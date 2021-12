Comment regarder Mycanal sur ma Smart TV ?

Souhaitez-vous suivre vos émissions préférées sur votre Smart TV avec un abonnement mycanal ? Si oui, cela est possible si vous suivez les étapes indiquées dans cet article. Découvrez tout ce qu’il faut savoir pour regarder mycanal sur une Smart TV.

Regarder Mycanal sur une Smart TV de marque Samsung

Samsung est une marque reconnue qui a réussi à faire ses preuves dans plusieurs domaines. C’est le cas de son poste TV dont la qualité ne cesse d’être plébiscitée par les utilisateurs. Il s’agit d’une télévision esthétique, qui est disponible en plusieurs modèles.

Ce qui fait la différence entre cette marque et les autres est qu’elle a des fonctionnalités remarquables. En guise d’exemple, il est important de noter que l’application mycanal est intégrée au Smart TV Samsung.

Cela vous donne moins de tâches pour suivre les émissions grâce à votre abonnement. Pour y arriver, la touche « Smart hub » de votre télécommande doit être sollicitée. Toutefois, vous devez lier votre compte mycanal au Smart en suivant les instructions sur l’écran. Par ailleurs, il peut arriver que l’application ne soit pas sur le poste. Dans ce cas, réinitialisez la télévision et si la situation ne s’arrange toujours pas, téléchargez l’application vous-même.

Regarder mycanal sur d’autres marques de Smart TV

Les autres marques de Smart TV n’ont pas pour la plupart l’application mycanal intégrée. Si la vôtre fait partie de ce lot, ne paniquez surtout pas, il existe une alternative. En effet, vous pouvez vous-même intégrer le logiciel dans votre smart TV. Mais avant, vous devez quand même vérifier que votre poste est enregistré sous un système Android. Si c’est le cas, rendez-vous sur Play store et téléchargez.

Mettez dans la barre de recherche, le nom « mycanal » et lancer comme toute autre application. Une fois effectué, vous n’avez qu’à mettre votre identifiant et mot de passe pour lier le compte mycanal au système du poste téléviseur. Par ailleurs, certaines personnes ont un abonnement Freebox. Dans ce cas, assurez simplement la liaison au Smart pour lancer le téléchargement. En réalité, cette méthode est la plus utilisée, car elle fonctionne sur tous les types de postes téléviseurs.

Prendre une offre mycanal sans engagement pour faire un test

Lorsque vous installez l’application mycanal sur votre Smart TV, vous devez relier un compte approprié. L’application ne vous servira pratiquement à rien sans un abonnement valable. Ainsi, vous avez la possibilité de tester la prestation du logiciel sans prendre un engagement. Avec un maximum de 10 euros, il est possible d’obtenir ce type de service. L’avantage est que vous pouvez voir si mycanal vous permettra de suivre réellement les émissions que vous souhaitez sur votre smart TV.

En effet, réussir à effectuer l’installation ne garantit pas toujours que vous pouvez commencer par suivre vos programmes préférés. Cela est dû au type du poste téléviseur et c’est pour éviter de prendre un abonnement inutile qu’il faut passer par le test. Cependant, il est important de noter que l’abonnement sans engagement à un usage unique. Cela signifie que vous ne pouvez en profiter qu’une seule fois.