tendance intemporelle qui ne se démode pas

Le total look noir, une tendance intemporelle qui ne se démode pas. Et pour cause ! C’est la garantie d’être élégante sans en faire trop, tout en restant indémodable.

De nombreuses célébrités ont déjà adopté cette mode et Diane Kruger l’a encore prouvé lors de cet événement. La petite robe noire reste un grand classique que l’on doit avoir dans sa garde-robe. Cette pièce s’adapte à toutes les occasions : mariage, soirée entre amis ou rendez-vous professionnel.

La tenue noire est aussi synonyme de sobriété et de professionnalisme dans le monde du travail. Elle permet de mettre en avant ses atouts sans paraître ostentatoire.

Une couleur qui sublime toutes les morphologies

En plus d’être chic et raffinée, la couleur noire a aussi des vertus minceur. Elle affine la silhouette grâce à son effet optique et met en valeur les formidables courbes féminines. Il suffit juste de bien choisir sa coupe selon sa morphologie pour obtenir un résultat optimal et être magnifique comme Diane Kruger. La coloration uniformément foncée apporte aussi une touche d’élégance incontestable au style vestimentaire choisi. Toutefois, il faut savoir manier subtilement les accessoires afin d’éviter l’uniformité ennuyeuse du tout noir. L’indispensable rouge passion était présent chez notre starlette allemande avec une pochette rouge éclatante, ce qui donne au final un look parfaitement équilibré.

On espère que cet article vous a inspiré pour adopter cette tendance indémodable qui ne se démode pas. Alors n’hésitez plus ! Optez pour le total look noir à votre prochaine soirée chic ou événement professionnel et soyez la star de la soirée comme Diane Kruger !

Le total look noir est une tendance mode incontournable. Et si vous aussi, vous souhaitez arborer le style de Diane Kruger en toute simplicité, voici quelques astuces.

Il faut bien choisir les vêtements qui composent votre tenue. Pour un look chic et élégant, optez pour une robe noire simple et épurée ou bien un pantalon noir associé à un top noir également. Choisissez des matières nobles telles que le cuir ou la soie afin d’apporter une touche sophistiquée à votre tenue.

N’hésitez pas à ajouter des accessoires avec parcimonie pour éviter l’uniformité du tout noir. Une ceinture fine en cuir camel marquera joliment votre taille tout en apportant une touche lumineuse à votre tenue. Côté chaussures, choisissez des escarpins noirs pour leur côté intemporel et chic.

Pour donner plus de cachet à vos vêtements sombres, jouez sur les textures plutôt que sur les couleurs ! Mariez par exemple différentes pièces noires dans des matières distinctives comme du velours et du satin qui apportent une note glamour très appréciable.

Au-delà de cette stratégie vestimentaire efficace, travaillez aussi sur l’esthétique générale de votre allure : coiffure travaillée sans trop se compliquer la vie, maquillage sobre mais élégant.

N’oubliez pas non plus qu’une attitude assurée est essentielle lorsque l’on porte une tenue totalement noire. Tenez-vous droite et soyez confiante pour rayonner tout au long de la soirée.

Ne perdez jamais de vue que le total look noir est un incontournable indémodable qui peut s’adapter à toutes les occasions ! Que vous assistiez à un mariage ou que vous alliez à un rendez-vous professionnel, cette couleur chic sera parfaitement appropriée.

En suivant ces astuces pratiques, vous êtes prête pour adopter facilement et avec élégance le style total look noir de Diane Kruger.